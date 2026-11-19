As obras da Transnordestina no trecho entre Salgueiro e o Complexo Industrial Portuário de Suape foram autorizadas nesta quarta-feira (18)

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A autorização do início das obras físicas da Transnordestina no trecho entre o município de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, e o Complexo Industrial Portuário de Suape, no Litoral Sul, pelo Tribunal de Contas da União (TCU), foi comemorada pelo setor frutícola do Estado.

Para os produtores, a obra representa um impacto positivo na logística de transporte e economia do estado. Atualmente, a dependência do transporte rodoviário de longa distância encarece as exportações agrícolas.

Segundo o presidente do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Guilherme Coelho, o Porto de Suape não exporta frutas há cerca de 12 anos. Com a futura conclusão da Transnordestina, a expectativa é que elas voltem a circular.

"Tem 12 anos que o Porto de Suape não exporta contêineres de frutas para lugar nenhum. E através da articulação da governadora com o presidente de Suape, na minha expectativa, antes de 6 meses, Suape volta fortemente a exportar nossas frutas via esse Porto”, destaca.

Exportação de frutas do Vale do São Francisco

O Vale do São Francisco, polo de exportação de Petrolina/Juazeiro, é o maior produtor de frutas do País. Em 2025, o polo exportou 15 mil contêineres de manga e uva para o Porto de Pecém, no Ceará, e para o Porto de Salvador, na Bahia.

Pela logística atual, cerca de 80% da produção percorre 900 km de rodovia até o Ceará, enquanto 20% roda 500 km até a Bahia. No entanto, com a nova ferrovia, o trecho rodoviário será reduzido de 760 km para 250 km, trajeto de Petrolina até Salgueiro.

"Uma vez a Transnordestina ficando pronta com o ramal Salgueiro-Suape, nós vamos rodar somente de Petrolina para Salgueiro, depois esse contêiner entra num trem e vai para Suape. Algumas pessoas dizem que o transporte ferroviário é 1/5 do preço do rodoviário. Então é uma obra importante, urgente”, explica Guilherme.

Polo gesseiro

Além da redução do custo do transporte de exportação, a Transnordestina também pode favorecer o aumento da distribuição nacional de gesso para o Centro-Oeste.

A região do Araripe, no Ceará, detém cerca de 95% do gesso do Brasil. Porém, devido à falta de infraestrutura no transporte, o gesso utilizado no agronegócio de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul é importado da Espanha.

“Com a Transnordestina pronta, o gesso pode ser colocado no trem, que vai para Suape e bota num navio para o Porto de Santos, onde esse gesso pode ser descarregado nas lavouras de soja, milho e algodão do Centro Oeste.”

