Condecoração reconhece mais de R$ 100 bilhões investidos pelo grupo no Brasil e novo plano de R$ 50 bilhões da Neoenergia até 2030

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O presidente executivo da Iberdrola e do Conselho de Administração da Neoenergia, Ignacio Galán, recebeu, nesta terça-feira (24), a Ordem de Rio Branco, considerada a mais alta honraria diplomática do Brasil. Concedida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por indicação do Ministério das Relações Exteriores, a condecoração reconhece a trajetória do executivo e sua contribuição para o fortalecimento das relações econômicas e institucionais entre Brasil e Espanha.

A cerimônia foi conduzida pelo embaixador brasileiro em Madri, Luiz Alberto Figueiredo, e destacou a participação do grupo espanhol na economia brasileira, os investimentos realizados no país e o desenvolvimento de áreas estratégicas, como a eletrificação. Por meio da Neoenergia, controlada pela Iberdrola, o grupo mantém atuação nos segmentos de distribuição e transmissão de energia elétrica no Brasil. A empresa tem um plano de investimentos de R$ 50 bilhões previsto para o período de 2026 a 2030.

“Para nós, estar no Brasil significa investir, permanecer e contribuir”, afirmou Galán durante a cerimônia. O executivo também mencionou as oportunidades relacionadas à eletrificação no país, incluindo a expansão e o reforço das redes elétricas e o aproveitamento do potencial brasileiro de geração de energia renovável.

Brasil é um dos principais mercados da Iberdrola

À frente da Iberdrola há 25 anos, Galán participou da expansão das operações da companhia no Brasil, que se consolidou como um de seus principais mercados globais. Desde sua chegada, o grupo espanhol já investiu mais de R$ 100 bilhões no país.

O executivo também manifestou a intenção de manter os investimentos no mercado brasileiro. “Continuar trabalhando para que Iberdrola e Neoenergia gerem ainda mais progresso no Brasil por muitos anos”, declarou.

O compromisso de longo prazo da companhia também está relacionado à renovação antecipada, por mais 30 anos, das concessões da Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Cosern (RN) e Neoenergia Elektro (SP e MS). Os contratos se somam aos da Neoenergia Pernambuco, com concessão estendida até 2060, e da Neoenergia Brasília, vigente até 2045.

Outro investimento recente foi a conquista de dois dos sete lotes do leilão de transmissão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Os projetos preveem aportes de R$ 1,4 bilhão e a geração de aproximadamente 3,1 mil postos de trabalho.

De acordo com a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib), a Neoenergia foi a empresa privada que mais investiu no setor de infraestrutura brasileiro nos últimos quatro anos.

Atualmente, as distribuidoras da companhia atendem mais de 40 milhões de pessoas no país. O grupo também possui 3,9 gigawatts (GW) de capacidade instalada em geração de energia, dos quais 86% são provenientes de fontes renováveis, principalmente eólica e hidrelétrica. No segmento de transmissão, ocupa a quinta posição entre os maiores agentes do país, com aproximadamente 8 mil quilômetros de linhas.

A Ordem de Rio Branco

Instituída pelo governo brasileiro em 1963, a Ordem de Rio Branco é a principal condecoração concedida pelo Ministério das Relações Exteriores. A honraria reconhece serviços considerados meritórios, virtudes cívicas e ações de destaque realizadas por pessoas e instituições brasileiras ou estrangeiras.

O nome faz referência ao Barão do Rio Branco, José Maria da Silva Paranhos, figura histórica da política externa brasileira e patrono da diplomacia do país.

Entre as personalidades homenageadas nos últimos anos estão António Costa, atual presidente do Conselho Europeu e primeiro-ministro de Portugal à época em que recebeu a condecoração; Ban Ki-moon, ex-secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU); Frederico X, rei da Dinamarca; e José Luis Martínez-Almeida, prefeito de Madri.