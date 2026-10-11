Eletrificação do transporte coletivo: Desafios são muitos e vão além do veículo

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Experiência em São Paulo revela gargalos operacionais e financeiros da descarbonização do transporte. Em Goiânia, planejamento fez a diferença

A transição do transporte público coletivo para matrizes limpas tem se mostrado um processo muito mais complexo do que a simples substituição de veículos a diesel, por exemplo, por modelos elétricos - tecnologia que tem sido priorizada no País e acelerada, principalmente, pela cidade de São Paulo.

Por trás do silêncio dos motores e da emissão zero nas ruas, existe uma complexa e onerosa corrida de engenharia, logística e infraestrutura energética que precisa de atenção. Os desafios da eletrificação dos sistemas de transporte residem, principalmente, na infraestrutura energética de recarga da frota.

A capital paulista, que no fim de 2023 viu a prefeitura determinar via decreto municipal que novos veículos inseridos no sistema deveriam ter zero emissão de poluentes como CO?, NOx e material particulado, é a prova real desse desafio e deve ser vista como exemplo e alerta para as capitais e regiões metropolitanas que agora ensaiam os primeiros passos no processo de eletrificação da frota viabilizada por recursos do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do governo federal.

Entre elas, a Região Metropolitana do Recife - que está adquirindo 100 ônibus elétricos num investimento de aproximadamente R$ 300 milhões - e a capital Belo Horizonte (MG) - que também receberá os 96 primeiros elétricos em breve.

Só para citar algumas cidades, já que a descarbonização do transporte público coletivo é agenda para ontem e vem sendo estimulada no Brasil pelo governo federal. Basta ver o pacote de projetos de transporte de média e alta capacidade lançado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), onde os modais sugeridos são, prioritariamente, o BRT elétrico e os trilhos (VLTs e metrôs). O diesel está presente com a tecnologia Euro 6, mas muito pontualmente. A predominância é, de fato, das tecnologias limpas.

Os desafios da eletrificação do transporte coletivo - Roberta Soares Os desafios da eletrificação do transporte coletivo - Roberta Soares Os desafios da eletrificação do transporte coletivo - Roberta Soares

OS ENSINAMENTOS DE QUEM ENFRENTOU DESAFIOS

Os ensinamentos sobre a os desafios da infraestrutura de recarga vêm de uma das operadoras do transporte público de São Paulo, que também atua na Região Metropolitana do Recife: a MobiBrasil, que iniciou a eletrificação da operação a partir das exigências estabelecidas pela prefeitura paulistana.

A experiência prática da empresa revela que a aquisição de ônibus elétricos movidos a bateria exige uma reformulação profunda de toda a logística de infraestrutura energética, espaço físico das garagens e qualificação profissional. Planejamento e organização que, se forem esquecidos, vão comprometer a oferta do serviço de transporte.

Os alertas são feitos pelo gerente executivo de Manutenção da MobiBrasil, Marcos Amorim, e pelo coordenador de Eletromobilidade da operadora, Marcos Dias. Em conversa com o JC, revelaram em detalhes as vantagens, os gargalos e as lições aprendidas no processo de eletrificação da frota paulistana.

“Antes de lançar editais, é indispensável alinhar com as distribuidoras de energia a instalação de substações, cabines de transformação, quadros de distribuição e adequação predial”

Marcos Amorim, gerente executivo de Manutenção da MobiBrasil

No início do processo, a MobiBrasil aproveitou a sobra de energia existente nas garagens de Alvarenga e Jabaquara para operar um primeiro lote de 13 ônibus elétricos, instalando um carregador na primeira e dois na segunda. O gargalo surgiu com a chegada de um segundo lote de 20 veículos, quando ficou evidente que a demanda energética superava a capacidade local e dependia do fornecimento da concessionária de energia na entrada da garagem.

Os desafios da eletrificação do transporte coletivo. São Paulo chega a mais de 2 mil ônibus elétricos na frota - Sergio Barzaghi/PrefSP Os desafios da eletrificação do transporte coletivo. São Paulo chega a mais de 2 mil ônibus elétricos na frota - Sergio Barzaghi/PrefSP Os desafios da eletrificação do transporte coletivo. São Paulo chega a mais de 2 mil ônibus elétricos na frota - Sergio Barzaghi/PrefSP

Atualmente, após investimentos em cabeamento e infraestrutura, a empresa conta com 4,3 megawatts (MW) de entrada e 22 carregadores no Jabaquara, além de 3,3 MW e 17 carregadores em Alvarenga, operando 110 ônibus elétricos com projeção de alcançar 180 até o fim do ano.

“Contudo, as mudanças deixaram evidente que as garagens elétricas exigem maior área de circulação, reduzindo a capacidade de abrigo de veículos (como de 200 ônibus a diesel para 140 ou 150 elétricos) para garantir a mobilidade interna, já que cada equipamento recarrega de três a quatro ônibus por noite”, explica Marcos Amorim.

“Além disso, foi fundamental elaborar um plano diretor para garagens 100% elétricas, promovendo a capacitação da mão de obra de manutenção, adequação de oficinas e aquisição de ferramentas de diagnóstico especializadas”, reforça Marcos Amorim.

Desafios da Eletrificação do Transporte Público

Confira a reportagem especial Desafios da Eletrificação do Transporte Coletivo na Coluna Mobilidade (www.jc.com.br/mobilidade)

AS VANTAGENS PERCEBIDAS E AS SOLUÇÕES INOVADORAS DA ELETRIFICAÇÃO



Apesar dos entraves financeiros e estruturais, as vantagens da tecnologia elétrica no transporte público coletivo são evidentes para a população e para o meio ambiente. Além da eliminação de poluentes atmosféricos, o ganho na poluição sonora é imediato. Em regiões residenciais, por exemplo, a substituição do ruído característico do motor a diesel dos coletivos pelo leve zumbido do motor elétrico proporciona uma melhora significativa na qualidade de vida não só diurna, mas também noturna dos moradores.

