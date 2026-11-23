Navio Viking Jupiter, com 229 metros e 1.335 pessoas a bordo entre passageiros e tripulantes, tem previsão de atracar no cais 02 a partir das 7h30

O Porto do Recife inicia, nesta terça-feira (24), a temporada de cruzeiros marítimos 2026/2027 com a chegada do navio Viking Jupiter, embarcação de 229 metros de comprimento, que transporta 860 passageiros e 475 tripulantes, totalizando 1.335 pessoas a bordo. A operação contará com a agência de navegação Wilhelmsen e o operador portuário Superservice.

A chegada do Viking Jupiter, procedente do Porto de Mindelo, em Cabo Verde, marca oficialmente a abertura de mais um ciclo de movimentação turística no terminal portuário da capital pernambucana. Após a escala no Recife, a embarcação seguirá viagem com destino ao Porto do Rio de Janeiro.

A abertura da temporada reforça, mais uma vez, a importância do Porto do Recife como importante porta de entrada para o turismo marítimo internacional e destaca o potencial da capital pernambucana, que permanece sendo um dos destinos turísticos estratégicos mais procurados nas rotas de cruzeiros que percorrem a costa brasileira.

A Coordenadoria de Imprensa (COIMP) do Porto do Recife convida a imprensa para acompanhar a abertura da temporada de cruzeiros marítimos 2026/2027 a partir das 7h30, previsão de chegada (atracação) do Viking Jupiter, ocasião em que os profissionais poderão registrar imagens da embarcação, entrevistar porta-vozes e abordar a importância da atividade de cruzeiros para o turismo e a economia de Pernambuco.

Para facilitar o acesso aos cais e a cobertura dos profissionais da imprensa, pedimos a gentileza de confirmação de presença até as 17h desta segunda-feira (23/11), informando os seguintes dados por questões de segurança: nome (s) do (s) profissional (ais), CPFs e placas do veículo. A confirmação poderá ser feita pelos contatos abaixo como pelo e-mail portodorecife.comunicacao@gmail.com.

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