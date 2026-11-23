A Transpetro realizou no domingo (22) o primeiro abastecimento de bunker B30 no Porto de Suape. A operação forneceu 520 toneladas do biocombustível, composto por 30% de biodiesel, ao navio Castro Alves, integrante da frota da própria subsidiária da Petrobras. Um segundo abastecimento está previsto para esta semana.

A operação ocorre menos de duas semanas depois de a Transpetro concluir a primeira descarga de insumos destinados à produção de combustível marítimo renovável no complexo portuário pernambucano.

O fornecimento foi executado por meio de barcaça no Píer de Granéis Líquidos 3B (PGL 3B), o que inaugura essa modalidade de operação no Terminal Aquaviário de Suape (TA Suape). A unidade concentra o maior número de operações de navios de petróleo e derivados do país.

Rota Verde

A operação consolida, na prática, a chegada do projeto Rota Verde, da Petrobras, a Pernambuco. Com ela, Suape se torna o único complexo portuário das regiões Norte e Nordeste a distribuir o chamado biobunker e o segundo do Brasil a integrar o programa. A iniciativa também prevê a participação dos terminais de Rio Grande (RS), Santos (SP) e São Sebastião (SP) ao longo de 2026 e 2027.

Os insumos para a formulação de até 8 mil toneladas de bunker B30 foram desembarcados no terminal em 11 de novembro, a bordo do navio Queen of Doria. A embarcação trouxe biodiesel B100, vindo de Aratu, na Bahia, e óleo combustível marítimo de baixo teor de enxofre (VLSFO). O objetivo do projeto é ampliar a infraestrutura de abastecimento com conteúdo renovável para atender às frotas da Petrobras e reduzir a intensidade de carbono no transporte marítimo.

"Sair do planejamento e ver o primeiro navio ser abastecido com biobunker aqui em Suape comprova a vocação do nosso porto para liderar a descarbonização marítima no Nordeste. Esse marco operacional mostra que temos infraestrutura, segurança e eficiência para atender às novas demandas da navegação global por combustíveis mais limpos", destaca o diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto.

Desempenho operacional

A entrada de Suape na rota dos combustíveis renováveis ocorre em um momento positivo na movimentação de cargas do complexo. De janeiro a outubro de 2026 o porto atingiu 24,02 milhões de toneladas operadas, o que consolida sua posição entre os principais terminais públicos do país.

A categoria que reúne combustíveis e derivados de petróleo representou a maior fatia desse total, com 16,54 milhões de toneladas, ou 68,8% do acumulado no período. O resultado evidencia o peso do segmento nas operações locais e reafirma a importância estratégica do porto pernambucano para o abastecimento energético do Brasil.