Como lição para outras cidades brasileiras que planejam licitar ou iniciar a eletrificação, os executivos da MobiBrasil enfatizam a necessidade de elaborar um plano diretor para garagens. Alertam que o erro mais comum é focar exclusivamente na compra do ônibus e esquecer a infraestrutura prévia. “Antes de lançar editais, é indispensável alinhar com as distribuidoras de energia a instalação de substações, cabines de transformação, quadros de distribuição e adequação predial”, afirma Marcos Dias.

Desafios da eletrificação do transporte coletivo - BNDES/Divulgação Os desafios da eletrificação do transporte coletivo - Roberta Soares Os desafios da eletrificação do transporte coletivo - Roberta Soares

PARCERIA COM O TRANSPORTE SOBRE TRILHOS PARA RECARGA

Como a velocidade de substituição da frota superou a capacidade de oferta de infraestrutura elétrica pelas distribuidoras, a MobiBrasil precisou buscar soluções inovadoras. Uma das alternativas adotadas foi firmar parcerias com empresas do sistema metroferroviário para mapear e alugar a ociosidade da rede de energia em terminais de transporte, permitindo a compra desse excedente elétrico.

A trajetória da MobiBrasil exemplifica os obstáculos enfrentados por todas as operadoras do sistema paulistano, no qual a expansão da infraestrutura de recarga se tornou o grande gargalo da transição energética. A falta de sintonia entre o ritmo de renovação dos veículos e a capacidade de fornecimento das concessionárias de energia chegou a fazer com que ônibus elétricos recém-adquiridos ficassem parados em garagens de São Paulo sem poder circular.

EXIGÊNCIAS REGULATÓRIAS DA DESCARBONIZAÇÃO EM SÃO PAULO

Os desafios da eletrificação do transporte coletivo - ARTE

A obrigatoriedade de descarbonizar o transporte coletivo em São Paulo tem base na Lei Municipal nº 16.802/2018, que alterou a Política de Mudança do Clima da cidade ao impor metas progressivas de redução de emissões com base nos índices de 2016. As regras originais fixaram a redução de 50% de CO? e de 90% de material particulado em dez anos, atingindo a eliminação total de CO? fóssil em 20 anos.

A medida foi endurecida em outubro de 2022, quando a SPTrans proibiu expressamente a aquisição de novos ônibus a diesel pelas concessionárias, estabelecendo a meta de alcançar ao menos 20% de frota elétrica até o fim de 2024, o que provocou forte reação do setor produtivo devido ao custo dos veículos elétricos, que chegam a custar até três vezes o preço dos convencionais.

Após intensas disputas políticas e tentativas de alteração dos prazos via Projeto de Lei 825/2024, o município promulgou a Lei nº 18.225/2025, que manteve a exigência de redução progressiva das emissões e preservou o veto à entrada de novos ônibus a diesel.

Em paralelo, a SPTrans atualizou a Instrução Técnica nº 11 em 2026 para aprimorar a medição de poluentes. Com isso, São Paulo alcançou a marca de 2.009 veículos elétricos em circulação, o que representa 14,67% de sua frota contratada de 13.690 ônibus, tendo como meta a substituição de mais 2.200 veículos a diesel até 2028.



Os desafios da eletrificação do transporte coletivo. Na foto, o sistema elétrico de Goiânia (GO) - Roberta Soares Os desafios da eletrificação do transporte coletivo. Na foto, o sistema elétrico de Goiânia (GO) - Roberta Soares Os desafios da eletrificação do transporte coletivo. Na foto, o sistema elétrico de Goiânia (GO) - Roberta Soares

Desafios da eletrificação: Como Goiânia evitou crise de recarga dos ônibus elétricos com planejamento antecipado

Estratégia goiana priorizou de 18 a 24 meses de obras e articulação energética antes da chegada dos veículos, garantindo o funcionamento do maior eletroposto do Brasil

Enquanto grandes centros urbanos do País enfrentaram desafios e gargalos operacionais na transição para frotas descarbonizadas, Goiânia, capital de Goiás, adotou uma abordagem preventiva para garantir a eficiência do transporte público sustentável. Em vez de focar inicialmente na aquisição dos veículos elétricos, a gestão municipal priorizou um rigoroso planejamento de infraestrutura energética, prevenindo imprevistos e surpresas observados em metrópoles como São Paulo.

O grande diferencial da estratégia de Goiânia foi estabelecer um cronograma antecipado de preparação que variou de 18 a 24 meses antes da chegada da frota. Durante esse período, foram desenvolvidos projetos arquitetônicos, obras civis e reuniões técnicas com a distribuidora de energia local para viabilizar o fornecimento adequado ao sistema.

Esse investimento prévio de tempo, recursos e energia permitiu estruturar a rede elétrica necessária para que o carregamento dos ônibus funcionasse sem interrupções desde o primeiro dia. O trabalho começou antes mesmo de qualquer ônibus ser colocado em circulação. Esse foi o ‘pulo do gato’ da capital goianiense.

"A infraestrutura e toda a preparação para a transição da frota, na verdade, não começou nos veículos. Ela começou justamente uma preparação voltada para a infraestrutura. Nós tivemos que fazer um investimento de tempo, de energia, de recursos para que os projetos de infraestrutura caminhassem antes da chegada da frota. Esse foi o grande diferencial que viabilizou a transição energética", destaca Laércio Ávila, diretor executivo do Consórcio BRT, braço operacional da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos de Goiânia (RMTC) responsável pelo sistema BRT e pela gestão da descarbonização do transporte coletivo em Goiânia.

