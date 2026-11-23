A proposta do Governo Lula, já aprovada pelo Senado Federal, deverá ser votada ainda nesta segunda-feira (23) pela Câmara dos Deputados

O pacote de ajuste fiscal apresentado pelo Governo Federal tem alcance limitado para resolver o problema das contas públicas e não enfrenta questões estruturais das despesas da União, na avaliação de economistas durante debate na Rádio Jornal, nesta segunda-feira (23), sobre os impactos das medidas na economia brasileira, nos estados e na prestação de serviços públicos.

A proposta, já aprovada pelo Senado Federal, deverá ser votada ainda nesta segunda-feira (23) pela Câmara dos Deputados.

Durante a discussão, os especialistas apontaram que, embora o ajuste seja necessário, as propostas são insuficientes e se concentram, principalmente, no aumento da arrecadação e no adiamento de despesas. O economista e mestre em administração Edgar Leonardo, avaliou que o pacote representa uma sinalização de compromisso com o equilíbrio das contas, mas não soluciona o problema em sua totalidade.

“Certamente, o que está sendo proposto não resolve o problema em sua totalidade. Existem avaliações que mostram que os valores deveriam ser muito maiores, mas o importante é aquela sinalização. Como a gente sinaliza que efetivamente vai ter uma nova condução na política, com zelo fiscal, que isso vai ser importante para a gente reduzir a taxa de juros futura e causar um impacto mais positivo na economia?”, afirmou.

O economista e professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) André Magalhães, por sua vez, classificou as medidas como um remendo e questionou a disposição do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em promover um ajuste mais amplo. Para ele, o pacote não enfrenta o crescimento das despesas públicas e pode transferir parte dos impactos para os estados.

“O que o governo está propondo é um remendo que é, em grande parte, aumento de receita ou postergação de gasto, que vai afetar negativamente os estados, por exemplo. Eu acho que o governo não está, de fato, querendo fazer um ajuste fiscal. O que o governo está propondo é um remendo para 2027”, declarou.

Magalhães também explicou que as mudanças podem limitar a utilização de créditos tributários pelas empresas e adiar repasses de recursos aos governos estaduais. Na avaliação do professor, a medida compromete receitas dos estados, que não têm a mesma capacidade de financiamento da União.

Já o economista, professor e especialista em gestão empresarial e perito judicial Leonardo da Vinci chamou atenção para o peso dos juros da dívida pública e defendeu que o debate sobre o equilíbrio fiscal considere também o custo do endividamento. Ele destacou que a redução da taxa básica de juros poderia diminuir as despesas do governo com o pagamento da dívida, mas ponderou que o controle dos gastos continua sendo necessário.

Outro ponto discutido foi a possibilidade de aumento da carga tributária. Os participantes mencionaram a transição da reforma tributária e a previsão de uma alíquota elevada do Imposto sobre Valor Agregado (IVA). Leonardo da Vinci também defendeu medidas para melhorar o ambiente de negócios, reduzir a burocracia e estimular investimentos como caminhos para ampliar a atividade econômica e a arrecadação.

Efeitos em Pernambuco

O debate também abordou os possíveis efeitos do pacote sobre Pernambuco. A governadora Raquel Lyra (PSD) havia criticado a falta de diálogo do governo federal com os estados durante a elaboração das medidas e admitido a possibilidade de uma ação judicial conjunta para contestar dispositivos que possam provocar perdas de receitas estaduais. A preocupação é que as mudanças na compensação de créditos tributários e no calendário de pagamentos da União afetem os recursos disponíveis para os governos estaduais.

Para o economista André Magalhães, a reação dos governadores tem fundamento. Segundo ele, o pacote combina aumento de arrecadação com o adiamento de despesas que o governo federal teria de assumir, transferindo parte do impacto financeiro para empresas e estados. O professor explicou que uma das mudanças limita a possibilidade de empresas utilizarem créditos tributários para compensar débitos com a União, enquanto outras medidas podem postergar repasses aos governos estaduais.

Magalhães ressaltou ainda que os estados têm menos instrumentos para lidar com eventuais perdas de receita, já que não possuem a mesma capacidade de financiamento do governo federal. Enquanto a União pode emitir títulos públicos para captar recursos e cobrir despesas, os governos estaduais dependem mais diretamente da arrecadação e das transferências. Por isso, avaliou que o adiamento de pagamentos pode comprometer o planejamento financeiro das administrações estaduais.

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