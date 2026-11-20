O decreto presidencial que regulamenta o fim da escala de trabalho 6x1 foi assinado nesta quinta-feira (19) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A medida estabelece a adoção obrigatória de duas folgas semanais, sem redução salarial, e prevê a redução gradual da jornada de trabalho a partir de 16 de dezembro de 2026.

A regulamentação estabelece as regras para a implementação da Emenda Constitucional nº 141/2026, que instituiu a escala 5x2 no mercado de trabalho brasileiro. O texto também atribui ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) a competência para editar normas complementares sobre o repouso semanal remunerado e as particularidades dos regimes especiais de trabalho.

Com a mudança da escala 6x1 para 5x2, os trabalhadores passam a ter direito a dois dias de descanso remunerado por semana, mantida a remuneração. A transição ocorrerá de forma gradual: a jornada semanal será reduzida para 42 horas a partir de 16 de dezembro de 2026 e, posteriormente, para 40 horas semanais, a partir de 16 de dezembro de 2027.

Durante o programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, nesta sexta-feira (20), o advogado trabalhista Marcos Alencar afirmou que o principal impacto da mudança será o aumento do valor da hora trabalhada.

“O decreto fixa o divisor 210 para a jornada de 42 horas, nesse primeiro ano de transição, e depois o divisor 200”, explicou. O que ocorrerá na prática, segundo Alencar, é que a mudança representará um aumento de 4,76% no valor da hora normal a partir de 16 de dezembro de 2026. “Daqui a um ano, praticamente, após 16 de dezembro de 2027, o aumento será de 10%”, afirmou.

"Isso traz um reflexo muito grande, a meu ver, na inflação. Por quê? Alguém vai repassar esse preço, e quem vai pagar essa conta somos nós, consumidores finais. Imagine toda uma cadeia de supermercado, logística, transporte, armazenamento, comércio. O vendedor que ganhava uma comissão que repercutia em um dia por semana vai repercutir em dois no repouso semanal remunerado", explicou o advogado.

Ainda segundo a análise de Marcos Alencar, esse impacto poderá chegar aos preços, com aumentos estimados entre 15% e 20%, a depender da capacidade de cada setor de absorver os custos.

Jornadas e negociações

Serão contemplados 14,8 milhões de trabalhadores com jornada 6x1 e outros 21,7 milhões que já estão na escala 5x2, mas fazendo 44 horas na semana e que passarão ainda neste ano para 42 horas e em dezembro de 2027 para 40 horas.

A norma também estabelece que a negociação coletiva poderá definir regras específicas para determinadas categorias profissionais, desde que respeitados os limites constitucionais e as condições previstas no decreto.

"Outra coisa que o decreto traz — e aí eu acredito que foi positivo — é a manutenção da escala 12x36 e dos turnos de revezamento, que deverão se adequar ao limite de horas semanais e às duas folgas. Na escala 12x36, por exemplo, o trabalhador atua cerca de 15 dias por mês, podendo cumprir uma carga horária semanal inferior a 42 horas”, pontuou o advogado trabalhista.

As normas complementares para disciplinar a aplicação das novas regras aos diferentes setores e regimes especiais ainda serpa editado pelo MTE.

Sobre como funcionará o regime de folgas na nova escala, Marcos Alencar explicou que elas não necessariamente precisam ser consecutivas, ou seja, os descansos podem ocorrrer, por exemplo, na sxta-feira e no domingo, ou na quarta e quinta-feira.

"O que a Emenda Constitucional 141 garante é isso: que a pessoa tenha dois dias de folga, não necessariamente que elas sejam geminadas, coladas uma na outra. E elas podem, sim, ser variadas. O que a gente esperava, só para complementar esse decreto, é que ele dissesse: 'Olhe, você pode dar a folga que não deu numa semana na outra; você pode trabalhar uma semana só com um dia de folga e na outra dar três', mas ele não traz nada disso. Então, têm que ser mantidos dois dias de folga dentro da semana", orientou.

Planejamento e orientações

O advogado trabalhista Marcos Alencar afirmou que a mudança na jornada exigirá planejamento das empresas, especialmente das pequenas e médias, para calcular os novos custos e adequar as escalas de trabalho.

Para isso, seria necessário a revisão da folha de pagamento, dos adicionais noturnos, do sobreaviso e do banco de horas. “Quem é empreendedor e empregador tem que parametrizar sua folha de pagamento. Terá que fazer uma simulação de custo para ter uma noção do impacto que isso vai ter no negócio para 2027”, explicou.

Alencar também alertou para possíveis dificuldades de contratação de profissionais, porque nem todas as empresas terão condições de contratar novos funcionários para compensar a redução da jornada.

"Teremos uma mudança no mercado muito grande. Teremos muita automação e, infelizmente, muita clandestinidade: muita gente contratando MEI, PJs clandestinos, cooperados. Isso vai acontecer. Não digo em uma cidade como Recife, uma cidade até menor, mas em um centro como São Paulo ou Rio de Janeiro, certamente o cara não vai querer saber de 5 por 2; vai botar todo mundo como PJ, vai valer o que pagar e depois resolve o problema", disse.