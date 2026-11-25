A tradição perpetuada pelas mãos do ceramista Mestre Vitalino acaba de alcançar um reconhecimento que abre novas perspectivas para os artesãos que mantêm vivo esse legado. Nesta terça-feira (24), o artesanato em barro do Alto do Moura, em Caruaru, recebeu o registro de Indicação Geográfica (IG), concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

A conquista é resultado do trabalho conjunto que vem sendo desenvolvido pelo Sebrae Pernambuco e pela Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) desde 2025, com foco na valorização de produtos associados à identidade dos territórios do estado.

O reconhecimento, do tipo Indicação de Procedência (IP), atesta a notoriedade do Alto do Moura como centro produtor de artesanato em barro e protege o nome geográfico associado à atividade. O registro abrange a produção artesanal do bairro, onde os conhecimentos e as técnicas de modelagem são transmitidos de geração em geração, conciliando a preservação da tradição com a criatividade dos artesãos. Estão contempladas peças figurativas, utilitárias e surrealistas, confeccionadas manualmente e marcadas pela expressividade, originalidade e riqueza de detalhes.

Mais mercado

Além de contribuir para a preservação dos saberes tradicionais, a conquista tem potencial para agregar valor às peças e fortalecer a geração de renda no território. Para o superintendente do Sebrae/PE, Murilo Guerra, esse reconhecimento representa um avanço diante de desafios como a concorrência com produtos industrializados e a necessidade de ampliar os mercados consumidores, enfrentados por artesãos do Agreste, conforme aponta o Estudo da Cadeia Produtiva do Artesanato de Pernambuco.

“A Indicação Geográfica é um importante instrumento de diferenciação competitiva, pois permite que o consumidor reconheça, para além da peça que está adquirindo, a história e a identidade de uma comunidade. O trabalho do Sebrae Pernambuco é contribuir para que esse patrimônio cultural se traduza também em oportunidades de negócios para os artesãos e para que as novas gerações encontrem condições de prosperar e dar continuidade a esse legado”, ressalta Guerra.

"O Governo de Pernambuco e a Adepe celebram mais esta conquista para o nosso estado. Receber o reconhecimento do artesanato em barro do Alto do Moura como Indicação Geográfica é motivo de muito orgulho para todos nós. O trabalho que representa a identidade do nosso povo, movimenta a economia, gera oportunidades e sustenta famílias agora recebe um selo que valoriza, identifica e fortalece todo este potencial. E temos muito trabalho pela frente. Outros produtos estão sendo acompanhados pelo projeto, porque acreditamos na riqueza de nossos saberes, sabores e tradições", detalha a diretora-presidente da Adepe, Roberta Andrade.

Processo rápido

O registro foi concedido menos de seis meses após o protocolo do pedido junto ao INPI, realizado em 8 de junho pela Associação de Desenvolvimento Econômico e Social do Alto do Moura (Adesam). Entidade representativa dos artesãos no processo, a associação terá também um papel fundamental na gestão da IG, por meio de um Conselho Regulador responsável por acompanhar o cumprimento das normas de produção e as condições de uso do registro.

O reconhecimento do artesanato de barro do Alto do Moura também vai trazer maior visibilidade e valorização para o trabalho de vários artesãos que transmitem a cultura ao longo de gerações. A conquista vai beneficiar uma comunidade de mais de 1,2 mil pessoas, cerca de 400 famílias que se dedicam ao artesanato na cidade. Para a presidente da Adesam e bisneta do Mestre Vitalino, Katieá Vitallino, a conquista agrega ainda mais valor à produção artesanal do Alto do Moura, uma vez que permite aos artesãos utilizar a origem das peças como diferencial na comercialização.

“Quando o visitante compra diretamente do artesão, almoça no bairro e conhece outros espaços da comunidade, a renda circula no próprio Alto do Moura. Essa conquista reconhece as famílias que construíram essa tradição e fortalece a organização dos artesãos. Para nós, o resultado mais importante é que os jovens vejam no ofício que aprenderam com seus pais e avós uma possibilidade de trabalho, renda e futuro aqui mesmo, no Alto do Moura”, destaca Katieá Vitallino.

História e raízes

Com raízes nas tradições dos povos indígenas Kariri, o artesanato em barro na região de Caruaru esteve inicialmente associado à produção de utensílios domésticos. Foi com o trabalho de Vitalino Pereira dos Santos, o Mestre Vitalino, que a atividade ganhou uma nova dimensão, passando a retratar artisticamente os costumes, as festividades, a religiosidade e o cotidiano da população nordestina. As obras do mestre, que influenciaram sucessivas gerações de artesãos, foram essenciais para consolidar o Alto do Moura como referência internacional na arte figurativa em barro.

Registros no país

O Brasil soma, hoje, mais de 170 Indicações Geográficas registradas, segundo dados do DataSebrae (datasebrae.com.br/indicacoesgeograficas). Lançado em abril do ano pasado, o projeto desenvolvido pelo Sebrae Pernambuco e pela Adepe busca fortalecer essa lista, por meio da valorização de produtos locais que se destacam pela relação com seus territórios de origem. A parceria alcançou seu primeiro resultado em setembro deste ano, com a concessão do registro de IG à renda renascença de Poção, no Agreste pernambucano.

Agora, a iniciativa trabalha ainda pelo reconhecimento de outros 17 produtos: Mel do Sertão do Araripe; Queijo Coalho do Araripe; Carne Ovina do Sertão do São Francisco; Manga do Vale do São Francisco; Uva do Vale do São Francisco; Café de Triunfo; Artesanato em Madeira de Sertânia; Café de Taquaritinga do Norte; Abacaxi de Pombos; Artesanato em Barro de Tracunhaém; Queijo Coalho do Agreste; Bolo Souza Leão de Pernambuco; Bolo de Rolo Pernambucano; Bolo de Noiva Pernambucano; Redes de Tacaratu; Bordado de Passira; e Cachaça de Pernambuco.