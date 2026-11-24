Financiamento de veículos cresce 9,7% em Pernambuco, impulsionado pelos pesados
Segundo dados do Trillia, o segmento saltou de 551 para 19,1 mil operações em um ano e respondeu por oito em cada dez contratos realizados em outubro
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Pernambuco registrou 23.716 veículos financiados em outubro, alta de 9,7% em relação ao mesmo mês de 2025, quando foram contabilizadas 21.616 operações. Os dados são da Trillia, linha de negócios da B3 dedicada a Dados, Analytics e Inteligência Artificial.
Os veículos pesados impulsionaram o resultado, com 19.133 financiamentos, ante 551 no mesmo mês do ano passado. O crescimento foi de 3.372,4%, e o segmento respondeu por 80% de todos os contratos registrados no estado.
As unidades novas lideraram as operações com veículos pesados, com 11.531 contratos, enquanto as usadas somaram 7.602.
As motocicletas registraram 4.027 financiamentos em outubro, dos quais 1.613 foram de unidades novas e 2.414 de usadas. Os autos leves somaram 475 operações no período, sendo 302 veículos usados e 173 novos.
De janeiro até outubro de 2026, o estado contabilizou 223.853 veículos financiados.
No Brasil, veículos financiados somam 4,76 milhões em 2026
O financiamento de veículos cresceu 7,6% no Brasil nos dez primeiros meses de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado, e alcançou 6,47 milhões de unidades no Brasil.
Em outubro, foram financiados 671 mil veículos no país; deste total, 260 mil veículos eram novos e 411 mil, usados.