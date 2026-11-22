Em novembro, mês em que ocorre a Black Friday, a expectativa é de um faturamento de R$ 13,86 bilhões, alta de 2,4% na comparação anual

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A Black Friday deixou de ser apenas uma oportunidade para adquirir produtos com descontos e passou a integrar o planejamento de compras de fim de ano dos brasileiros. De acordo com pesquisa realizada pela DM, plataforma de serviços financeiros, 66,1% dos consumidores pretendem aproveitar as promoções de novembro para adiantar pelo menos parte das compras de Natal.

Para o mercado de casa e decoração, a data abre espaço para aumentar as vendas. Dados do mesmo levantamento revelam que produtos desse segmento estão entre as categorias mais procuradas, à frente de perfumes, cosméticos e viagens.

“Esse movimento amplia as possibilidades para o varejo, que pode atrair consumidores interessados não apenas em antecipar a compra de presentes, mas também em renovar ambientes, adquirir novos artigos para o lar e preparar a casa para as festividades de Natal e Ano Novo”, diz Eduardo Cincinato, presidente da ABCASA Associação Brasileira de Produtos para Casa e Celebrações.

Entre as categorias que podem ganhar espaço nesse período estão produtos de decoração, utensílios domésticos, itens para organização, artigos de mesa posta e acessórios para ambientes.

O período também coincide com uma das épocas mais relevantes para o varejo de produtos para casa. Segundo estimativas do IEMI – Inteligência de Mercado, o setor deve movimentar R$ 38,8 bilhões no quarto trimestre de 2026, crescimento de 2,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Apenas em novembro, mês em que ocorre a Black Friday, a expectativa é de um faturamento de R$ 13,86 bilhões, alta de 2,4% na comparação anual. Para dezembro, a projeção é de R$ 14,08 bilhões, avanço de 3,2%.

Varejo

Para o varejo, a antecipação das compras também exige planejamento. Além de trabalhar condições comerciais atrativas, lojistas podem aproveitar o aumento da procura para apresentar novidades, destacar produtos com potencial para presentear e estimular compras complementares.

Estoques bem dimensionados, vitrines atrativas e uma comunicação clara das ofertas também são estratégias importantes para atender consumidores com diferentes objetivos, desde quem busca presentes até a preparação da casa para as celebrações.

“Mais do que concentrar as vendas em um único dia, a Black Friday deve ser vista como parte de uma temporada importante para o segmento. O consumidor está antecipando decisões e buscando alternativas para diferentes necessidades, o que exige atenção às tendências e às expectativas desse público”, avalia Cincinato.