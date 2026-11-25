Os ativos domésticos foram amparados pela expectativa crescente de que nomes mais alinhados ao mercado façam parte da equipe econômica do governo

Os juros futuros emendaram o terceiro pregão seguido de firme queda nesta quarta-feira, 25. Após operarem em relativa estabilidade até o início da tarde, as taxas mostraram descompressão adicional em sintonia com o dólar, que passou a recuar na casa de 1,6% no restante da sessão. Os ativos domésticos foram amparados pela expectativa crescente de que nomes mais alinhados ao mercado façam parte da equipe econômica, tendo como pano de fundo discussões sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que deve complementar o ajuste fiscal.

Embora a curva de Treasuries tenha arrefecido nesta quarta, agentes consideram que o alívio da renda fixa local não contou com ajuda do cenário externo, uma vez que a queda nos retornos dos títulos dos Estados Unidos ocorreu em um contexto de busca por ativos mais seguros. No campo dos dados, a revisão para cima do PIB do terceiro trimestre e o PCE dentro do esperado mantiveram a perspectiva de aperto adicional de juros pelo Federal Reserve (Fed).

Encerrados os negócios, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) de janeiro de 2028 caiu de 14,441%, no ajuste de terça, a 14,265%. O DI para janeiro de 2029 cedeu de 14,855% a 14,660%, e o DI para janeiro de 2031 recuou de 15,112% a 14,880%.

O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, passou a ser considerado um dos favoritos para comandar a Fazenda. Trabuco teria se reunido com Lula na segunda, compromisso que não constou na agenda oficial do presidente. A notícia de bastidor sobre a reunião circulou desde cedo nesta quarta e os rumores sobre sua indicação à Fazenda cresceram ao longo da tarde. O vice-presidente Geraldo Alckmin e o atual ministro, Dario Durigan, também ainda estariam no páreo.

O nome de Trabuco, porém, foi o que deu o maior impulso aos ativos locais, afirma o economista-chefe da Quantitas, Ivo Chermont, que também contextualiza o comportamento mais benigno da curva de juros nas últimas sessões. "A impressão que dá é que o mercado está com um posicionamento técnico e 'mindset' pendendo mais para o lado negativo e, hoje quarta-feira, o fluxo mais positivo de notícias na margem explica o movimento", disse.

A maior volatilidade intradiária nos mercados desde as eleições sugere que há uma dificuldade em encontrar um novo equilíbrio de preços, avalia Chermont. Por isso, o noticiário recente, que trouxe uma "melhora" nos nomes cotados para compor a diretoria do Banco Central e Fazenda, tem repercussão positiva, diante da ausência, até agora, de informações oficiais.

"E o tempo está se esgotando", observa o economista-chefe da Quantitas, dado que o presidente viaja ao Uruguai em 4 de dezembro e, segundo relatos, quer anunciar o novo ministro da Fazenda antes disso. Ele lembra, ainda, que o feriado do Dia de Ação de Graças nos EUA irá reduzir a liquidez dos mercados nesta quinta. "Começa a ficar perigoso ficar com grandes posições contra".

"Apesar do alívio recente, a curva permanece em níveis elevados, refletindo a desconfiança sobre a trajetória da dívida pública e os riscos de repasse cambial à inflação", pondera Gabriel Mollo, analista de investimentos da Daycoval Corretora.

Do lado fiscal, o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, afirmou nesta quarta, ao comentar o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, que a sensação é de "dever cumprido e preparo de instrumentos para um superávit em 2027". Nesta tarde, Moretti e outros ministros se reuniram com Lula para discutir a PEC complementar ao PLP de medidas fiscais.

Ao participar de live nesta quarta, a diretora de macroeconomia para Brasil do UBS Global Wealth Management, Solange Srour, alertou que ampliar o contingenciamento e limitar o crescimento dos gastos a 2% em 2027 pode ser insuficiente para recuperar a credibilidade da política fiscal. Para Srour, o mercado pode deixar de dar o benefício da dúvida se o ajuste se limitar a medidas pequenas.