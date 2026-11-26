Em queda desde a abertura dos negócios, o dólar à vista, após recuar a mínima de R$ 5,7117, terminou o pregão em baixa de 1,26%, a R$ 5,7435

O dólar emendou o quarto pregão consecutivo de queda nesta quinta-feira, 26, e fechou abaixo de R$ 5,80 pela primeira vez em quase 10 dias. Apesar da sessão mais favorável às divisas latino-americanas, a apreciação do real - que exibiu, como na quarta, o melhor desempenho entre as moedas mais líquidas - é fruto de um ajuste nos prêmios de risco desencadeado pelos últimos sinais emitidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação à política econômica.

A possibilidade de o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, assumir o Ministério da Fazenda e os relatos de que o governo prepara uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para moderar o crescimento dos gastos obrigatórios reduziram os temores de uma piora aguda do quadro fiscal. Fontes ouvidas pela Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) afirmam que Trabuco ainda avalia o convite presidencial, mas consideram improvável que o banqueiro aceite assumir a Fazenda.

Para o gestor de portfólio Marcelo Bacelar, da Azimut Brasil, os participantes do mercado "aproveitaram as notícias positivas dos últimos dias para desfazer um pouco das posições mais pessimistas" montadas nas últimas semanas. "Os ativos do Brasil ainda carregam muitos prêmios. Todas as moedas sofreram com o aperto monetário nos Estados Unidos e a queda das commodities, mas o real apanhou muito mais após a eleição", afirma Bacelar.

Em queda desde a abertura dos negócios, o dólar à vista, após recuar a mínima de R$ 5,7117, terminou o pregão em baixa de 1,26%, a R$ 5,7435 - menor valor de fechamento desde o último dia 13. A moeda americana cai 3,23% frente ao real na semana, mas ainda acumula valorização de 5,50% no mês. Com a recuperação nos últimos dias, porém, a moeda brasileira passou a apresentar, em novembro, perdas semelhantes às do peso mexicano e inferiores às do peso colombiano.

O dólar futuro para dezembro aprofundou o ritmo de queda por volta das 17h20 e renovou mínima na casa de R$ 5,61 em meio à notícia de que Trabuco chegou a Brasília nesta tarde para encontrar o presidente Lula no Palácio do Alvorada. Terminou a sessão em queda de 2,83%, a R$ 5,6570 - bem abaixo da cotação do fechamento à vista.

Os estrategistas do grupo espanhol BBVA ressaltam que o real tem apresentado desempenho superior ao de seus pares nos últimos dias. Além da contribuição da intervenção do Banco Central, que na quarta vendeu US$ 2 bilhões em linhas cambiais, a possibilidade de Trabuco assumir a Fazenda dá força à moeda brasileira - por se tratar de um nome mais ao gosto do mercado que o do vice-presidente Geraldo Alckmin ou o do governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles.

"Uma nomeação como essa, junto com uma emenda constitucional para conter o crescimento dos gastos obrigatórios e indicações sólidas para vagas em aberto no Copom (Comitê de Política Monetária), seria algo realmente positivo", afirmam os estrategistas, em nota a clientes.

Bacelar, da Azimut, pondera que, apesar do recuo dos prêmios de risco com as sinalização de possíveis nomes para a Fazenda e para as diretoras do BC, ainda há muita incerteza em torno da condução da política fiscal. "Os desequilíbrios são muito grandes e o quadro macro está cada vez pior", afirma o gestor.

Mais cedo, o líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), disse nesta quinta que Trabuco "pode não ser a melhor opção para a Fazenda" e rechaçou a possibilidade de um "ajuste fiscal 2", após encontro da bancada petista com o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, em Brasília.

Bolsa

Uma combinação de sinalizações positivas do governo em relação à condução da política fiscal, dados de inflação melhores do que o esperado e fortes especulações em torno do comando do Ministério da Fazenda desencadeou um movimento generalizado de alta na Bolsa brasileira nesta quinta-feira, 26. Essa soma de fatores levou o Ibovespa a ter a maior alta diária desde o dia 5 de outubro (+7,70%), logo após o primeiro turno das eleições presidenciais.

Nos minutos finais do pregão, o índice renovou sucessivas máximas, tocando o pico de 177.024,45 pontos. No fechamento, subiu 6,07%, aos 176.799,84 pontos. Com ganho acumulado de 7,75% nos últimos dois pregões, o Ibovespa mais do que anulou as perdas de 3,37% registradas nas quatro sessões anteriores. O volume financeiro permaneceu baixo durante toda a sessão e ganhou força na reta final do dia, somando R$ 25 bilhões, dando o tom da sensibilidade dos investidores às notícias no campo político. No mês, o índice sobe 5,29%; no ano, 9,73%.

