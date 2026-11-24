Próxima edição da Maior Feira de Artesanato da América Latina será realizada de 7 a 18 de julho de 2027, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda

Estão abertas as inscrições para a 27ª Fenearte - Feira Nacional de Negócios do Artesanato, exclusivamente pelo site www.fenearte.pe.gov.br. Artesãos de Pernambuco, dos demais estados brasileiros e de todo o mundo devem inscrever-se até as 17h do dia 22 de dezembro de 2026, horário de Brasília. Também podem candidatar-se, desde que sejam pernambucanas: associações e cooperativas de artesãos, prefeituras, organizações sem fins lucrativos e empreendedores de alimentação. As inscrições são gratuitas e tiveram início ao meio-dia da segunda-feira (23).

Marcada para acontecer no período de 7 a 18 de julho de 2027, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, a 27ª edição da Fenearte vai reunir cerca de 5 mil expositores em aproximadamente 700 espaços de comercialização organizados em setores. Artesãos nascidos, residentes ou intitulados pernambucanos que queiram ocupar estande individualmente devem inscrever-se no setor Individual Pernambuco. Já os interessados em compor um estande coletivo, candidatem-se no setor do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), sendo necessário ter a Carteira Nacional do Artesão.

Artesãos de outras partes do país, seja pessoa física ou jurídica, devem concorrer no setor Estados, e artesãos ou empreendedores de artesanato de outros países, seja pessoa física ou portadora de passaporte, no setor Internacional.

As organizações pernambucanas de artesãos devem inscrever-se no setor Associações e Cooperativas, e os municípios pernambucanos, no setor Prefeituras. As organizações não-governamentais com atuação em Pernambuco concorrem no setor Redes Solidárias e os empreendedores de alimentos em Pernambuco, pessoa física ou jurídica, no setor Alimentação.

A Fenearte - Feira Nacional de Negócios do Artesanato é realizada pelo Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe). Neste ano de 2026, a feira alcançou recordes no número de pessoas circulando nos 12 dias de evento (350 mil) e na movimentação financeira (R$ 173,6 milhões), impulsionada por uma rodada de negócios com compradores de oito países, numa ação inédita feita junto com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). A aprovação do público, de acordo com pesquisas feitas pela Adepe junto à Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), foi de 98,8%.

“A Fenearte é muito mais do que uma feira. É uma vitrine da riqueza cultural de Pernambuco e também um importante instrumento de geração de renda, oportunidades e desenvolvimento econômico. Ao conectar artesãos, compradores e visitantes, o evento fortalece toda uma cadeia produtiva, valoriza o talento de quem transforma tradição em trabalho e contribui para ampliar mercados para o artesanato pernambucano. Abrir as inscrições para mais uma edição é dar oportunidade a milhares de empreendedores de mostrar sua arte e ampliar seus negócios”, destaca a secretária de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Danielle Jar Souto.

“É com muita alegria e responsabilidade que abrimos as inscrições para a 27ª Fenearte. É sempre um grande desafio para nós realizar esta que é a maior feira de artesanato da América Latina. A Fenearte se configura como um espaço de valorização da identidade, da criatividade e dos saberes de artesãs e artesãos que atravessam gerações. E é por isso que abrimos este chamado para que façam parte de mais uma edição dessa grande celebração da nossa arte e da nossa identidade”, comenta a diretora-presidente da Adepe, Roberta Andrade.

“Nós já estamos empenhados na produção da 27ª Fenearte e convidamos todos os artesãos a se inscreverem nesta próxima edição, para fazermos juntos mais um grande evento. É importante dizer que a Fenearte não acaba com o fim da feira. Há artesãos que agora em novembro, quatro meses depois, ainda estão trabalhando em encomendas feitas durante a feira, e também há artesãos recebendo pedidos de gente que conheceu seu trabalho no evento. Ou seja, a Fenearte dura praticamente o ano todo”, afirma Camila Bandeira, diretora-geral de Promoção da Economia Criativa da Adepe e diretora-executiva da Fenearte.

A realização da inscrição não garante a participação na 27ª Fenearte, uma vez que o número de inscritos supera o de espaços de comercialização. Portanto, todas as candidaturas serão submetidas, ao final, à avaliação de uma curadoria ou de uma comissão responsável por cada setor. No sistema de inscrições está disponível o Manual de Inscrição de cada setor, com orientações e critérios de avaliação. Também está disponível no site www.fenearte.pe.gov.br o Regulamento da 27ª Fenearte.