Bolsa brasileira supera os 183 mil pontos, enquanto juros futuros recuam em meio à expectativa de maior rigor fiscal no quarto mandato de Lula

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*Com informações de Estadão Conteúdo

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3), opera em forte alta na manhã desta sexta-feira (27), após a confirmação de Luiz Carlos Trabuco Cappi como futuro ministro da Fazenda do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Por volta das 10h10, o índice avançava 3,76%, aos 183.439 pontos, enquanto o dólar comercial chegou a registrar queda superior a 4%, cotado abaixo de R$ 5,50.

O movimento amplia os ganhos registrados na quinta-feira (26), quando o Ibovespa encerrou o pregão em alta de 6,07%, aos 176.799,84 pontos, na maior valorização diária desde o primeiro turno das eleições presidenciais. Na ocasião, os investidores já reagiam às especulações sobre a possibilidade de Trabuco assumir o comando da equipe econômica.

A escolha do atual presidente do Conselho de Administração do Bradesco é interpretada pelo mercado financeiro como uma sinalização de maior compromisso do governo federal com o equilíbrio das contas públicas e de aproximação de Lula com o setor financeiro.

Entre os destaques positivos do início do pregão estão as ações de bancos, varejistas e empresas do setor imobiliário. Os papéis do Banco do Brasil e do BTG Pactual registravam valorizações superiores a 8%, enquanto as ações preferenciais do Bradesco avançavam cerca de 6%.

Juros futuros recuam e negociações chegam a ser suspensas

A reação do mercado à confirmação de Trabuco também provocou uma queda expressiva nas taxas de juros futuros. Segundo o Estadão/Broadcast, quase todos os contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) tiveram as negociações temporariamente interrompidas após atingirem os limites de oscilação.

Os recuos mais acentuados foram registrados nos contratos de longo prazo. A taxa com vencimento em janeiro de 2031 chegou a cair 0,97 ponto percentual em relação ao ajuste da véspera. Com o movimento, os juros futuros retornaram a patamares anteriores ao primeiro turno das eleições presidenciais.

A expectativa dos investidores é de que uma política fiscal mais rigorosa, associada à valorização do real, possa contribuir para a retomada do ciclo de redução da taxa básica de juros pelo Banco Central.

No início de novembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a Selic em 13,75% ao ano, interrompendo uma sequência de cinco cortes consecutivos iniciada em março.

Escolha de Trabuco é bem recebida pelo mercado e enfrenta resistência no PT

Primeiro nome confirmado para a composição ministerial do quarto mandato de Lula, Trabuco aceitou o convite do presidente durante reunião realizada na quinta-feira, no Palácio da Alvorada, em Brasília. O encontro contou com a participação dos ministros Dario Durigan, da Fazenda, e Bruno Moretti, do Planejamento e Orçamento.

À BBC News Brasil, o economista André Lara Resende classificou a escolha como uma "ótima opção".

"Uma personalidade serena, conciliadora, da confiança do Lula, capaz de reduzir a tensão entre o 'mercado' e o presidente", afirmou.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) também divulgou nota em que elogia a escolha do executivo, destacando seu conhecimento da economia brasileira e sua capacidade de diálogo.

A perspectiva de um ajuste fiscal mais rigoroso, entretanto, enfrenta resistência dentro do próprio PT. Nas redes sociais, o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) relembrou a experiência de Joaquim Levy, também ex-executivo do Bradesco, à frente da Fazenda durante o segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

"Sobre a nomeação de hoje para o Ministério da Fazenda, o que mais me vem à cabeça é o momento Joaquim Levy. Espero que a história não se repita!", escreveu o parlamentar.

Trajetória de Trabuco

Aos 75 anos, Luiz Carlos Trabuco Cappi acumula mais de cinco décadas de atuação no setor bancário. Natural de Marília, no interior de São Paulo, ingressou no Bradesco aos 17 anos, como escriturário.

Presidiu o banco entre 2009 e 2018, quando assumiu o comando do Conselho de Administração da instituição. Ao longo da carreira, também ocupou cargos de direção nas áreas de marketing, previdência e seguros.

Em 2014, chegou a ser convidado por Dilma Rousseff para assumir o Ministério da Fazenda, mas recusou a proposta. O banqueiro também integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, conhecido como Conselhão, do governo Lula.