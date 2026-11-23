A exploração e produção de petróleo e gás continuará com a maior parte dos recursos, com US$ 87 bilhões previstos, mais de 70% do investimento total

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A Petrobras prevê investir US$ 122 bilhões entre 2027 e 2031, valor 12% superior ao do plano anterior, que abrangia o período de 2026 a 2030. Do total, US$ 113 bilhões serão destinados a projetos já aprovados, enquanto outros US$ 9 bilhões estão reservados para iniciativas ainda em análise.

A exploração e produção de petróleo e gás continuará concentrando a maior parte dos recursos, com US$ 87 bilhões previstos, mais de 70% do investimento total. Desse montante, US$ 83 bilhões serão destinados a projetos já aprovados e cerca de US$ 3 bilhões a iniciativas em avaliação.

Na comparação com o plano anterior, os investimentos em exploração e produção cresceram 25,72%. A parcela destinada à transição energética também aumentou, mas em ritmo menor: 3,85%, passando de US$ 13 bilhões para US$ 13,5 bilhões.

O segmento de gás e energias de baixo carbono terá US$ 8 bilhões, sendo metade para projetos já aprovados e metade para iniciativas ainda em análise. Já a área de refino, transporte e comercialização receberá US$ 24 bilhões, dos quais US$ 23 bilhões estão destinados a projetos em andamento ou já aprovados

Conforme o plano, a capacidade instalada do seu parque de refino passará dos atuais 1,813 milhão de barris por dia (bpd) para 2,173 milhões de bpd até 2031. A meta final representa uma alta de 3,48% em relação aos 2,1 milhões de bpd projetados no plano anterior (2026-2030).

Com os projetos previstos - sem a necessidade de construção de novas refinarias -, a expansão significará um acréscimo total de 360 mil bpd até 2031, incluindo os projetos em avaliação, sendo que 67 mil bpd já foram implantados em 2025 e 2026. O volume adicional previsto é 12,50% superior ao acréscimo de 320 mil bpd estimado no plano anterior.

No segmento de derivados, a companhia projeta ampliar em 405 mil bpd sua capacidade de produção de diesel S-10 até 2031.

No documento, a estatal reafirma o objetivo de se consolidar como uma empresa integrada de energia, mantendo o foco em petróleo e gás, mas ampliando sua atuação em negócios de baixo carbono, como petroquímica, fertilizantes e biocombustíveis.

Dentro da área de exploração e produção, o pré-sal continuará recebendo a maior parte dos recursos, embora sua participação tenha caído de 62% para 60%. Outros 23% serão destinados a campos do pós-sal e 12% à busca por novas reservas de petróleo e gás. Os 5% restantes serão distribuídos entre projetos em terra e águas rasas, operações no exterior, desenvolvimento de tecnologias e iniciativas para reduzir emissões.

Os recursos destinados à exploração de novas áreas e à busca por reservas cresceram 40,85%, passando de US$ 7,1 bilhões para US$ 10 bilhões.

DIVIDENDOS EXTRAS

Ontem, a empresa informou que o conselho de administração da estatal aprovou o pagamento de R$ 15,6 bilhões em dividendos extraordinários aos acionistas. O valor corresponde a R$ 1,21035949 por ação ordinária ou preferencial em circulação e será pago em parcela única, no dia 23 de dezembro de 2026.

Para os investidores com ações negociadas na B3, terão direito ao pagamento aqueles que estiverem posicionados até 7 de dezembro. A partir do dia 8, os papéis serão negociados sem direito aos dividendos.

Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a distribuição segue a política de remuneração aos acionistas da companhia, que permite pagamentos extraordinários desde que não comprometam sua saúde financeira.

A Petrobras informou ainda que o valor distribuído será descontado dos dividendos que vierem a ser aprovados na assembleia geral ordinária de 2027, referentes ao exercício de 2026. Para esse cálculo, o montante será corrigido pela taxa Selic entre a data do pagamento e o fim deste ano.