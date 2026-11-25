Estado cresceu 4,30% entre janeiro e setembro de 2026, mais de três vezes a média nacional, segundo informações do Banco Central.

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Pernambuco registrou crescimento de 4,30% na atividade econômica entre janeiro e setembro de 2026, mantendo a liderança entre os estados do Nordeste acompanhados pelo Banco Central pelo nono mês consecutivo. O resultado é mais de três vezes superior à média nacional, de 1,39%, e também supera a regional, de 2,76%.

Os dados são do Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), divulgado pelo Banco Central do Brasil (BCB). No ranking das 17 unidades da Federação monitoradas pelo indicador, Pernambuco ocupa a quarta posição.

O volume de atividade econômica registrado nos nove primeiros meses de 2026 também é o maior para o período desde o início da série histórica, em 2003.

No acumulado dos últimos 12 meses, Pernambuco apresentou crescimento de 3,64%. Com esse resultado, o estado permaneceu na primeira posição do Nordeste pelo sexto mês consecutivo e também ocupou o quarto lugar no ranking nacional.

O desempenho ficou acima das médias nordestina, de 2,66%, e brasileira, de 1,43%.

A governadora em exercício, Priscila Krause, atribuiu os resultados a medidas de estímulo aos investimentos e à melhoria do ambiente de negócios no estado.

“O Leão do Norte voltou. Pernambuco segue retomando sua posição de liderança no Nordeste, com o maior crescimento da região. E o melhor de tudo é que é um crescimento com sustentabilidade, desburocratização e melhoria do ambiente de negócios. O Estado apoia quem quer investir”, afirmou.

A secretária de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Danielle Jar Souto, também destacou ações voltadas à atração de investimentos e ao fortalecimento dos setores produtivos.

“Os resultados confirmam a consistência do crescimento da economia pernambucana e refletem um conjunto de ações voltadas à atração de investimentos, ao fortalecimento dos setores produtivos e à melhoria do ambiente de negócios”, declarou.

Crescimento vai além da retomada da Refinaria Abreu e Lima

Entre abril e setembro, período em que a Refinaria Abreu e Lima esteve em operação tanto em 2025 quanto em 2026, a economia pernambucana avançou 2,28%. No mesmo intervalo, a média nacional foi de 1,22%.

Segundo os dados apresentados pelo governo estadual, o resultado indica que o crescimento de Pernambuco não está restrito aos efeitos da retomada das atividades da refinaria.

Apesar do desempenho positivo no acumulado do ano, a atividade econômica pernambucana recuou 1,34% em setembro, na comparação com agosto. A retração foi influenciada principalmente por oscilações na produção industrial.

Na mesma comparação, os serviços cresceram 2% e o varejo restrito avançou 0,6%. Em relação a setembro de 2025, a expansão do varejo restrito foi de 8,3%.

Pernambuco registra 13,3 mil empregos formais em setembro

Os dados do mercado de trabalho também apontaram resultados positivos. Em setembro, Pernambuco criou 13.371 empregos com carteira assinada, o maior saldo do Nordeste e o segundo maior do Brasil, segundo o Novo Caged.

No acumulado de 2026, o estado contabilizou saldo positivo de 50.596 postos de trabalho formais.

O empreendedorismo também apresentou crescimento. Foram abertas 13.446 empresas em setembro, alta de 3,1% em relação ao mesmo mês de 2025. Com isso, Pernambuco chegou a 812,9 mil empresas ativas.

Fim de ano pode impulsionar atividade econômica

Entre os fatores que podem contribuir para a economia pernambucana no último trimestre de 2026 estão o aumento das atividades comerciais de fim de ano, a moagem da cana-de-açúcar, a retomada da produção de veículos em Goiana e o avanço das obras de ampliação da Refinaria Abreu e Lima.

De acordo com as projeções apresentadas pelo governo estadual, esses movimentos poderão ajudar a manter o ritmo da atividade econômica em Pernambuco.