Lives multimarcas pelo Instagram, às 19h dos dias 23, 24 e 25, trazem ofertas de moda, beleza e casa que podem ser usadas com o print na loja

Na semana da Black Friday, período marcado pelas tradicionais promoções do varejo, o RioMar Recife promove uma Maratona de Lives com ofertas especiais de seu amplo mix de lojas. Para a ação, o empreendimento instalou uma cabine de transmissão no corredor do Piso L2, onde serão realizadas as transmissões nos dias 23, 24 e 25 de novembro, sempre às 19h, pelo Instagram do RioMar Recife.

As lives serão multimarcas, permitindo ofertas variadas para os clientes. A programação será apresentada pelos produtores de conteúdo Viviane Rolemberg, Cuca Amorim e Beto Café, que vão destacar oportunidades em diferentes segmentos, como moda e acessórios, beleza e perfumaria, casa e utilidades. Para aproveitar os descontos anunciados, basta tirar um print da oferta e apresentá-lo na loja correspondente, respeitando o prazo informado durante a transmissão.

A campanha foi desenvolvida pela equipe de Marketing do RioMar Recife, e a cabine foi produzida especialmente para receber a maratona de transmissões. A iniciativa contará com a participação de diversas operações do empreendimento, contemplando diferentes categorias do mix de lojas.