Os desafios da eletrificação do transporte coletivo. Na foto, o sistema elétrico de Goiânia (GO) - Roberta Soares Os desafios da eletrificação do transporte coletivo. Na foto, o sistema elétrico de Goiânia (GO) - Roberta Soares Os desafios da eletrificação do transporte coletivo. Na foto, o sistema elétrico de Goiânia (GO) - Roberta Soares

INFRAESTRUTURA E OPERAÇÃO DO MAIOR ELETROPOSTO DE ÔNIBUS DO BRASIL

Como resultado direto dessa articulação técnica e institucional, a cidade construiu, com sucesso, aquele que se tornou o maior eletroposto de ônibus do Brasil, com infraestrutura de 6 MW, 46 carregadores simultâneos, 23 estações de alta potência, subestações próprias e tecnologia de rateio inteligente. Assim, vem assumindo a liderança nacional na mobilidade sustentável.

O maior ponto de recarga de ônibus elétricos do País está localizado na garagem da Metrobus, empresa pública responsável pela operação do sistema em conjunto com quatro concessionárias privadas. O eletroposto tem uma capacidade operacional que supera, inclusive, iniciativas de grandes metrópoles como São Paulo.

O diferencial do projeto goiano - segundo o Consórcio BRT - reside no alto nível de centralização e controle da infraestrutura de recarga para os corredores do sistema de transporte. A estrutura do eletroposto é equipada com 23 estações de recarga da marca Nancy, oferecendo uma potência de 240 kW por unidade.

Como cada estação possui dois bicos de conexão, o espaço conta com um total de 46 carregadores capazes de abastecer até 46 veículos de forma simultânea. O tempo de recarga varia entre uma e duas horas, garantindo alto desempenho e a manutenção do cronograma de viagens do sistema BRT.

"Ou seja, o foco foi no planejamento, na preparação e na estruturação de tudo que era necessário pro carregamento da frota, toda a infraestrutura energética e todos os parâmetros, equipamentos e relações que precisavam ser construídas para que essa infraestrutura estivesse operando" Laércio Ávila, diretor executivo do Consórcio BRT

Laércio Ávila, diretor executivo do Consórcio BRT de Goiânia (GO) - Divulgação

Para evitar colapsos e apagões na rede elétrica local — problema enfrentado em testes individuais do setor —, a infraestrutura conta com quatro subestações próprias que geram 6 MW de potência para alimentar os carregadores. A operação prioriza as recargas no período noturno da madrugada e adota um travamento automático nos horários de pico, entre 18h e 21h, impedindo que o carregamento ocorra durante os momentos de maior demanda do sistema elétrico.

ANTES DE SÃO PAULO, GOIÂNIA VEM APOSTANDO NO BIOMETANO

A metodologia baseada no planejamento prévio também foi aplicada na introdução dos veículos movidos a biometano na rede de transporte público de Goiânia. Os ônibus a biometano entraram em operação em abril de 2026, quando a infraestrutura já contava com 18 meses de desenvolvimento de projetos e adequações. Atualmente, o primeiro bioposto opera regularmente e atende a uma frota inicial de oito veículos.

A lógica foi a mesma do elétrico: a partir do recebimento das diretrizes estipuladas para a matriz energética, imediatamente tiveram início os estudos e a confecção dos projetos para a criação de um bioposto.

"Isso não foi diferente pro biometano. A partir do momento que nós recebemos a diretriz dos veículos a biometano, nós iniciamos a confecção dos projetos, os estudos de projetos, culminando no primeiro bioposto que hoje está operando com oito veículos" Laércio Ávila, diretor executivo do Consórcio BRT

Mais uma vez, Goiânia serviu de exemplo para o País ao demonstrar que o sucesso da descarbonização veicular depende da estruturação energética realizada de forma antecedente à chegada dos veículos. A definição prévia de parâmetros, equipamentos e alinhamento com concessionárias garantiu a operação contínua tanto da frota elétrica quanto da movida a biometano.

Os desafios da eletrificação do transporte coletivo. Na foto, ônibus de Goiânia (GO) - Divulgação Os desafios da eletrificação do transporte coletivo. Na foto, ônibus de Goiânia (GO) - Divulgação Os desafios da eletrificação do transporte coletivo. Na foto, ônibus de Goiânia (GO) - Divulgação

Desafios da eletrificação: Como a indústria nacional está adaptando o ônibus elétrico à realidade das ruas brasileiras

Transição energética do transporte público ganha escala no Brasil ao combinar matriz limpa, economia operacional no longo prazo e soluções de engenharia voltadas às condições viárias das metrópoles



O JC conversou com uma das maiores fabricantes de ônibus elétricos do País, a Eletra, para entender, na visão da indústria, quais os principais desafios do processo. A Eletra, inclusive, será uma das fabricantes que fornecerá os futuros ônibus elétricos que entrarão em operação na Região Metropolitana do Recife via recursos do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Na visão da Eletra, a implementação da infraestrutura de recarga não representa um obstáculo tecnológico insuperável, mas exige planejamento e estudos prévios de viabilidade pelas gestões municipais. "A infraestrutura de recarga não é um impedimento técnico, mas uma questão de planejamento e estudos prévios. Em São Paulo, começamos com dois ônibus por carregador e avançamos até cinco por estação com recargas de oportunidade", explica Iêda Oliveira, diretora comercial da Eletra.

Do ponto de vista financeiro e operacional, a troca do combustível fóssil pela eletricidade traz retorno imediato. Nas operações de São Paulo, a transição reduz o custo com energia em 70% na comparação com o diesel. “O ônibus elétrico torna-se mais barato que o diesel a partir de cinco anos de operação. Sua vida útil é de pelo menos 15 anos — o dobro do modelo a combustão. Além disso, como os veículos elétricos dispensam caixa de câmbio e operam com motores controlados eletronicamente, a manutenção passa a focar na prevenção, aumentando a disponibilidade da frota nas ruas”, afirma.

