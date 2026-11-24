A GDM, empresa especializada em desenvolvimento genético agrícola, inaugurou nesta terça-feira (24) a expansão de seu centro de pesquisa e desenvolvimento (P&D) em Petrolina, no sertão pernambucano. Já em operação e com o apoio e suporte da FINEP, a unidade passa a contar com uma estrutura ampliada e a funcionar como a primeira estação Multicrop da companhia, reunindo simultaneamente programas de melhoramento genético de diferentes culturas e fortalecendo sua atuação global em pesquisa aplicada.

A nova unidade da GDM localizada em solo pernambucano conta com aproximadamente 200 hectares e mais de 8.700 m² de área construída, e oferece as condições ideais para o plantio e a colheita ao longo de todo o ano. Além disso, a estrutura também possibilita mais capacidade para acelerar os programas de melhoramento graças a pesquisas em larga escala. O centro de pesquisa e desenvolvimento utiliza tecnologia em cada etapa, com drones, automação e dados conectados diretamente a cada pesquisa, ou seja, mais dados, mais rastreabilidade e mais precisão na hora do cultivo.

"Petrolina para a GDM vai ser uma estação que chave, o coração da pesquisa global da GDM. Isso basicamente pelas condições climáticas que têm aqui, com muito sol e pouca chuva por ano... O que oferece pouca doença para a plantação, sempre com temperaturas altas ao longo de todo o dia. Além disso, também contamos com o fantástico Rio São Francisco e a sua abundância de água. Então, essas são as condições ideias para a cultura de plantio. Aqui em Petrolina, por exemplo, podemos fazer quatro a seis culturas de soja por ano, e três a quatro culturas de milho por ano, o que são condições fantásticas", declarou Marcos Quiroga, Chief Science Officer da GDM, a reportagem do Jornal do Commercio.

GDM inaugura expansão de estação de pesquisa em Petrolina e transforma sertão pernambucano em hub de soluções genéticas para o agronegócio - Filipe Farias / JC Imagem

Anteriormente, as atividades do Nursery de soja da GDM eram conduzidas em Porto Nacional (TO). E, como parte deste desenvolvimento da companhia, a transferência para Petrolina possibilita aumentar a escala das operações de pesquisa na região e reforçar o papel da unidade pernambucana como um hub unificado de inovação. “A evolução da pesquisa genética exige uma visão cada vez mais integrada da agricultura, considerando as particularidades de diferentes culturas, ambientes e sistemas produtivos. A estação de múltiplas culturas de Petrolina representa um passo importante nessa direção, pois amplia nossa capacidade de conduzir experimentos, gerar conhecimento científico e conectar diferentes programas de melhoramento genético”, explicou Marcos Quiroga.

A GDM utiliza aproximadamente 2,8 milhões de parcelas em suas atividades globais de pesquisa, das quais cerca de 1,5 milhão são de múltiplas culturas, atualmente conduzidas em Petrolina. Os experimentos realizados na unidade, com materiais de diferentes territórios, abastecem programas globais de melhoramento genético da companhia e contribuem para o desenvolvimento de novas variedades mais produtivas e adaptadas às diferentes realidades do campo.

GDM inaugura expansão de estação de pesquisa em Petrolina e transforma sertão pernambucano em hub de soluções genéticas para o agronegócio - Filipe Farias / JC Imagem

A infraestrutura foi planejada para atender às diferentes etapas dos programas de pesquisa, com foco em uma operação moderna, integrada e cada vez mais automatizada. A GDM prevê ampliar o uso de robótica e inteligência artificial para otimizar processos, aumentar a precisão das atividades e acelerar a geração de resultados. As tecnologias atuarão como ferramentas de apoio ao trabalho das equipes, que seguem sendo fundamentais para a condução dos experimentos, a análise dos dados e o desenvolvimento de soluções genéticas.

“A integração de tecnologias e a concentração de diferentes atividades de pesquisa em Petrolina permitem ao polo acelerar os ciclos de desenvolvimento, potencializando o ganho e o melhoramento genético, o que contribui para que novas soluções cheguem ao mercado em menos tempo. Essa integração fortalece nossa atuação global e nos prepara para responder aos desafios atuais e futuros do agronegócio”, concluiu o executivo da GDM.

Polo estratégico para o agronegócio

Localizada no sertão pernambucano, a estação de Petrolina da GDM vem se consolidando como um polo estratégico para o desenvolvimento e teste de culturas como soja, milho, sorgo, girassol e trigo.

As condições da região favorecem o desenvolvimento de germoplasma e permitem maior controle dos experimentos, viabilizando estudos com materiais genéticos oriundos de diferentes regiões. A expansão fortalece também a presença da companhia na região e sua conexão com a cadeia local do agronegócio.

"Aqui em Petrolina tem o clima favorável e uma infraestrutura proporcionada pelo governo do Brasil, de fazer chegar a água para os agricultores, e isso gerou o desenvolvimento da região, que é algo fantástico. Poucas regiões do mundo têm esse clima e essa infraestrutura pronta. Isso é uma oportunidade muito interessante para desenvolver a agricultura aqui no Brasil", avaliou Marcos Quiroga.

GDM inaugura expansão de estação de pesquisa em Petrolina e transforma sertão pernambucano em hub de soluções genéticas para o agronegócio - Filipe Farias / JC Imagem

Os experimentos realizados na unidade, com materiais de diferentes territórios, abastecem programas globais de melhoramento genético da companhia e contribuem para o desenvolvimento de novas variedades mais produtivas e adaptadas às diferentes realidades do campo. "Passaremos a fazer pesquisa de soja, por exemplo, para países como Canadá, EUA, Argentina, Brasil, obviamente; e, no caso de milho, a mesma coisa. Já o girassol tem grande interesse da Europa. O desenvolvimento genético feito aqui vai servir até para a China", afirmou o executivo da GDM.

A concentração de diferentes programas em Petrolina também acelera o ciclo de experimentação e seleção de materiais genéticos, tornando a unidade um importante impulsionador da velocidade do melhoramento genético e, consequentemente, do ganho genético. Além de apoiar os programas convencionais de melhoramento, a estação contribuirá para acelerar o desenvolvimento e a chegada ao mercado de projetos de edição gênica.

O repórter viajou a convite da GDM