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A última sexta-feira de novembro é tradicionalmente marcada por uma das principais datas promocionais do varejo: a Happy Friday. No RioMar Recife, a campanha já movimenta as lojas ao longo desta semana, reunindo oportunidades de compras com descontos de até 70% em produtos de diferentes segmentos. Para acompanhar a data, o empreendimento terá horário de funcionamento especial nesta sexta-feira (27).

A Happy Friday do RioMar Recife contempla o amplo mix de lojas do empreendimento, com ofertas em diversos segmentos, como moda, calçados e acessórios, eletroeletrônicos, decoração e utilidades para o lar, beleza e perfumaria, além de opções de gastronomia e serviços. A campanha é uma oportunidade para quem deseja antecipar as compras de fim de ano, aproveitar condições especiais ou encontrar aquele produto que já estava na lista de desejos.

Horário de funcionamento



Na sexta-feira, 28 de novembro, o RioMar Recife funcionará em horário especial, com todas as operações funcionando das 9h às 23h:



•Âncoras, Megalojas, Satélites e Quiosques (incluindo todas as operações de alimentação dos pisos Térreo, L1 e L2): das 9h às 23h.

•Praça de Alimentação e Boulevard de Restaurantes (Piso L3): das 9h às 23h.

App



Toda a agenda de eventos, serviços e horário de funcionamento pode ser conferida no App RioMar Recife, disponível para download gratuito para iOS e Android. Além disso, a plataforma oferece funcionalidades como mapa de geolocalização das lojas do shopping, reserva de restaurantes, pagamento de estacionamento, conteúdos, entre outras.