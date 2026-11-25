Na visão geral do Itaú, a movimentação total do comércio e serviços pernambucano teve alta de 2,3% na primeira quinena do mês de novembro

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Com a antecipação das promoções de Black Friday pelo varejo, lojas de departamento, festas e eventos e transporte aéreo puxaram os destaques das vendas em Pernambuco na primeira quinzena de novembro. Levantamento do Itaú Unibanco aponta que os três segmentos avançaram 60,6%, 53,8% e 25,3%, respectivamente, entre 1º e 15 de novembro, na comparação com o mesmo intervalo do ano anterior, enquanto o setor de bebidas cresceu 14,9%.

Na visão geral, a movimentação total do comércio e serviços pernambucano teve alta de 2,3% no período frente à primeira quinzena de novembro do ano passado. A apuração reúne operações feitas por adquirência nas Laranjinhas (cartões de débito e crédito), Pix QR Code e Pix Transferência de pessoa física para pessoa jurídica, englobando lojas físicas e e-commerce.

Segundo Angelo Russomanno, diretor de Recebimentos e Adquirência do Itaú Unibanco, o movimento reflete uma estratégia comercial mais ampla. "A antecipação das ofertas mostra como o varejo tem buscado aproveitar um período mais longo de consumo, distribuindo as oportunidades de venda ao longo de novembro.

Com a chegada da Black Friday, a expectativa é de intensificação do movimento no comércio, em uma data que representa uma oportunidade importante para as empresas impulsionarem as vendas, atraírem novos consumidores e fortalecerem seus resultados", diz o executivo.

Para atender ao pico de demanda, o banco aposta em tecnologia, inteligência em pagamentos e infraestrutura voltada a altos volumes transacionais, aliadas a monitoramento contínuo e suporte especializado.

"Nosso foco é facilitar as vendas, tanto no ambiente físico quanto no digital, com diferentes meios de pagamento e soluções que simplificam a experiência de compra, contribuem para aumentar a aprovação das transações e ampliam a segurança".