Segundo secretária, capacidade de atuação do governo para conter os efeitos cambiais é limitada, pressões vindas do cenário externo ainda dificulta

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A secretária de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Débora Freire, afirmou nesta segunda-feira, 23, que o governo está preocupado em coordenar as expectativas do mercado financeiro em relação ao cumprimento das metas fiscais e à trajetória das contas públicas, como forma de reduzir o prêmio de risco da economia brasileira e atenuar a pressão sobre o câmbio.

Segundo ela, embora o espaço para mitigar os efeitos da desvalorização do real por meio da política fiscal seja pequeno diante do cenário internacional, essa atuação é considerada importante.

"Estamos preocupados em coordenar as expectativas em relação ao cumprimento das metas fiscais, a trajetória de fiscal que está colocada no PLDO", disse Freire.

A secretária enfatiza que a mitigação que pode ser feita pela Fazenda do ponto de vista fiscal é pequena, mas "muito importante para coordenar as expectativas e reduzir o prêmio de risco da economia brasileira".

Freire citou o projeto de lei complementar (PLP) como um primeiro passo nessa direção.

A secretária ponderou, contudo, que a capacidade de atuação do governo para conter os efeitos cambiais também é limitada, especialmente diante das pressões provenientes do cenário externo.

As declarações foram feitas durante coletiva de imprensa para apresentação do Boletim Macrofiscal da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda.