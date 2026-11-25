Taxas de juros recuam com expectativas de que Trabuco assuma Fazenda
Os ativos domésticos foram amparados pela expectativa crescente de que nomes mais alinhados ao mercado façam parte da equipe econômica do governo
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Os juros futuros emendaram o terceiro pregão seguido de firme queda nesta quarta-feira, 25. Após operarem em relativa estabilidade até o início da tarde, as taxas mostraram descompressão adicional em sintonia com o dólar, que passou a recuar na casa de 1,6% no restante da sessão. Os ativos domésticos foram amparados pela expectativa crescente de que nomes mais alinhados ao mercado façam parte da equipe econômica, tendo como pano de fundo discussões sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que deve complementar o ajuste fiscal.
Embora a curva de Treasuries tenha arrefecido nesta quarta, agentes consideram que o alívio da renda fixa local não contou com ajuda do cenário externo, uma vez que a queda nos retornos dos títulos dos Estados Unidos ocorreu em um contexto de busca por ativos mais seguros. No campo dos dados, a revisão para cima do PIB do terceiro trimestre e o PCE dentro do esperado mantiveram a perspectiva de aperto adicional de juros pelo Federal Reserve (Fed).
Encerrados os negócios, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) de janeiro de 2028 caiu de 14,441%, no ajuste de terça, a 14,265%. O DI para janeiro de 2029 cedeu de 14,855% a 14,660%, e o DI para janeiro de 2031 recuou de 15,112% a 14,880%.
O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, passou a ser considerado um dos favoritos para comandar a Fazenda. Trabuco teria se reunido com Lula na segunda, compromisso que não constou na agenda oficial do presidente. A notícia de bastidor sobre a reunião circulou desde cedo nesta quarta e os rumores sobre sua indicação à Fazenda cresceram ao longo da tarde. O vice-presidente Geraldo Alckmin e o atual ministro, Dario Durigan, também ainda estariam no páreo.
O nome de Trabuco, porém, foi o que deu o maior impulso aos ativos locais, afirma o economista-chefe da Quantitas, Ivo Chermont, que também contextualiza o comportamento mais benigno da curva de juros nas últimas sessões. "A impressão que dá é que o mercado está com um posicionamento técnico e 'mindset' pendendo mais para o lado negativo e, hoje quarta-feira, o fluxo mais positivo de notícias na margem explica o movimento", disse.
A maior volatilidade intradiária nos mercados desde as eleições sugere que há uma dificuldade em encontrar um novo equilíbrio de preços, avalia Chermont. Por isso, o noticiário recente, que trouxe uma "melhora" nos nomes cotados para compor a diretoria do Banco Central e Fazenda, tem repercussão positiva, diante da ausência, até agora, de informações oficiais.
"E o tempo está se esgotando", observa o economista-chefe da Quantitas, dado que o presidente viaja ao Uruguai em 4 de dezembro e, segundo relatos, quer anunciar o novo ministro da Fazenda antes disso. Ele lembra, ainda, que o feriado do Dia de Ação de Graças nos EUA irá reduzir a liquidez dos mercados nesta quinta. "Começa a ficar perigoso ficar com grandes posições contra".
"Apesar do alívio recente, a curva permanece em níveis elevados, refletindo a desconfiança sobre a trajetória da dívida pública e os riscos de repasse cambial à inflação", pondera Gabriel Mollo, analista de investimentos da Daycoval Corretora.
Do lado fiscal, o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, afirmou nesta quarta, ao comentar o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, que a sensação é de "dever cumprido e preparo de instrumentos para um superávit em 2027". Nesta tarde, Moretti e outros ministros se reuniram com Lula para discutir a PEC complementar ao PLP de medidas fiscais.
Ao participar de live nesta quarta, a diretora de macroeconomia para Brasil do UBS Global Wealth Management, Solange Srour, alertou que ampliar o contingenciamento e limitar o crescimento dos gastos a 2% em 2027 pode ser insuficiente para recuperar a credibilidade da política fiscal. Para Srour, o mercado pode deixar de dar o benefício da dúvida se o ajuste se limitar a medidas pequenas.