Evento gratuito acontece no Teatro RioMar, e reunirá consultores para analisar os cenários econômicos, políticos e sociais para 2027

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A 28ª edição da Agenda TGI | Painel 2027 acontece nesta terça-feira (24), a partir das 19h, no Teatro RioMar, localizado no Shopping RioMar Recife, no bairro do Pina, Zona Sul da capital. O evento tem como tema “Novos poderes, novos caminhos: ondas políticas, inteligência artificial e os rumos de uma realidade em transformação profunda”.

Conduzida pelos sócios e consultores da TGI, Francisco Cunha e Fábio Menezes, a apresentação fará uma retrospectiva dos principais acontecimentos de 2026 e apontará tendências econômicas, políticas e sociais para 2027. A análise abordará cenários da geopolítica global e seus impactos no Brasil, em Pernambuco e no Recife.

Segundo Fábio Menezes, sócio e consultor da TGI, a proposta é oferecer subsídios estratégicos para a tomada de decisão nos setores público e privado. Entre os assuntos abordados estão os principais acontecimentos geopolíticos, a guerra híbrida, a disputa pela corrida tecnológica e os desafios enfrentados pelas democracias liberais.

O encontro também pretende contribuir para a reflexão de empresários, representantes da sociedade civil e do setor público sobre os temas que impactam o ambiente de negócios e os desafios para o próximo ano.

Mantendo a tradição das edições anteriores, o evento contará ainda com a distribuição gratuita da agenda física na abertura, com tiragem limitada

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