O público prioritário é formado por jovens, com idade entre 15 e 29 anos, estudantes de escolas públicas e moradores de comunidades de baixa renda

Após um ciclo de formação em qualificação socioprofissional, empreendedorismo e cultura, 562 jovens receberam seus certificados em cerimônia na Escola Professor Antônio Benedito da Rocha, em Cabo de Santo Agostinho. Realizado pelo Instituto Enter Jovem com apoio da Petrobras, o projeto busca ampliar oportunidades de inserção produtiva e participação comunitária nos municípios de Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, em Pernambuco.

O público prioritário é formado por jovens, com idade entre 15 e 29 anos, estudantes de escolas públicas e moradores de comunidades de baixa renda. Ao longo do ano, o projeto promoveu 265 horas de atividades em 33 turmas, distribuídas por mais de 25 comunidades. A programação incluiu oficinas de preparação para o mercado de trabalho, visitas culturais e técnicas, apoio a iniciativas empreendedoras e projetos de desenvolvimento comunitário. Também foram contratados e capacitados 31 educadores.

Com a mobilização de escolas, famílias, organizações comunitárias e parceiros locais, foram inscritos 840 participantes. Entre os jovens certificados, 250 foram encaminhados a processos seletivos. O projeto prepara e encaminha os participantes para oportunidades profissionais.

O Enter Jovem integra uma carteira de nove projetos socioambientais apoiados pela Petrobras em Pernambuco, que entre 2025 e 2029 destinará mais de R$ 109 milhões a ações de educação, sustentabilidade, conservação ambiental e geração de renda. As iniciativas devem beneficiar mais de 21 mil pessoas em 29 comunidades de sete municípios próximos à refinaria.

“Estar novamente junto à Petrobras reforça a confiança no impacto que o Enter Jovem tem na vida de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. Essa parceria amplia nosso alcance, fortalece a rede de proteção e garante que mais jovens tenham acesso a oportunidades que transformam realidades”, afirmou Cleide Moraes, gestora de projetos do Instituto Enter Jovem.

O estudante beneficiado com o projeto, Amaury Francisco, contou que a formação também contribuiu para seu desenvolvimento pessoal. “O curso não é apenas para formar um profissional, é para formar pessoas. Eu creio que esse é só o começo de uma nova etapa nas nossas vidas”, avaliou o jovem.

A cerimônia contou com representantes da Petrobras, do Comitê Comunitário da RNEST e de organizações envolvidas em iniciativas socioambientais apoiadas pela companhia. Silvio Luis, gerente de Planejamento e Controle da RNEST, agradeceu às equipes e destacou a contribuição das famílias na trajetória dos jovens: “Somente os pais sabem do esforço imenso que é para colocar os jovens para estudar. Nós, da Petrobras, estamos aqui para apoiá-los”.