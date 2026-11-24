Evento na Casa da Indústria discute o peso dos tributos no preço dos produtos e apresenta projeto com 30 vagas para indústrias venderem on-line

A Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), por meio do Fiepe Jovem, realiza, na quarta-feira (25), às 18h, na Casa da Indústria, mais uma edição do Dia sem Imposto. O evento vai discutir o peso dos tributos no preço dos produtos e para as empresas.

A programação terá palestra gratuita do cientista político Heni Ozi Cukier, conhecido como Professor HOC. Além da Fiepe, a iniciativa é realizada pelo Sebrae/PE e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), por meio do Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias (Procompi), em parceria com os sindicatos industriais.

De acordo com o presidente da Fiepe Jovem, Rodrigo Veloso, o evento é uma oportunidade para aproximar o debate sobre tributação do cotidiano da população. “Os impostos ajudam a financiar serviços que usamos todos os dias, como escolas, unidades de saúde e estradas. Saber quanto pagamos também nos ajuda a acompanhar como esses recursos são aplicados. Para a indústria, a reforma é uma oportunidade de simplificar as regras e dar mais previsibilidade a decisões como definir preços, fechar contratos e investir. Durante a transição, é fundamental que as empresas recebam orientação para se preparar para as mudanças”, afirma.

Na palestra “Inteligência Artificial e Geopolítica: O Futuro da Indústria e os Desafios da Competitividade”, o Professor HOC vai abordar como as tensões geopolíticas e as mudanças nas relações comerciais entre países afetam as cadeias produtivas, do fornecimento de insumos à distribuição de mercadorias, passando pelos custos de produção.

Professor de Relações Internacionais, Cukier é mestre em Resolução de Conflitos e Paz Internacional pela American University, em Washington, e atuou no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) e na Organização dos Estados Americanos (OEA).

A programação também inclui happy hour, food park, mercadinho com produtos de empresas parceiras e sorteios de dois iPhones 17, brindes e produtos dos parceiros.

Imersão Digital



Durante o Dia sem Imposto, será apresentado o projeto Imersão Digital para Indústrias, do Procompi, que oferece 30 vagas para micro e pequenas indústrias pernambucanas e contará com a participação de representantes de plataformas como Amazon, Mercado Livre e Shopee. A iniciativa busca apoiar as empresas na criação ou ampliação de seus canais de venda on-line e ajudá-las a alcançar clientes em outros estados.

A imersão será realizada on-line e combinará capacitação coletiva e consultoria individualizada. Cada empresa receberá um diagnóstico de sua presença digital e orientação para definir uma estratégia de vendas e elaborar um plano de ação. As empresas interessadas poderão se inscrever no dia do evento.

Serviço



Dia sem Imposto