O setor bancário foi um dos principais responsáveis pelo desempenho do índice, diante da possibilidade de o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, assumir o Ministério da Fazenda. As especulações favoreceram não apenas os papéis do banco, mas também Itaú Unibanco e BTG Pactual. O índice do setor financeiro na bolsa disparou 8,98%.

Na reta final dos negócios, a notícia de que Trabuco chegou a Brasília para se encontrar com Lula foi o que deu impulso adicional ao mercado. "A notícia gerou um pouco mais de ânimo", afirma o broker de renda variável da Nippur, Norberto Sangalli.

Embora ainda não haja uma definição sobre o comando da pasta, a aproximação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com Trabuco foi interpretada pelos investidores como uma sinalização positiva. "A conversa do presidente com Trabuco foi interpretada pelo mercado como um possível sinal de maior disposição para ouvir o setor financeiro e buscar uma condução fiscal mais alinhada às preocupações dos investidores", afirma o analista de investimentos do Andbank, Fernando Bresciani.

Para o superintendente do banco Moneycorp, João Carlos Oliveira, há espaço para a continuidade do movimento positivo dos ativos brasileiros caso a indicação de Trabuco se confirme. "Seu nome é visto com bons olhos tanto pelo mercado quanto por setores do governo, diante da expectativa de que sua atuação possa contribuir para a implementação de uma política fiscal mais consistente e necessária para o País."

Juros

Os juros futuros despencaram em bloco nesta quinta-feira, 26, na quarta sessão seguida de recuo das taxas, à medida que aumenta o otimismo sobre um nome que agrade o mercado no ministério da Fazenda. Aos olhos dos investidores, a possível indicação ao cargo do presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, vem ganhando força. A Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) apurou que Trabuco avalia o convite, mas condiciona o aceite à garantia de que terá autonomia para comandar a pasta. No final do pregão, vencimentos longos chegaram a devolver 50 pontos-base após notícia de que o banqueiro chegou a Brasília para se encontrar com o presidente Lula.

Com o feriado de Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, o noticiário doméstico ditou o rumo dos negócios, que, no entanto, tiveram liquidez mais enxuta sem a operação do mercado de Treasuries. Também apoiaram a queda dos juros o IPCA-15 de novembro aquém do piso das estimativas e sinalizações sobre o ajuste fiscal.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2028 caiu de 14,293%, no ajuste da véspera, a mínima intradia de 14,050%. O DI para janeiro de 2029 cedeu de 14,708% a mínima intraday de 14,200%, e o DI para janeiro de 2031 recuou de 14,947% a 14,335%. Na ponta mais longa, o DI para janeiro de 2037 saiu de 15,052% a mínima de 14,500%.

"Está todo mundo reagindo à possibilidade de que o ministro da Fazenda seja uma pessoa que consiga conversar com o mercado, mas também tenha trânsito em Brasília", afirma a head de renda fixa da Empiricus Research, Lais Costa, para quem "100%" da retirada de prêmios observada nesta quinta na curva se deve ao "efeito Trabuco".

Também ajuda no movimento, de acordo com Costa, a saída de um cenário de cauda em que o atual titular do Planejamento, Bruno Moretti, poderia ir para a Fazenda. Segundo apuração do Valor, diante do protagonismo assumido nas últimas semanas na pauta fiscal, Moretti é cotado para permanecer no Planejamento no quarto mandato de Lula. "Não é nada contra Moretti no sentido técnico, mas ele não era o preferido do mercado", explica.

O Broadcast Político apurou que, durante seminário da bancada do PT nesta quinta, o ministro do Planejamento disse que não discute ajuste fiscal "só porque o mercado quer", mas defende o avanço nas medidas até para abrir espaço para investimentos públicos. Em sua visão, excluir a rubrica de investimentos do déficit, como propõem parlamentares petistas, não resolveria o problema.

O evento ocorreu num momento em que o governo discute internamente a possibilidade de enviar uma proposta de emenda à Constituição (PEC) ao Congresso com medidas fiscais complementares ao PLP 299/2026, já sancionado pelo Executivo. Mais cedo, Moretti afirmou que ainda não há previsão sobre o envio da PEC, que está em discussão.

Do lado da inflação, o IPCA-15 reforçou o fluxo de notícias mais positivo ao subir 0,22% em novembro, abaixo do piso do Projeções Broadcast, de 0,27%. As surpresas dos analistas vieram de passagens aéreas, que recuaram 10%, e os descontos da Black Friday também puxaram o índice para baixo, mas não só: medidas mais sensíveis ao ciclo, como núcleos e serviços, também desaceleraram.

Para a estrategista de inflação da Warren, Andréa Angelo, a reação benigna do mercado ao dado foi no sentido correto, uma vez que esta foi a terceira leitura consecutiva de inflação abaixo do previsto, com uma dinâmica qualitativa que não preocupa. "O risco de uma inflação acima de 7% em 2027 já pode ser retirado do cenário", disse.