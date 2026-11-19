Mesmo com o dólar em alta, atuação do BC foi essencial para mostrar que a moeda não está "largada", diante de um "stop loss" no mercado.

O dólar renovou máxima à tarde desta quinta-feira, 19, para R$ 5,9355 mesmo após a intervenção do Banco Central no câmbio. Por fim, o nível de R$ 5,9350 corresponde à maior cotação de fechamento desde 8 de abril de 2025, com aversão motivada principalmente pelo risco fiscal doméstico e por ser véspera de feriado - mas também com a deterioração do apetite por emergentes no exterior. Ainda assim, o real amargou o pior desempenho semanal entre pares ao ceder quase 5%.

O leilão de dólares à vista de US$ 1 bilhão feito pelo BC das 12h03 às 12h08 nesta quinta-feira foi o primeiro desde dezembro de 2024 sem operação casada de swap cambial reverso. A Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) apurou que a atuação do BC foi essencial para mostrar que a moeda não está "largada", diante de um "stop loss" no mercado.

Ainda assim, o leilão não foi suficiente para conter a guinada da divisa americana. "Se um dos motivos para a deterioração do câmbio é a falta de medidas para conter a dívida pública, não é a venda de dólar à vista pelo BC que vai mudar isso", afirma o sócio e gestor de portfólio da Galapagos Capital, Jorge Dib. Para ele, a intervenção no segmento spot denota que havia mais demanda por compra de dólares físicos para remeter, e não hedge para evitar flutuações de câmbio.

Apesar de o pacote de ajuste fiscal ter tido pouca alteração no Senado e de a Câmara dos Deputados ter pautado sua votação já para segunda-feira, 23, o plano não alivia a preocupação do mercado financeiro com o endividamento público.

O humor piorou após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterar pela manhã que não vai cortar programas sociais e sinalizar que não tem pressa para indicar os ministros - algo que será feito apenas "na hora que ele quiser" -, um banho de água fria para a ansiedade dos operadores em saber quem irá liderar as pastas da Fazenda e da Casa Civil.

O operador de câmbio José Carreira, da Fair Corretora, acrescenta que como haverá feriado amanhã, o mercado fica mais arredio. "Enquanto o governo não cortar gastos, haverá estresse. Se nada mudar, o dólar deve ir para R$ 6 na próxima semana", disse.

Há uma tempestade perfeita para justificar o comportamento do câmbio, segundo o estrategista-chefe da Monte Bravo, Rai Chicoli "O mercado externo está complexo, teve reprecificação dos juros americanos (com mais chance de aperto pelo Federal Reserve) e as Bolsas estão sofrendo um pouco mais. Aqui o cenário local é complexo ao quadrado, com problema fiscal e incerteza sobre os próximos passos", descreve. Embora diga que o pacote aprovado pelo Senado na quarta "é até ok", destaca que o mercado se incomoda porque o governo, novamente, focou mais em arrecadação do que em corte de despesas.

O dólar à vista subiu 1,16%, a R$ 5,9350, acumulando valorização de 4,95% na semana, 9,01% no mês e 8,13% em 2026. Já o contrato futuro para dezembro registrava alta de 0,92%, a R$ 5,9520, por volta das 18h, contra estabilidade do índice DXY, que mede a divisa americana contra seis pares fortes.

Bolsa

O Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira, 19, pressionado pela persistência das incertezas fiscais e pela falta de definições sobre a equipe econômica do próximo governo. O índice, que chegou a oscilar perto da estabilidade, ampliou as perdas após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizar que não tem pressa para anunciar seus ministros. A reação se somou à desconfiança dos investidores sobre o alcance do pacote de ajuste fiscal aprovado pelo Senado.

O principal índice da B3 recuou 0,69%, aos 166.376,43 pontos, após tocar mínima de 165.833,29 pontos. O giro financeiro somou R$ 23 bilhões, em uma sessão marcada pela cautela dos investidores diante das indefinições sobre a condução da política econômica. Na semana, o Ibovespa acumulou queda de 3,53%.

No exterior, a perspectiva de novas altas dos juros pelo Federal Reserve (Fed) continuou reduzindo a demanda por ativos de maior risco. Esse cenário internacional desfavorável acrescentou cautela aos mercados emergentes: o EEM, maior ETF ligado a esses mercados negociado em Nova York, caiu 2%.

