A Secom afirmou que o Brasil está há mais de um ano negociando de "boa-fé" e manifestou "indignação" com o novo movimento de Washington

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A Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) classificou ontem como "ação inaceitável" a decisão dos Estados Unidos de propor tarifas de 10% sobre aviões brasileiros e açúcar. Segundo o órgão, a medida busca pressionar o Brasil a alterar regras nacionais, como as relacionadas ao Pix.

"Fica evidente que a nova recomendação é feita com o objetivo de pressionar o governo para que haja alterações em medidas regulatórias nacionais relacionadas ao sistema de pagamentos Pix, comércio digital, acordos preferenciais, dentre outros, como consta do anúncio de hoje (ontem)", diz a nota da Secom.

O governo também destacou que a decisão americana ocorre durante as negociações sobre as tarifas previstas na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974. A Secom afirmou que o Brasil está há mais de um ano negociando de "boa-fé" e manifestou "indignação" com o novo movimento de Washington.

"O governo brasileiro expressa indignação com a decisão do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos de recomendar a imposição de novas tarifas para a importação de aeronaves e açúcar. Há mais de um ano estamos atuando de boa-fé em negociações relativas à Seção 301 da Lei de Comércio de 1974", diz a nota.

A Secom classificou a proposta de novas tarifas como uma "ameaça" e afirmou que o governo não cederá à pressão. O Brasil, porém, não descarta recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC) nem a adoção de medidas de reciprocidade.

"O Brasil seguirá buscando uma saída negociada, sem prejuízo de ações no âmbito da OMC e sem descartar a possibilidade de adoção de medidas de reciprocidade frente à aplicação ilegal e injusta de tarifas contra produtos brasileiros", diz o comunicado.

PEQUIM

O governo chinês, por sua vez, classificou como falsa a justificativa americana para as novas tarifas e acusou Washington de usar o argumento como pretexto para "manipulação política".

"A chamada ‘sobrecapacidade’ é uma questão falsa, e a China se opõe ao uso desse argumento como pretexto para manipulação política", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Guo Jiakun.

BLOCO

A União Europeia (UE) também rejeitou ontem "veementemente" a alegação do governo americano de que o bloco seja uma "fonte de excesso de capacidade estrutural". Em resposta às novas propostas tarifárias, a Comissão Europeia afirmou que, na verdade, a Europa está entre as regiões mais expostas ao problema.

"A UE e os Estados Unidos compartilham uma preocupação real com o excesso de capacidade global, em grande parte impulsionado pelo Estado e concentrado em países terceiros. Lamentamos a falta de uma ação conjunta", afirmou a comissão.

O braço executivo do bloco disse que vai analisar as conclusões da investigação conduzida por Washington ao longo de vários meses. Também ressaltou que as tarifas devem respeitar o limite de 15% acordado entre a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente dos EUA, Donald Trump, na Escócia, no ano passado.