Após ultrapassar o nível de R$ 6 pela manhã, o que não acontecia desde abril do ano passado, o dólar à vista perdeu força na reta final dos negócios

Após ultrapassar o nível de R$ 6 pela manhã, o que não acontecia desde o início de abril do ano passado, o dólar à vista perdeu força na reta final dos negócios e terminou a sessão ontem em queda de 0,15%, a R$ 5,92. Operadores atribuíram a melhora à informação de que a equipe econômica está empenhada em emplacar nomes "simpáticos ao mercado" nas duas diretorias vagas do Banco Central.

Pela manhã, o real chegou a amargar o pior desempenho entre as divisas globais mais negociadas, caminhando para seu sétimo pregão seguido de baixa. Houve relatos de saída de recursos do País e aperto da liquidez - o que suscitou a expectativa de nova intervenção do Banco Central. A moeda moderou as perdas ainda no fim da manhã, com o aumento do apetite ao risco e a disparada das ações de tecnologia nos EUA, com a notícia da recondução de Jensen Huang ao comando da Nvidia.

Para o economista-chefe do grupo CPVAR, Marcelo Fonseca, os sinais de indicação de nomes com perfil ortodoxo para o Banco Central são "muito importantes". "A política monetária é, hoje, a grande âncora macroeconômica. Continuar a ter um BC técnico e qualificado é fundamental para estancar a piora do mercado."

Fonseca ressalta que havia o receio, por parte do mercado, de que uma ala do governo buscasse aumentar a influência sobre o Banco Central, sobretudo após a polêmica envolvendo a proposta do economista André Lara Resende, um dos formuladores do Plano Real, de reduzir a taxa de juros.

O dólar acumula alta superior a 16% desde a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva, com alta de 8,85% apenas em novembro. Além do cenário doméstico, há um movimento global de valorização da moeda americana, diante da expectativa de alta de juros nos EUA, que reduz o apetite por divisas emergentes.

AÇÕES

As dúvidas sobre a condução da política fiscal continuaram pesando sobre a Bolsa brasileira, que também incorporou parte da forte piora no exterior na sexta-feira, quando o mercado local esteve fechado. O Ibovespa recuou ontem 0,95%, fechando em 164.796 pontos.

O economista da Meraki Capital, Rafael Ihara, destaca que as dúvidas em relação à política econômica são "principalmente fiscais", mas envolvem também nomeações para a diretoria do BC e para o Ministério da Fazenda, mantendo o desconforto dos investidores. l



