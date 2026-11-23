Mercado acompanha sessão extraordinária desta segunda-feira (23), em meio a sete sessões consecutivas de alta da moeda americana

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O dólar à vista chegou a R$ 6,0010 nesta segunda-feira (23), renovando a máxima intradiária e atingindo o maior valor desde abril de 2025.

A moeda acumula sete sessões consecutivas de valorização frente ao real, em um movimento influenciado pela cautela dos investidores com o cenário fiscal brasileiro, pelas incertezas no cenário político e pela pressão do mercado internacional.

A possibilidade de uma nova intervenção do Banco Central também está no radar dos agentes financeiros.

Entre os fatores acompanhados pelo mercado está a expectativa de votação do projeto de ajuste fiscal na Câmara dos Deputados.

A Casa tem sessão extraordinária marcada para a noite desta segunda-feira para iniciar a discussão do texto, que já foi aprovado pelo Senado e prevê medidas para alcançar um superávit primário de aproximadamente R$ 18,7 bilhões em 2027.

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