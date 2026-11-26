Evento nos dias 1º e 2 de dezembro reúne produtores e instituições, terá palestra, troca de experiências com outros estados e loja aberta ao público

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O Fórum Origens PE será lançado nos dias 1º e 2 de dezembro, na sede do Sebrae Pernambuco, no Recife, para reunir quem produz e quem apoia os produtos pernambucanos com Indicação Geográfica (IG). A criação do fórum acontece depois de dois registros recentes de IG, concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) à renda renascença de Poção e ao artesanato em barro do Alto do Moura, em Caruaru.

A IG é um selo que reconhece produtos ligados a um território, seja pela fama do lugar em produzi-los, seja por características que vêm da própria região. A aposta é que a identidade desses produtos ajude a desenvolver os territórios onde eles são feitos.

Na prática, o fórum aproxima dois grupos. De um lado estão as associações de produtores, que representam cada IG. Do outro estão instituições de fomento, pesquisa e apoio. “Esse trabalho envolve várias instituições de fomento, pesquisa e apoio, atuando em conjunto com as associações, que são as entidades representativas das IGs”, explica a gestora do projeto Indicação Geográfica do Sebrae/PE, Roberta Andrade.

Roberta afirma que o objetivo é fazer essas instituições e associações atuarem em rede para destacar a singularidade e o valor dos produtos pernambucanos.

Registros recentes

O Sebrae/PE e a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) tocam, desde 2025, um trabalho para valorizar os produtos de origem no estado. A proposta é buscar o reconhecimento de novas IGs e fortalecer a cadeia de produção desses produtos.

A renda renascença de Poção recebeu o registro em setembro e o artesanato em barro do Alto do Moura em novembro, os resultados mais recentes desse trabalho.

Loja Origens

A Loja Origens PE funcionará apenas durante os dois dias do evento. Com as festas de fim de ano próximas, o espaço permite que o público conheça e compre produtos dos territórios pernambucanos, o que também incentiva as compras em pequenos negócios.

Ao todo, serão 3 produtos que já têm IG (vinhos e espumantes do Vale do São Francisco, renda renascença de Poção e artesanato em barro do Alto do Moura) e 17 que ainda buscam o selo.

Na gastronomia, entram os queijos coalho do Araripe e do Agreste, os cafés de Triunfo e de Taquaritinga do Norte e os bolos de rolo, de noiva e Souza Leão. No artesanato, aparecem as redes de Tacaratu e Caraibeiras, o bordado de Passira e a madeira de Sertânia.

Programação inicial

No primeiro dia, o fórum terá apresentações de ações voltadas ao desenvolvimento de produtos de origem e a palestra “Valorizar o Brasil está em nossas mãos”, de Rui Morschel, embaixador da Associação Brasileira de Indicações Geográficas (Abrig) e ex-participante do MasterChef. A assinatura simbólica de um manifesto marca o início das atividades.

À tarde, haverá um encontro técnico para troca de experiências com representantes de IGs de outros estados, como o Queijo da Canastra (MG), a Erva-Mate de São Mateus (PR) e o Bordado Filé da Região das Lagoas Mundaú-Manguaba (AL). O dia termina com a “Cozinha Origens PE”, atividade em parceria com o Senac que mostra como criar pratos com produtos de origem pernambucana.

No segundo dia, uma oficina criativa reúne representantes de associações de produtores que já têm o registro de IG ou que ainda buscam o reconhecimento. A ideia é estimular o diálogo entre eles e fortalecer a rede de produtos de origem do estado.

A partir de 2027, a proposta é que o fórum faça encontros periódicos. A institucionalização está prevista já no primeiro trimestre, com a indicação de representantes e suplentes das instituições convidadas.

Serviço



Lançamento do Fórum Origens PE

