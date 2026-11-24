O faturamento total do mês de novembro é estimado em R$ 12,86 bilhões, indicando uma queda de 8,29% em relação ao mesmo período de 2025

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A Black Friday de 2026 deve gerar uma movimentação de aproximadamente R$ 165,8 milhões no comércio de Pernambuco, segundo uma estimativa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE). Neste ano, a data promocional acontece nesta sexta-feira (27).

O valor equivale a cerca de 1,3% de tudo o que o comércio pernambucano deve vender em novembro, estimado em R$ 12,86 bilhões. Descontada a inflação, o faturamento total do mês deve ficar 8,29%, abaixo do registrado em novembro de 2025.

De acordo com a Fecomércio-PE, um dos motivos para o resultado é a comparação com novembro do ano passado, que registrou um desempenho acima da média histórica. Além disso, o aumento do endividamento e do atraso no pagamento de contas compromete a capacidade de consumo das famílias.

“O cenário de 2026 pede cautela. O endividamento das famílias pesa, e o empresário que planejar bem as ofertas e o estoque vai atravessar o fim de ano em melhor posição", afirma Bernardo Peixoto, presidente da Fecomércio-PE.

Antecipação das despesas

Outro aspecto considerado no levantamento é que nem todas as compras realizadas durante a Black Friday representam um novo consumo. Parte dos consumidores aproveitam as promoções para antecipar despesas que seriam feitas no Natal ou em outros períodos.

A movimentação também coincide com o pagamento da primeira parcela do 13º salário, cujo prazo final é 30 de novembro.

Segundo o economista da Fecomércio-PE, Rafael Lima, a antecipação das compras pode alterar o período em que o consumidor realiza os gastos, sem necessariamente aumentar o volume total de consumo no fim do ano.

"Quando o orçamento está mais apertado, a Black Friday tende a mudar a data da compra mais do que o tamanho dela. O consumidor que esperaria o Natal aproveita o desconto e compra agora. Por isso, olhar só para as vendas da data pode dar uma avaliação diferente da realidade que não aparece no fim de ano como um todo", explica.

Como foi calculada a previsão de vendas

Para chegar à estimativa de R$ 165,8 milhões, o Hub de Dados do Comércio da Fecomércio utilizou informações sobre a arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Como a arrecadação acompanha o volume de mercadorias vendidas, os dados do imposto permitem calcular uma estimativa do faturamento do setor. No entanto, como o ICMS referente às vendas de novembro é recolhido no mês seguinte, os efeitos da Black Friday só devem aparecer nos números divulgados pelo estado em dezembro.

O levantamento também considera indicadores da atividade econômica de Pernambuco, disponibilizados pelo Banco Central, o nível de inadimplência das famílias e as transações realizadas por pessoas físicas via Pix.

Os valores apresentados no estudo foram corrigidos pela inflação e têm como referência os preços de setembro de 2026.

