O projeto reúne diferentes formatos de atendimento ao longo do dia: funciona com buffet de café da manhã regional, almoço, restaurante e pizzaria

A rede de supermercados Palato está ampliando sua operação na Zona Norte do Recife com a inauguração do Foods, espaço gastronômico instalado em sua nova unidade na região. O projeto reúne diferentes formatos de atendimento ao longo do dia: funciona com buffet de café da manhã regional, almoço variado e, no período noturno, transforma-se no Panini, restaurante e pizzaria de inspiração italiana.

Durante as manhãs, o Foods aposta na culinária nordestina com um buffet que inclui raízes como inhame, macaxeira e batata-doce, além de carnes guisadas, galinha guisada e carne de sol na nata. O serviço conta ainda com uma estação para montagem personalizada de tapiocas e preparo de waffles com acompanhamentos como chocolate, doce de leite, creme de avelã, calda de morango e frutas. Geleias artesanais de produção própria, itens da linha Artesan, frios, queijos e empadões quentes completam o cardápio matinal, que oferece café de máquina à vontade incluso no valor do buffet.

No horário do almoço, o espaço mantém o formato de buffet com opções de saladas, massas, risotos e pratos típicos como baião de dois, arroz biro-biro e paella, além de estrogonofe, polpetas ao molho pomodoro e empadões de bacalhau, salmão e carne de sol. Um dos destaques é a estação de chapa para preparo na hora, com cortes como filé-mignon, bife de ancho, peito de frango, coração de galinha, salmão, tilápia e pescada-amarela.

De acordo com a diretora de marketing do Palato, Júlia Cábus, o objetivo do espaço é aliar praticidade à qualidade dos insumos para atender tanto o público da rotina comercial durante a semana quanto as famílias nos fins de semana.

À noite, o ambiente passa a operar sob a marca Panini, com cardápio dividido entre pizzas tradicionais de massa fina e receitas artesanais de inspiração napolitana, preparadas com massa de fermentação natural. Entre os sabores da linha artesanal estão a Diavola, feita com calabresa picante e muçarela de búfala; a Due, que mistura muçarela tradicional, muçarela de búfala e queijo Primadonna; e a Stracciatella, elaborada com muçarela de búfala, stracciatella de burrata, tomate e manjericão.

O café da manhã do Foods funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h, e aos sábados, domingos e feriados, das 7h às 10h30. O almoço é servido diariamente, das 12h às 15h. Já o Panini opera de terça-feira a domingo, das 17h às 22h, permanecendo fechado às segundas-feiras.

Fundado em 1992, o Palato atua em Maceió e no Recife com um modelo de negócios que integra supermercado, gastronomia, adega e artigos de decoração. Com a chegada à Zona Norte, a empresa consolida sua expansão na capital pernambucana.