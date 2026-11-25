O dólar despencou nesta quarta-feira, 25, e fechou abaixo da linha de R$ 5,90, diante das apostas crescentes em uma postura fiscal mais firme do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu quarto mandato. O real apresentou de longe o melhor desempenho entre as principais divisas globais. Após as informaçõesde terça de que o petista deu aval a uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que pode limitar o crescimento dos gastos obrigatórios, ganharam corpo nesta quarta as apostas de que o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, assuma o Ministério da Fazenda.

Embalado pela redução do prêmio de risco doméstico, o real já avançava no fim da manhã, apesar do fortalecimento da moeda americana no exterior, em dia marcado por dados de atividade e inflação nos EUA que ratificam a aposta em aperto monetário pelo Federal Reserve. Ao longo da tarde, o real ganhou ainda mais tração com o recuo do dólar frente a moedas fortes e a redução dos ganhos na comparação com divisas emergentes.

O estrategista-chefe da Sincra, Gustavo Cruz, atribui a reação do real, sobretudo, à possibilidade de que a Fazenda seja comandada por Trabuco, alguém "bem próximo ao mercado". Nomes como o do vice-presidente Geraldo Alckmin e do governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles, também teriam impacto positivo na dinâmica de preços dos ativos domésticos, observa. "Imagino que o anúncio de uma mudança, com nomes que não sejam os atuais da equipe econômica, trará uma boa melhora", afirma Cruz.

Com mínima de R$ 5,8055, o dólar à vista terminou a sessão em queda de 1,59%, a R$ 5,8168 - abaixo da marca de R$ 5,90 pela primeira vez após três pregões e no menor valor de fechamento desde o último dia 17. A moeda americana já acumula desvalorização de 1,99% na semana, após alta de 4,95% na semana passada. Em novembro, avança 6,84%.

Na abertura, o dólar até ensaiou uma alta, com máxima de R$ 5,9713, mas já trocou de sinal após a primeira hora de negócios, à medida que se avolumavam os rumores sobre a indicação para a Fazenda, com a informação de que Trabuco se reuniu na última segunda-feira, 23, com o presidente Lula, em compromisso fora da agenda oficial. O Estadão apurou que, há cerca de dez dias, Trabuco teve uma conversa reservada com o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad. Além disso, na semana passada, foi à sede do PT em Brasília.

"As especulações a respeito da PEC e sobre o possível ministro da Fazenda, com a indicação de Trabuco, animam o mercado. Se isso não concretizar, vamos ter um movimento muito rápido de alta do dólar", afirma o especialista em câmbio Nicolas Gomes, da Manchester Investimentos, ressaltando que o real passou a apresentar oscilações mais agudas que as de pares latino-americanos após as eleições, em razão de movimentos especulativos.

Pela manhã, o Banco Central vendeu a oferta integral de US$ 2 bilhões em leilão de linha (venda de dólar com compromisso de recompra), provavelmente para atender à demanda típica de remessas ao exterior no fim de ano, que estava pressionando o cupom cambial (taxa de juros em dólar). À tarde, o BC informou que o fluxo cambial em novembro (até o dia 16) era negativo em US$ 2,301 bilhões, com saídas líquidas de US$ 6,045 bilhões pelo canal financeiro, que abrange, entre outros itens, investimentos em portfólio e remessas de lucros e dividendos.

Bolsa

Depois de quatro pregões seguidos em queda, o Ibovespa registrou um dia de recuperação, de volta ao patamar dos 166 mil pontos, após renovar sequencialmente as máximas intradia desde o começo do pregão. Profissionais de mercado atribuem o movimento às especulações em torno dos possíveis nomes para o Ministério da Fazenda, depois da notícia de que o presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, teria sido cotado para o posto, ao lado do vice-presidente de República, Geraldo Alckmin, e o atual ministro da Pasta, Dario Durigan.

No fechamento, o principal índice da B3 subiu 1,58%, aos 166 684,61 pontos, depois de tocar a máxima em 167.105,33 pontos durante a tarde. Todos os papéis de maior peso na bolsa subiram, com destaque para o BTG pactual, que disparou 5,9%, seguido por Bradesco PN (4,2%), Vale (3,1%) e Petrobras (2% a PN e 0,82% a ON); Itaú PN avançou 0,68%.

No mês, o Ibovespa ainda acumula baixa de 0,74%. No ano, sobe 3,45%. O giro financeiro do dia ficou em R$ 26 bilhões, relativamente abaixo da média.

Na visão dos investidores, a indicação de um banqueiro para o cargo representaria um potencial alinhamento com uma política fiscal mais dura, em que seja possível avançar com novas medidas para melhorar o nível de endividamento. Economistas, operadores e analistas citam frequentemente que o governo deveria trabalhar para chegar a um pacote acima dos R$ 200 bilhões, ante um projeto de lei complementar (PLP) aprovado no Congresso que prevê um impacto de R$ 50 bilhões.

"Ao longo do dia, a melhora da bolsa veio como resultado dessa notícia da possibilidade do Trabuco no Ministério da Fazenda, depois da reunião entre o Trabuco e o presidente Lula que não estava na agenda. Foi essa possibilidade que veio ganhando força nas mesas de operação", afirma o gestor de renda fixa e multimercado da Fator, Ricardo Farias.

