Prévia da inflação mostra alta de 4,72% no ano na Região Metropolitana, contra 4,38% no país, mesmo com avanço de apenas 0,16% no mês de novembro

A inflação acumulada no ano na Região Metropolitana do Recife (RMR) chegou a 4,72% e é a 4ª maior entre as 11 áreas pesquisadas pelo IBGE. O dado é do IPCA-15 de novembro, a prévia da inflação do país, divulgado nesta quinta-feira (26). O índice supera em 0,34 ponto percentual a média nacional, de 4,38%. Já no mês de novembro, a RMR registrou alta de 0,16%, a 3ª menor entre as áreas pesquisadas.

Na prática, os preços na região subiram mais do que na média do país no período. Entre os nove grupos de produtos e serviços pesquisados, alimentação e bebidas teve a maior alta no ano, de 5,69%, seguida de perto por saúde e cuidados pessoais (5,60%). Habitação acumulou a menor variação, de 2,93%.

Em 12 meses, a inflação na RMR chegou a 4,84%, patamar um pouco acima dos 4,72% acumulados no ano. Entre os grupos, a maior alta é de despesas pessoais (6,30%), seguida por alimentação e bebidas (6,14%). Também nesta comparação habitação acumula a menor taxa, de 2,40%.

Resultado mensal

No mês, o ritmo foi mais brando. A RMR registrou alta de 0,16%, a 3ª menor entre as áreas pesquisadas. Alimentação e bebidas teve a maior variação do período, de 1,30%, enquanto transportes recuou 0,98% e foi a principal influência de baixa sobre o índice.

O peso de cada grupo na cesta ajuda a entender esse resultado. Alimentação e bebidas representa 23,90% do índice, o que significa que, a cada R$ 100 gastos pelas famílias, cerca de R$ 24 vão para esse grupo. Transportes responde por 19,05%, o que ajudou a segurar o resultado do mês. Já Despesas pessoais, apesar da maior alta em 12 meses, pesa 8,65% e tem influência bem menor que a dos alimentos.

O resultado mensal não tirou o Recife da parte de cima do ranking anual. Como o acumulado reúne a alta de todo o período, um mês mais fraco ameniza o avanço, mas não apaga a distância em relação à média do país construída nos meses anteriores.

Contexto nacional

À frente do Recife aparecem apenas Goiânia (5,10%), Fortaleza (4,98%) e Rio de Janeiro (4,76%) no acumulado do ano. A posição é disputada, já que a RMR está a 0,04 ponto percentual do Rio e 0,08 à frente de Belém (4,64%). No outro extremo está Curitiba, com 1,99%, menos da metade da alta da região. Só Curitiba e Brasília (4,24%) ficam abaixo da média nacional, o que mostra como o ritmo dos preços variou entre as áreas, com 3,11 pontos percentuais de distância entre a maior e a menor alta.

Em 12 meses, a inflação do país foi de 4,64%, 0,20 ponto percentual abaixo da registrada na RMR. Fortaleza tem a maior taxa nesse período (5,35%) e Curitiba a menor (2,13%). No mês, o país registrou alta de 0,22%, acima dos 0,16% da RMR. Só Curitiba (recuo de 0,27%) e Brasília (0,14%) tiveram resultado menor que o do Recife, enquanto Salvador teve a maior alta, de 0,68%.