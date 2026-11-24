Infraestrutura concentrou R$ 1,4 bilhão das operações entre janeiro e setembro; micro, pequenas e médias empresas responderam por 56,3% do total

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O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 2,63 bilhões em operações de crédito para Pernambuco entre janeiro e setembro de 2026. O volume representa um crescimento de 47,5% em relação aos R$ 1,78 bilhão registrados no mesmo período do ano passado.

Os desembolsos, que correspondem aos recursos efetivamente liberados, somaram R$ 2,2 bilhões no estado.

A infraestrutura concentrou a maior parcela das aprovações, com R$ 1,4 bilhão no período. O setor foi seguido por comércio e serviços, que recebeu R$ 714,4 milhões; indústria, com R$ 394,6 milhões; e agropecuária, com R$ 120,6 milhões.

Outro destaque foi o volume destinado às micro, pequenas e médias empresas (MPMEs). Juntas, elas responderam por R$ 1,48 bilhão, o equivalente a 56,3% de todo o crédito aprovado para Pernambuco.

O montante representa quase o dobro do registrado nos nove primeiros meses de 2025, quando as aprovações para esse segmento chegaram a R$ 741,3 milhões.

Na comparação entre períodos de governo, o banco aprovou R$ 8,25 bilhões em crédito para Pernambuco entre janeiro de 2023 e setembro de 2026. O valor supera os R$ 2,71 bilhões registrados entre janeiro de 2019 e setembro de 2022.

Nesse intervalo mais recente, comércio e serviços liderou o volume acumulado de aprovações, com R$ 2,97 bilhões, seguido por infraestrutura (R$ 2,9 bilhões), indústria (R$ 1,81 bilhão) e agropecuária (R$ 569 milhões). Os desembolsos totalizaram R$ 5,87 bilhões, uma alta de 52,9% em relação aos R$ 3,84 bilhões liberados no período anterior.

Crédito para o Nordeste cresce 62,7%

O avanço das operações em Pernambuco acompanha a expansão do crédito do BNDES em toda a região Nordeste. Entre janeiro e setembro de 2026, as aprovações chegaram a R$ 18,08 bilhões, ante R$ 11,11 bilhões no mesmo intervalo de 2025, um crescimento de 62,7%.

A infraestrutura também liderou na região, com R$ 9,93 bilhões em aprovações. Comércio e serviços recebeu R$ 3,35 bilhões; indústria, R$ 2,55 bilhões; e agropecuária, R$ 2,24 bilhões.

As micro, pequenas e médias empresas nordestinas concentraram R$ 9,47 bilhões em operações aprovadas, mais que o dobro dos R$ 4,41 bilhões registrados nos nove primeiros meses do ano passado.

Considerando o período de janeiro de 2023 a setembro de 2026, o crédito aprovado para o Nordeste alcançou R$ 71,71 bilhões. O resultado representa um aumento de 84% em relação aos R$ 38,96 bilhões registrados entre janeiro de 2019 e setembro de 2022.

O crescimento ocorreu em todos os setores. Comércio e serviços teve a maior expansão percentual, de 213,7%, com R$ 12,47 bilhões aprovados. Na sequência aparecem a agropecuária, com R$ 13,1 bilhões e alta de 209,2%; a indústria, com R$ 11,55 bilhões e crescimento de 163,4%; e a infraestrutura, com R$ 34,62 bilhões, aumento de 31,3%.

Aprovações nacionais chegam a R$ 190,5 bilhões

Em todo o país, o BNDES aprovou R$ 190,5 bilhões em operações de crédito entre janeiro e setembro de 2026, uma alta de 35% na comparação com o mesmo período de 2025. Os desembolsos alcançaram R$ 135,9 bilhões, crescimento de 33%.

A infraestrutura registrou o maior avanço entre os setores, com R$ 75,7 bilhões aprovados, alta de 94%. A agropecuária somou R$ 42,9 bilhões, crescimento de 20%. Já a indústria recebeu R$ 40,8 bilhões, enquanto o comércio e os serviços tiveram R$ 31,1 bilhões em aprovações.

O apoio às micro, pequenas e médias empresas totalizou R$ 166,9 bilhões, aumento de 7% em relação aos nove primeiros meses de 2025. Desse montante, R$ 103,3 bilhões correspondem a operações de crédito aprovadas e R$ 63,6 bilhões a garantias concedidas por fundos garantidores em operações realizadas por agentes financeiros.

O banco também informou lucro líquido de R$ 20,3 bilhões no período, alta de 18% em relação ao ano anterior. O lucro recorrente, que desconsidera efeitos não recorrentes, chegou a R$ 12,3 bilhões, crescimento de 10%.

Os ativos da instituição alcançaram R$ 1,096 trilhão, enquanto o patrimônio líquido chegou a R$ 191,9 bilhões, ambos em patamares recordes. A inadimplência acima de 90 dias ficou em 0,05%, abaixo dos 4,98% registrados pelo Sistema Financeiro Nacional no mesmo indicador.

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