Para Farias, o contexto da notícia é relevante em um momento em que as sinalizações do governo sobre o quadro fiscal se tornaram mais urgentes. Para 2027, o governo mantém a meta de superávit primário de 0,5% do PIB, mas, conforme declarações do ministro do Planejamento, Bruno Moretti, o resultado efetivo deverá ser positivo em apenas 0,1% do PIB, quando contabilizadas também as despesas excluídas da meta fiscal.

"O mercado vai desconfiar que as projeções do PIB que o governo está usando e da arrecadação estão superestimadas. O PIB cai um pouco mais, e precisamos ver como eles vão se comportar. Vamos ver o que ainda aparece, se aparece alguma outra proposta fiscal", afirma o diretor de investimentos e sócio da Etti Partners, Ricardo Magalhaes Modé.

O estrategista de investimentos e sócio-fundador da Boa Brasil Capital, Marcos Bassani, destaca que, após as fortes baixas registradas nos últimos pregões, muitos ativos passaram a negociar em níveis de preços mais interessantes, abrindo espaço para um movimento de recuperação pontual da Bolsa. "Esse cenário, combinado ao feriado nos Estados Unidos na quinta, pode favorecer o fluxo de recursos para mercados emergentes, como o Brasil, ampliando as oportunidades de negociação por aqui", diz

Juros

Os juros futuros emendaram o terceiro pregão seguido de firme queda nesta quarta-feira, 25. Após operarem em relativa estabilidade até o início da tarde, as taxas mostraram descompressão adicional em sintonia com o dólar, que passou a recuar na casa de 1,6% no restante da sessão. Os ativos domésticos foram amparados pela expectativa crescente de que nomes mais alinhados ao mercado façam parte da equipe econômica, tendo como pano de fundo discussões sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que deve complementar o ajuste fiscal.

Embora a curva de Treasuries tenha arrefecido nesta quarta, agentes consideram que o alívio da renda fixa local não contou com ajuda do cenário externo, uma vez que a queda nos retornos dos títulos dos Estados Unidos ocorreu em um contexto de busca por ativos mais seguros. No campo dos dados, a revisão para cima do PIB do terceiro trimestre e o PCE dentro do esperado mantiveram a perspectiva de aperto adicional de juros pelo Federal Reserve (Fed).

Encerrados os negócios, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) de janeiro de 2028 caiu de 14,441%, no ajuste de terça, a 14,265%. O DI para janeiro de 2029 cedeu de 14,855% a 14,660%, e o DI para janeiro de 2031 recuou de 15,112% a 14,880%.

O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, passou a ser considerado um dos favoritos para comandar a Fazenda. Trabuco teria se reunido com Lula na segunda, compromisso que não constou na agenda oficial do presidente. A notícia de bastidor sobre a reunião circulou desde cedo nesta quarta e os rumores sobre sua indicação à Fazenda cresceram ao longo da tarde. O vice-presidente Geraldo Alckmin e o atual ministro, Dario Durigan, também ainda estariam no páreo.

O nome de Trabuco, porém, foi o que deu o maior impulso aos ativos locais, afirma o economista-chefe da Quantitas, Ivo Chermont, que também contextualiza o comportamento mais benigno da curva de juros nas últimas sessões. "A impressão que dá é que o mercado está com um posicionamento técnico e 'mindset' pendendo mais para o lado negativo e, hoje [quarta-feira], o fluxo mais positivo de notícias na margem explica o movimento", disse.

A maior volatilidade intradiária nos mercados desde as eleições sugere que há uma dificuldade em encontrar um novo equilíbrio de preços, avalia Chermont. Por isso, o noticiário recente, que trouxe uma "melhora" nos nomes cotados para compor a diretoria do Banco Central e Fazenda, tem repercussão positiva, diante da ausência, até agora, de informações oficiais.

"E o tempo está se esgotando", observa o economista-chefe da Quantitas, dado que o presidente viaja ao Uruguai em 4 de dezembro e, segundo relatos, quer anunciar o novo ministro da Fazenda antes disso. Ele lembra, ainda, que o feriado do Dia de Ação de Graças nos EUA irá reduzir a liquidez dos mercados nesta quinta. "Começa a ficar perigoso ficar com grandes posições contra".

"Apesar do alívio recente, a curva permanece em níveis elevados, refletindo a desconfiança sobre a trajetória da dívida pública e os riscos de repasse cambial à inflação", pondera Gabriel Mollo, analista de investimentos da Daycoval Corretora.

Do lado fiscal, o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, afirmou nesta quarta, ao comentar o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, que a sensação é de "dever cumprido e preparo de instrumentos para um superávit em 2027". Nesta tarde, Moretti e outros ministros se reuniram com Lula para discutir a PEC complementar ao PLP de medidas fiscais.

Ao participar de live nesta quarta, a diretora de macroeconomia para Brasil do UBS Global Wealth Management, Solange Srour, alertou que ampliar o contingenciamento e limitar o crescimento dos gastos a 2% em 2027 pode ser insuficiente para recuperar a credibilidade da política fiscal. Para Srour, o mercado pode deixar de dar o benefício da dúvida se o ajuste se limitar a medidas pequenas.