Em termos de segurança, mais vantagens são destacadas: o sistema de tração desliga o veículo automaticamente diante de qualquer elevação atípica de temperatura ou alerta no painel, prevenindo falhas graves e reduzindo riscos de incêndio em comparação aos motores a combustão.

“O ônibus elétrico torna-se mais barato que o diesel a partir de cinco anos de operação. Sua vida útil é de pelo menos 15 anos — o dobro do modelo a combustão. Além disso, como os veículos elétricos dispensam caixa de câmbio e operam com motores controlados eletronicamente, a manutenção passa a focar na prevenção, aumentando a disponibilidade da frota nas ruas” Iêda Oliveira, diretora comercial da Eletra

Os desafios da eletrificação do transporte coletivo. Na foto, Iêda Oliveira, diretora comercial da Eletra - Eletra/Divulgação

ENGENHARIA NACIONAL AJUSTADA À PERIFERIAS E LOMBADAS

A experiência prática demonstra que operar o transporte público elétrico no Brasil exige soluções distintas, por exemplo, das adotadas na Europa ou na cidade chinesa de Shenzhen, marcadas por vias planas e infraestrutura padronizada. Em São Paulo, a circulação de ônibus elétricos começou em rotas periféricas caracterizadas por buracos, valetas, lombadas acentuadas e alta lotação.

“Cada município exige uma solução técnica própria. Para vencer as ladeiras de Belo Horizonte, por exemplo, instalamos nos veículos de 12 metros um motor mais potente, fabricado no Brasil pela WEG, originalmente projetado para ônibus de 15 metros. O Brasil leva vantagem por ter 80% de sua matriz energética limpa, permitindo substituir o diesel importado por energia renovável interna. Isso reduz ruído e poluição, qualifica os motoristas e atrai novos passageiros para o transporte público", valida a diretora comercial.

No início das operações, o hábito dos motoristas de transpor lombadas a 40 km/h em trechos projetados para 30 km/h causava impactos que danificavam bombas de segurança instaladas sob o chassi. Em vez de responsabilizar a condução ou tentar mudar a rotina operacional, a fabricante alterou o posicionamento dos componentes inferiores.

Os desafios da eletrificação do transporte coletivo - ARTE

Da mesma forma, a opção por manter todas as baterias no teto do veículo — em vez de embuti-las no piso ou na traseira — visa proteger o equipamento contra enchentes, poeira e impactos do solo. Essa arquitetura também reforça a segurança dos passageiros em eventuais colisões ou tombamentos, garantindo que princípios de incêndio fiquem isolados do salão interno.

CUSTO TOTAL E SUBVENÇÃO

Para evitar que o custo de aquisição sobrecarregue os operadores e pressione as tarifas, a Prefeitura de São Paulo adotou um modelo de subvenção pública, que cobre a diferença do custo de operação a diesel para a elétrica, reduzindo o endividamento das empresas concessionárias e garantindo tarifas módicas nos serviços. A rede de transporte de Goiânia (RMTC) também adotou a mesma cobertura.

A descarbonização da frota pública apoia-se em uma vantagem estrutural do País, destacada anteriormente pela diretora da Eletra: o Brasil possui 80% de sua matriz energética limpa, superando o Canadá (segundo colocado, com 36%), o que permite substituir a importação de diesel subsidiado por energia renovável interna.

A eliminação de ruídos e fumaça melhora a qualidade do ar nas metrópoles — reduzindo agravos à saúde respiratória da população — e atrai novos usuários ao transporte coletivo, inclusive motoristas que passam a deixar o automóvel particular em casa. O processo também envolve a capacitação técnica dos motoristas, promovendo a valorização profissional e a eficiência do sistema urbano.

A atuação da Eletra já se expande por 20 cidades em 12 estados brasileiros, utilizando o acompanhamento por "carbonômetro" para quantificar a redução das emissões de poluentes nas regiões atendidas.

Desafios da eletrificação: Vantagens e gargalos da eletrificação sem fio no transporte coletivo do Brasil - Electreon/Divulgação Desafios da eletrificação: Vantagens e gargalos da eletrificação sem fio no transporte coletivo do Brasil - Electreon/Divulgação Desafios da eletrificação: Vantagens e gargalos da eletrificação sem fio no transporte coletivo do Brasil - Electreon/Divulgação

Desafios da eletrificação: Vantagens e gargalos da eletrificação sem fio no transporte coletivo do Brasil



Tecnologia ainda é novidade no País, mas é vista como uma solução viável para os desafios da infraestrutura de recarga da mobilidade elétrica

O carregamento por indução - tecnologia de recarga sem fio - pode ser uma solução que, embora nova, venha a ser fundamental para a transição do transporte coletivo movido a diesel para matrizes elétricas nas metrópoles latino-americanas. A tecnologia pode ajudar as operadoras e o poder público a enfrentar gargalos operacionais e de infraestrutura.

Em entrevista ao JC, Ronen Abraham — executivo que liderou a expansão da Optibus na América Latina ao longo de sete anos e hoje atua na introdução da tecnologia de recarga sem fio da Electreon no Brasil —, afirma ser possível vencer os desafios do modelo tradicional por cabo com o carregamento por indução.

Ao acompanhar a substituição de frotas no Brasil, Chile e México, Abraham destaca que os operadores urbanos enfrentam dilemas operacionais muito semelhantes. O ponto de partida é a autonomia limitada dos ônibus elétricos em comparação aos veículos a diesel. Para tentar compensar essa restrição, amplia-se o tamanho das baterias, o que gera efeitos colaterais diretos: aumenta-se o peso do veículo e encarece-se substancialmente o custo total do projeto.

