A primeira parcela do 13º salário deve ser paga até a próxima segunda-feira (30) aos trabalhadores com carteira assinada. A segunda parcela, cujo prazo legal é 20 de dezembro, será antecipada para o dia 18, uma sexta-feira, já que a data-limite cairá em um domingo. O benefício também é garantido a empregados domésticos, servidores públicos, aposentados e pensionistas.

De acordo com Alice Melo, advogada trabalhista do escritório Buril, Tavares e Holanda Advogados, o pagamento exige atenção dos trabalhadores, especialmente em relação aos valores, aos descontos e ao cumprimento dos prazos legais. “O 13º salário é um direito importante, que contribui para o planejamento financeiro das famílias no fim do ano. Por isso, é fundamental que o trabalhador compreenda como o benefício é calculado, quais descontos podem ser aplicados e se o valor recebido corresponde ao que determina a legislação”, afirma.

A primeira parcela corresponde, em regra, à metade do valor bruto do benefício, sem descontos de INSS e Imposto de Renda. Já na segunda são descontados os encargos legais, calculados sobre o valor total do 13º, além do adiantamento recebido anteriormente. O FGTS também incide sobre a gratificação, mas é uma obrigação do empregador, sem desconto para o trabalhador.

O valor depende do salário e do período trabalhado durante o ano. Quem não completou 12 meses na empresa também tem direito ao pagamento proporcional, desde que tenha trabalhado pelo menos 15 dias no mês. O cálculo considera 1/12 da remuneração por mês trabalhado. Assim, um funcionário que recebe R$ 4 mil e trabalhou de julho a dezembro, por exemplo, terá direito a R$ 2 mil brutos de 13º. Horas extras habituais, comissões e adicionais remuneratórios também podem integrar a base de cálculo.

Quem pediu demissão ou foi dispensado sem justa causa também recebe o benefício proporcional, geralmente incluído nas verbas rescisórias. A exceção é a demissão por justa causa, situação em que o trabalhador perde o direito ao 13º proporcional referente ao ano da rescisão. Já nos afastamentos por incapacidade temporária, a empresa paga a parcela correspondente aos primeiros 15 dias, enquanto o INSS assume o pagamento do abono anual relativo ao período posterior, conforme as regras previdenciárias.

Quem não tem direito ao 13º

Beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) não têm direito ao 13º, por se tratarem de benefícios assistenciais. Autônomos e estagiários também não recebem a gratificação prevista na legislação trabalhista, salvo condições específicas. No caso de trabalhadores sem carteira assinada, a ausência de registro não impede o reconhecimento do direito quando estiverem presentes os requisitos legais de vínculo empregatício.

Se a empresa não realizar o pagamento no prazo, o trabalhador deve procurar inicialmente o setor de Recursos Humanos e formalizar a cobrança, guardando comprovantes e contracheques. Caso não haja solução, pode buscar o sindicato da categoria, denunciar a irregularidade ao Ministério do Trabalho e Emprego ou procurar orientação jurídica especializada.

“Se houver atraso ou diferença no valor depositado, o trabalhador não deve deixar de buscar esclarecimentos. É importante conferir os contracheques, reunir os comprovantes e procurar os canais adequados para garantir o cumprimento desse direito. A informação é a principal ferramenta para evitar prejuízos e assegurar que o pagamento seja feito corretamente”, orienta Alice Melo.

No caso dos aposentados e pensionistas do INSS, a maior parte dos pagamentos de 2026 já foi antecipada para abril e maio. Segurados que começaram a receber benefícios a partir de maio devem consultar o calendário e o extrato no aplicativo ou site Meu INSS para verificar a data de pagamento.