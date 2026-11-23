Secretária de Política Econômica atribuiu esse comportamento ao cenário global, também marcado por juros elevados fora da região latino-americana.

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A secretária de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Débora Freire, afirmou nesta segunda-feira, 23, que a Pasta vê um movimento de alta dos juros nos países da América Latina, acompanhado de uma redução do crescimento econômico da região.

"Na América Latina, o crescimento segue moderado. Temos alguma heterogeneidade, mas observamos que os bancos centrais da região têm mantido cautela na condução da política monetária", disse, durante a coletiva de imprensa de apresentação do Boletim Macrofiscal da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda.

Ela atribuiu esse comportamento ao cenário global, também marcado por juros elevados fora da região latino-americana. "Do ponto de vista global, há um cenário altista para os juros, o que acaba nos dando menos espaço também do ponto de vista doméstico", disse.

Por isso, afirmou que o cenário reduz o espaço para cortes de juros nos países latino-americanos. "É óbvio que esse cenário de juros globais mais elevados se reflete em um menor espaço para cortes de juros no curto prazo nas economias latino-americanas."

Como resultado, a desaceleração do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil é dada como certa pela área econômica. "Passamos por um processo de flexibilização que teve um ritmo lento, dadas principalmente as condições globais e, em especial, o contexto de choque do petróleo. Basicamente, o que observamos é que a política monetária está em campo contracionista e que seus efeitos têm desacelerado a economia brasileira", disse.

Queda recente no risco geopolítico se baseia em elementos frágeis

A secretária de Política Econômica do Ministério da Fazenda afirmou ainda que a recente percepção de redução dos riscos políticos internacionais ainda se apoia em elementos considerados "frágeis demais" para que esse fator seja excluído dos cálculos de risco dos cenários econômicos e financeiros no Brasil.

"Seguimos neste período de incerteza. Desde o final de fevereiro principalmente com o conflito no Estreito de Ormuz, tivemos, neste último mês, uma queda no risco geopolítico, baseada em elementos frágeis, porque ainda estamos em um processo de negociação. Não há muita clareza sobre o que vai acontecer", disse.

Ela destacou o crescimento do valor dos fretes e os sinais de redução dos estoques, principalmente de diesel, "que trazem preocupações relevantes".