Outro obstáculo crítico está na logística de recarga concentrada em garagens e terminais. O modelo convencional, baseado em plug-ins ("mangueiras") ou pantógrafos, exige recargas em locais estáticos.

Esse arranjo impõe dois grandes riscos, alerta o executivo: “Sobrecarga na rede elétrica e falta de transmissão, o que exige investimentos elevados para levar cabos de altíssima capacidade até um único ponto centralizado. E a fragilidade de um ponto único de transmissão, ou seja, no caso de uma queda de energia ou avaria na rede da garagem durante a noite, a frota pode ser paralisada em 100% no dia seguinte, interrompendo o serviço público essencial”, explica.

Além disso, licitações municipais e negociações governamentais no Brasil frequentemente já preveem lotes voltados exclusivamente a carregadores estáticos tradicionais, o que engessa as alternativas de infraestrutura antes mesmo da chegada dos veículos - como é o caso do futuro contrato dos ônibus elétricos da Região Metropolitana do Recife.

“Sobrecarga na rede elétrica e falta de transmissão, o que exige investimentos elevados para levar cabos de altíssima capacidade até um único ponto centralizado. E a fragilidade de um ponto único de transmissão, ou seja, no caso de uma queda de energia ou avaria na rede da garagem durante a noite, a frota pode ser paralisada em 100% no dia seguinte, interrompendo o serviço público essencial” Ronen Avraham, da Electreon no Brasil

Ronen Avraham — executivo que liderou a expansão da Optibus na América Latina ao longo de sete anos e hoje atua na introdução da tecnologia de recarga sem fio da Electreon no Brasi - Electreon/Divulgação

COMO FUNCIONA A TECNOLOGIA SEM FIO

O sistema de recarga sem fio para veículos utiliza bobinas magnéticas instaladas sob o asfalto, que se comunicam eletronicamente com placas receptoras fixadas no assoalho do ônibus. A energia é transferida pelo ar — com uma distância de aproximadamente 25 centímetros —, sem necessidade de cabos, conectores ou intervenção mecânica do motorista.

A solução pode ser estruturada em três modalidades:

Estática: Bobinas instaladas em terminais urbanos ou garagens. É útil em locais com restrições severas de espaço ou manobras em ângulos difíceis, onde cabos longos seriam inviáveis.

Semi-dinâmica: Trechos de 40 a 50 metros equipados nas estações de embarque e desembarque, recarregando o veículo enquanto ele desacelera e atende aos passageiros.

Dinâmica (em movimento): Bobinas instaladas ao longo de 1 a 2 quilômetros de vias públicas, permitindo que o ônibus receba carga continuamente enquanto trafega.

Electreon BRTBrazil

Leia especial sobre os desafios da eletrificação do transporte público coletivo na Coluna Mobilidade (www.jc.com.br/mobilidade)

VANTAGENS OPERACIONAIS E VIABILIDADE FINANCEIRA

Ronen Abraham explica que a principal vantagem técnica da recarga por indução distribuída ao longo das rotas é a pulverização da demanda de energia. Em vez de concentrar o consumo em uma grande subestação na garagem, a energia é fracionada em pontos menores ao longo do percurso. Essa alimentação contínua reduz a planilha de custos e amplia o desempenho da frota.

Confira alguns exemplos dessa redução de custos:

Redução do peso das baterias: Um ônibus que originalmente exigiria uma bateria de 500 kWh pode operar com um conjunto menor de 400 kWh ou menos. Considerando o custo médio de US$ 250 por kWh de bateria, a economia por veículo amortizaria o investimento na via.

Aumento da autonomia diária: Veículos com alcance padrão de 250 km/dia podem alcançar até 350 km/dia sem a necessidade de recolhimento no meio do dia para recarga.

Redução no tamanho da frota: Em um caso prático citado na Noruega — envolvendo uma frota de 250 ônibus biarticulados para BRT —, a adoção do carregamento por indução permitiu reduzir o número total de ônibus necessários para cobrir o mesmo quadro de horários.

Desafios da eletrificação: Vantagens e gargalos da eletrificação sem fio no transporte coletivo do Brasil - Electreon/Divulgação Desafios da eletrificação: Vantagens e gargalos da eletrificação sem fio no transporte coletivo do Brasil - Electreon/Divulgação Desafios da eletrificação: Vantagens e gargalos da eletrificação sem fio no transporte coletivo do Brasil - Electreon/Divulgação

RECARGA POR INDUÇÃO AINDA É NOVIDADE NO BRASIL

No Brasil, a tecnologia de carregamento sem fio ainda não possui operação comercial ativa. As conversas com entidades públicas e empresas transportadoras foram iniciadas recentemente - cerca de seis meses atrás.

Entretanto, estudos de viabilidade técnica já foram realizados para sistemas urbanos e metropolitanos de capitais como São Paulo (SPTrans), Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Sorocaba, Goiânia e Recife. Em linhas metropolitanas mais longas, a garantia de autonomia sem perda de tempo de viagem é apontada como o principal argumento para viabilizar a substituição do diesel pelo elétrico.

Diante dos desafios, a visão do setor indica que a eletrificação do transporte coletivo no Brasil exigirá repensar o modelo de abastecimento e mesclar as possibilidades. “Por isso, a transição para redes de recarga invisíveis e distribuídas sob o asfalto surge como um caminho para evitar o colapso das garagens, baratear o custo dos veículos e garantir a continuidade operacional do transporte urbano”, defende Ronen Abraham.

Fundada em Israel em 2013 e presente em países como Estados Unidos, Noruega, França, Itália e Alemanha, a Electreon detém cerca de 90% da propriedade intelectual global de recarga sem fio para veículos.

