Segundo dados do Trillia, o segmento saltou de 551 para 19,1 mil operações em um ano e respondeu por oito em cada dez contratos realizados em outubro

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Pernambuco registrou 23.716 veículos financiados em outubro, alta de 9,7% em relação ao mesmo mês de 2025, quando foram contabilizadas 21.616 operações. Os dados são da Trillia, linha de negócios da B3 dedicada a Dados, Analytics e Inteligência Artificial.

Os veículos pesados impulsionaram o resultado, com 19.133 financiamentos, ante 551 no mesmo mês do ano passado. O crescimento foi de 3.372,4%, e o segmento respondeu por 80% de todos os contratos registrados no estado.

As unidades novas lideraram as operações com veículos pesados, com 11.531 contratos, enquanto as usadas somaram 7.602.

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As motocicletas registraram 4.027 financiamentos em outubro, dos quais 1.613 foram de unidades novas e 2.414 de usadas. Os autos leves somaram 475 operações no período, sendo 302 veículos usados e 173 novos.

De janeiro até outubro de 2026, o estado contabilizou 223.853 veículos financiados.

No Brasil, veículos financiados somam 4,76 milhões em 2026

O financiamento de veículos cresceu 7,6% no Brasil nos dez primeiros meses de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado, e alcançou 6,47 milhões de unidades no Brasil.

Em outubro, foram financiados 671 mil veículos no país; deste total, 260 mil veículos eram novos e 411 mil, usados.