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Desafios da eletrificação: Governança de dados ainda mais importante na eletrificação do transporte público

Descarbonização exige visão sistêmica que integre infraestrutura energética, planejamento operacional rigoroso e governança de dados de alta precisão

Entre os muitos desafios da transição do transporte público coletivo para matrizes limpas, está a governança de dados. Se o conjunto de políticas, normas e padrões já era fundamental para a boa gestão de qualquer empresa de transporte urbano, por exemplo, é ainda mais importante diante da mudança operacional e financeira que envolve a descarbonização de frotas.

Na avaliação de especialistas, o sucesso da eletrificação e da modernização da mobilidade urbana no Brasil exige uma visão sistêmica que integre infraestrutura energética, planejamento operacional rigoroso e governança de dados de alta precisão. Vai muito além da simples substituição de ônibus a diesel por modelos elétricos.

Maurício Corte, vice-presidente de contas estratégicas da Hitachi para a América Latina, alerta que a introdução de veículos elétricos nas frotas urbanas altera radicalmente a dinâmica de operação das garagens e linhas. Isso porque, enquanto um veículo a diesel possui elevada autonomia e grande flexibilidade operacional, o ônibus elétrico opera com autonomia reduzida. “Essa restrição torna o planejamento da operação uma etapa crítica: qualquer erro de cálculo gera custos elevados e pode comprometer o cumprimento das viagens”, ensina.

Além da gestão da frota nas ruas, o principal gargalo reside na infraestrutura de recarga e no impacto sobre a rede elétrica urbana. “Existe uma tendência em projetos públicos de celebrar a aquisição de ônibus elétricos ignorando a tecnologia de suporte e a infraestrutura necessária. Sem a tecnologia adequada, a operação simplesmente não se sustenta”, alerta.

E segue: “A infraestrutura é invisível. Assim como o saneamento básico, a infraestrutura energética não fica visível para a população como os ônibus, mas é o elemento prioritário para viabilizar a frota. Se uma frota de 100 ônibus elétricos for conectada simultaneamente para carregar no pico do início da noite (entre 18h e 22h) — momento em que o consumo residencial também atinge o topo —, o sistema pode sobrecarregar a rede elétrica local, resultando em veículos parados por falta de energia. Por isso a importância da governança de dados”, afirma.

A TECNOLOGIA A SERVIÇO DA PRECISÃO

Para gerenciar essa complexidade, a tecnologia atua como a espinha dorsal do sistema de mobilidade. Plataformas modernas já permitem planejar e gerenciar frotas mistas (compostas por veículos a diesel, biodiesel e elétricos) em um ambiente único e integrado. É o caso da Hitachi, por exemplo.

“Entre os principais avanços tecnológicos e de governança existentes, destacamos a precisão de localização, que conseguimos com a combinação de dados telemétricos, reduzindo a margem de erro de localização dos veículos para no máximo 20 a 30 segundos”, cita como exemplo.

Segundo o executivo, o maior projeto de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) em andamento está sendo implementado pela Hitachi na cidade de São Paulo, fruto de um contrato firmado com a SPTrans em maio de 2024, cujas instalações de software atingiram cerca de 66% de avanço com adoção progressiva entre os operadores.

O projeto abrange 20 mil veículos no sistema municipal, incluindo 14 mil ônibus de rotas fixas convencionais; 4 mil veículos do transporte escolar; 730 veículos voltados ao atendimento de Pessoas com Deficiência (PCD); e veículos de transporte suplementar de "última milha" para regiões de difícil acesso.

Nesse arranjo, a Prefeitura de São Paulo (via SPTrans) contrata o software e o disponibiliza para as empresas operadoras, elevando o padrão de governança pública sobre todo o sistema. “Para o cidadão, o benefício de uma governança de dados aprimorada significa previsibilidade e capacidade de planejamento. O ganho central não é apenas evitar atrasos, mas garantir que a informação prestada ao passageiro seja verdadeira e confiável, permitindo a escolha consciente do modal”, afirma Maurício Corte.

Os desafios da eletrificação do transporte coletivo. Na foto, o sistema elétrico de Goiânia (GO) - Roberta Soares Os desafios da eletrificação do transporte coletivo. Na foto, o sistema elétrico de Goiânia (GO) - Roberta Soares Os desafios da eletrificação do transporte coletivo. Na foto, o sistema elétrico de Goiânia (GO) - Roberta Soares Os desafios da eletrificação do transporte coletivo. Na foto, o sistema elétrico de Goiânia (GO) - Roberta Soares

Desafios da eletrificação: As lições para a Região Metropolitana do Recife

Recife dá o primeiro passo para eletrificar transporte público. Licitação prevê 100 veículos elétricos e investimento de R$ 300 milhões

O aprendizado acumulado na capital paulista serve como alerta para a futura realidade do Grande Recife, que se prepara para receber seus primeiros ônibus elétricos após diversos testes. Por meio de um acordo firmado entre o governo de Pernambuco, o governo federal e o BNDES para a reestruturação do Metrô do Recife, ficou garantida a aquisição de 100 ônibus elétricos para o sistema metropolitano.

O aporte chega em um momento em que a Região Metropolitana do Recife enfrenta uma crise severa de envelhecimento da frota de coletivos, com mais de 53% dos ônibus circulando acima da vida útil recomendada. Nesse cenário, operadoras de concessão formal como o Conorte e a MobiBrasil — que mantém índice de frota vencida em 26,2%, bem inferior aos 61,1% das permissionárias — terão papel central na implantação da nova tecnologia.

No início de outubro, o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) - gestor do sistema de transporte metropolitano - homologou a licitação para registro de preços dos 100 ônibus elétricos e de 50 carregadores. Publicado no Diário Oficial da União, o resultado totaliza até R$ 291,2 milhões: R$ 284,9 milhões para os veículos e R$ 6,3 milhões para os equipamentos de recarga.

O recurso vem de um Termo de Compromisso entre a União, o governo de Pernambuco e a Caixa Econômica Federal (CEF), com financiamento do Novo PAC. A contratação foi dividida em seis lotes: cinco de 20 ônibus cada e um de carregadores. Os veículos são do tipo Padron, de 12 a 13 metros, com autonomia mínima de 250 km, ar-condicionado, acessibilidade conforme a norma ABNT NBR 14022, freios ABS e videomonitoramento.

Para quem depende do ônibus todos os dias, a mudança tem efeito direto: veículos elétricos não emitem poluentes no escapamento e reduzem ruído e vibração, o que melhora o conforto de passageiros e trabalhadores do sistema. Quem já usou sabe disso. Os 100 ônibus, entretanto, representam uma fração pequena da frota metropolitana, atualmente em 2.500 veículos.

Além disso, a descarbonização em escala depende de outros fatores além da compra, como a infraestrutura de recarga, o modelo de operação e a capacidade de financiamento contínuo - o que ainda não foi explicado pelo CTM.

A aquisição dos ônibus foi dividida em cinco lotes, com 20 elétricos cada. Um sexto lote é para 50 carregadores - Divulgação/CTM Recife dá o primeiro passo para eletrificar ônibus: licitação prevê até 100 veículos elétricos e investimentos de aproximadamente R$ 300 milhões - Divulgação/CTM Recife dá o primeiro passo para eletrificar ônibus: licitação prevê até 100 veículos elétricos e investimentos de aproximadamente R$ 300 milhões - Divulgação

REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE TESTOU ÔNIBUS ELÉTRICOS

Desde 2018, o Grande Recife realizou pelo menos quatro testes de ônibus elétricos no transporte público, mas somente este ano é que a experiência ganhou força com a garantia de que a frota será adquirida.

Os testes mais recentes aconteceram este ano, em 2019 e em 2024, quando o Estado colocou para rodar um micro-ônibus elétrico em parceria com a Ankai do Brasil e o Consórcio Conorte. O veículo comportava 35 pessoas, 20 sentadas e cerca de 15 em pé. Nos dias úteis, fazia o trajeto entre o Marco Zero e a Praça do Derby. Nos fins de semana, ia do Cais de Santa Rita a Olinda.

Em 2019, o teste foi na linha 2040 – CDU/Boa Viagem /Caxangá, operada pela segunda concessionária do sistema da RMR, a MobiBrasil. O teste durou dois meses, com recarga entre 3 e 4 horas, permitindo que o veículo rodasse até 300 km.

O terceiro teste recente e oficial foi com um ônibus da Eletra e começou em maio de 2026, já com a previsão de que a frota elétrica seria adquirida. O veículo, de 12,5 metros e capacidade para até 70 passageiros, circulou em três linhas do Conorte: 1981 (TI Rio Doce/TI Joana Bezerra), 1909 (TI Pelópidas Silveira/TI Joana Bezerra) e 1913 (TI PE-15/TI Joana Bezerra).

A variação entre os itinerários serviu para coletar dados de telemetria e de desempenho em diferentes condições de serviço. O ônibus tinha autonomia aproximada de 250 km por dia, o que permitiu realizar até cinco viagens diárias, com necessidade de recarga de 3h a 3h30.

Os desafios da eletrificação do transporte coletivo - Divulgação/Prefeitura de São Paulo Imagem de ônibus elétrico da Mobibrasil em São Paulo usado no transporte hidroviário chamado Aquático. Capital é a que mais avança na descarbonização do transporte público, mas lentamente - Roberta Soares/JC Em acordo com a União para reestruturação do Metrô do Recife, governo de Pernambuco garantiu a primeira frota de ônibus elétricos para o transporte da RMR - BYD/DIVULGAÇÃO

Desafios da eletrificação: Brasil pode trocar 14 mil veículos a diesel por elétricos até 2030, aponta ITDP

Estudo do ITDP Brasil indica que a troca não exige aumentar a frota nem mudar as linhas, mas depende de dados, infraestrutura de recarga e compras públicas coordenadas

A eletrificação do transporte coletivo avança como um caminho sem volta, e o Brasil tem potencial para percorrê-lo, apesar dos desafios. É o que mostra o estudo "Acelerando a Transição: Estratégia para Eletrificar a Frota Brasileira de Ônibus até 2030", do Instituto de Políticas de Transporte & Desenvolvimento (ITDP Brasil), em parceria com a Scipopulis e com apoio do Ministério das Cidades.

A pesquisa, divulgada em 2025, analisou 18 sistemas de transporte público nas maiores regiões metropolitanas do País e identificou cerca de 14 mil ônibus a diesel já em operação com perfil compatível com os modelos elétricos disponíveis no mercado nacional. Segundo o ITDP, a substituição é possível sem aumentar a frota, sem reestruturar linhas e sem mudanças significativas na operação.

O ganho vai além da tecnologia. O estudo projeta redução de 24,6% nas emissões de gases de efeito estufa nas regiões analisadas, o que pesa na saúde pública, já que a poluição do ar está ligada a adoecimentos e mortes por doenças respiratórias e cardiovasculares. A estimativa é de economia anual de R$ 54 a R$ 62 milhões em gastos com saúde. Para quem usa o ônibus todos os dias, a mudança também aparece no conforto: os veículos elétricos são mais silenciosos, e a análise indica que 41% da população brasileira seria diretamente impactada pela oferta de ônibus novos, em substituição a veículos ruidosos e desconfortáveis.

Os desafios da eletrificação do transporte coletivo. Na foto, ônibus de Goiânia (GO) - Divulgação Os desafios da eletrificação do transporte coletivo. Na foto, ônibus de Goiânia (GO) - Divulgação Os desafios da eletrificação do transporte coletivo. Na foto, ônibus de Goiânia (GO) - Divulgação

NORTE E NORDESTE FICAM PARA TRÁS POR FALTA DE DADOS. RMR FICOU FORA DO ESTUDO

A pesquisa foi dividida em três etapas. A primeira mapeou fabricantes, tipologias e modelos de ônibus elétricos disponíveis no país, para construir uma estratégia financeira e econômica de eletrificação. A segunda analisou dados operacionais dos 18 sistemas para estimar o consumo energético de cada veículo e seu potencial de substituição. A terceira calculou a redução de emissões e o respectivo impacto econômico da troca do diesel pela eletricidade.

Foi na segunda etapa que o recorte regional apareceu: os sistemas do Norte e do Nordeste ficaram de fora, incluindo a Região Metropolitana do Recife, por falta de dados oficiais suficientes. A exceção foi Salvador (BA). Com isso, as cidades analisadas se concentraram no Sudeste e no Sul, além de Brasília (DF), única representante do Centro-Oeste. Em números absolutos, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia e Belo Horizonte têm o maior potencial de eletrificação.

O ITDP alerta que, sem uma estratégia nacional com força política, a descarbonização não avançará. Para a diretora-executiva do instituto, Clarisse Linke, a eletrificação já está no radar federal: "A eletrificação tem papel estratégico em políticas públicas federais, como o Programa de Renovação de Frota do Transporte Público Coletivo Urbano (Refrota), que faz parte do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Diante dessa importância, a pesquisa fornece insumos cruciais para que o governo federal possa direcionar recursos de forma mais eficaz e sistemática, melhorando a qualidade de vida nas cidades". O Refrota é o programa federal voltado à renovação da frota do transporte coletivo urbano, e o estudo busca orientar onde e como aplicar esse investimento.

O relatório também propõe três frentes de ação. A primeira é a gestão e governança de dados, com melhor regulação e estrutura técnica nos municípios para garantir acesso qualificado às informações operacionais, justamente a lacuna que deixou o Nordeste de fora. A segunda é a infraestrutura de recarga, apontada como um dos principais gargalos da expansão, com estratégias compatíveis com os padrões reais de operação dos veículos, para evitar sobrecustos ou investimentos subutilizados. A terceira são as compras públicas coordenadas entre União, estados e municípios, que dariam escala e previsibilidade à aquisição de ônibus elétricos, reduziriam custos e estimulariam a indústria nacional. Para o ITDP, o País pode se tornar referência no tema.

Os desafios da eletrificação do transporte coletivo. São Paulo chega a mais de 2 mil ônibus elétricos na frota - Sergio Barzaghi/PrefSP Os desafios da eletrificação do transporte coletivo - Sergio Barzaghi/PrefSP Os desafios da eletrificação do transporte coletivo. São Paulo chega a mais de 2 mil ônibus elétricos na frota - Sergio Barzaghi/PrefSP

Desafios da descarbonização: Mapeamento do BNDES estimula modais elétricos para corredores de média e alta capacidade no País

Ônibus elétricos podem reduzir custos do transporte público e abrir caminho para tarifas menores, aponta estudo do BNDES

Os ônibus elétricos podem desempenhar papel estratégico na redução dos custos operacionais do transporte público brasileiro, com potencial para diminuir as tarifas pagas pelos passageiros e a necessidade de subsídios públicos. A conclusão integra o Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU), elaborado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em parceria com o Ministério das Cidades. O levantamento prevê 187 projetos de transporte coletivo nas 21 maiores regiões metropolitanas do País, com investimentos estimados em R$ 437 bilhões ao longo dos próximos 30 anos.

O planejamento inclui aproximadamente 3 mil quilômetros de redes ferroviárias e corredores de ônibus de alta capacidade, como o Bus Rapid Transit (BRT), além da incorporação de 6,6 mil ônibus elétricos e 2,4 mil carros metroferroviários. A avaliação do estudo é que a combinação entre veículos elétricos, corredores que permitam maior velocidade operacional e expansão dos sistemas sobre trilhos pode tornar o transporte coletivo mais eficiente.

Embora a aquisição dos ônibus elétricos exija um investimento inicial maior - três vezes mais, em média -, a economia com energia e manutenção tende a compensar parte desse custo no médio e longo prazo, beneficiando operadores, governos e usuários.

A cidade de São Paulo é apresentada como exemplo dessa diferença entre o custo de compra e o de operação. Conforme dados citados oficiais, a capital paulista responde por mais de 80% da frota elétrica nacional. Planilhas da São Paulo Transporte (SPTrans) indicam que o custo operacional desses veículos pode ser, em média, cinco vezes menor, apesar de a aquisição custar aproximadamente três vezes mais que a dos modelos a diesel.

OBSTÁCULOS QUE MERECEM ATENÇÃO

Apesar das perspectivas econômicas, o ENMU identifica obstáculos para ampliar a eletromobilidade no Brasil. Cerca de 59% dos componentes dos ônibus elétricos comercializados no País são nacionais, mas parte dos modelos ainda depende da importação de baterias.

Também são desafios a capacidade das redes de distribuição de energia para abastecer grandes frotas e as dúvidas de alguns operadores sobre a autonomia dos veículos. O estudo aponta, por outro lado, oportunidades para fortalecer a indústria nacional, ampliar a produção de tecnologias próprias e gerar empregos qualificados. Para que os benefícios se consolidem, a expansão da frota deverá ser acompanhada de investimentos em infraestrutura, estímulos à produção local e estabilidade regulatória.