No Brasil, isso se somou ao já fragilizado interesse dos investidores pela renda variável. Em novembro até o dia 17, os aplicadores institucionais já sacaram R$ 1,58 bilhão da B3, enquanto os estrangeiros já retiraram R$ 5 bilhões.

Segundo o economista-chefe da CVPar, Marcelo Fonseca, o mercado ainda tenta encontrar um novo patamar de prêmio de risco diante das dúvidas sobre a condução da política econômica. Para ele, o pacote fiscal ficou aquém do necessário para estabilizar a dívida pública, e as dificuldades enfrentadas na negociação das medidas reforçam o receio de que mudanças mais profundas não avancem. "Não tem ambiente político para o governo levar isso adiante", afirma.

O analista de investimentos da Daycoval Corretora, Gabriel Mollo, observa que, apesar da aprovação do pacote fiscal no Senado, o mercado ainda espera medidas adicionais e maior clareza sobre sua implementação. "O sentimento geral é de que esse pacote deveria ser o primeiro passo de uma série de medidas", diz.

Mollo destaca que a sinalização de uma política monetária mais restritiva pelo Federal Reserve (Fed) nos EUA favorece a migração de recursos para a renda fixa americana e pressiona especialmente as ações de tecnologia. Embora o Brasil não esteja diretamente ligado ao setor e, portanto, tenha sofrido menos em algumas sessões, o ambiente de política monetária restritiva lá fora amplia a cautela com os mercados considerados mais arriscados.

O head da mesa de renda variável e sócio da AW Capital, Lucas Xavier, associa a aceleração das perdas à sinalização de Lula sobre a escolha dos ministros. "Não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade", afirma.

Juros

A atuação do Banco Central no câmbio pouco ajudou a conter a escalada do dólar frente ao real, que seguiu orbitando na casa de R$ 5,90 ao longo da tarde, e acabou transferindo o estresse do mercado cambial para a renda fixa local. Os juros futuros, que já exibiam alta na sessão sob o pano de fundo de desconforto com a ausência de sinalizações sobre a política econômica do governo, chegaram a disparar 50 pontos-base no miolo da curva após o leilão de venda do BC de US$ 1 bilhão no mercado à vista

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2028 subiu de 14,514%, no ajuste de quarta, a 14,850%. O DI para janeiro de 2029 saltou a 15,275%, de 14,932%, e o DI para janeiro de 2031 aumentou de 15,16% a 15,420%.

As taxas percorreram a segunda etapa do pregão com abertura de mais de 30 pontos nos vértices de janeiro de 2028 a 2031, sob uma conjunção de fatores. O primeiro deles, segundo agentes, foi técnico, uma vez que a intervenção do BC no câmbio encarece o hedge em dólar futuro que acompanha posições aplicadas em juros, levando players a desmontarem as duas estratégias. Alguns profissionais também sinalizaram a necessidade de juros maiores para estabilizar o câmbio.

De fato, depois do leilão, a precificação implícita na curva para a reunião de dezembro do Comitê de Política Monetária (Copom) passou a indicar 76% de probabilidade de alta de 25 pontos-base da Selic, porcentual que estava em 48% na quarta. A taxa terminal apontada para 2027 saiu de 15,25% para 15,60% entre quarta e quinta-feira.

Embora não tenha sido o principal vetor, a falta de pressa de Lula para escolher um ministro da Fazenda, conforme declarações do próprio presidente, contribuiu para manter o mal-estar do mercado em relação ao novo governo, que não arrefeceu após a aprovação do projeto de lei complementar (PLP) do ajuste fiscal pelo Senado.

"O pacote é o primeiro passo, mas precisamos de medidas mais concretas para estabilizar a alta dos juros e fazer com que a curva feche", avalia o analista de investimentos da Daycoval Corretora Gabriel Mollo. "O temor é que os esforços do governo com relação à política fiscal não sejam suficientes para estabilizar o crescimento da dívida, e a curva deve continuar abrindo, com o mercado exigindo cada vez mais risco para carregar as posições", disse.

Se sobrepondo à percepção de risco fiscal, a atuação do BC no mercado de dólar à vista causou "estrago" na curva de juros, disse um estrategista. Em sua visão, a deterioração foi mais motivada por uma relação "mecânica" entre os dois mercados do que pelo raciocínio de que um câmbio mais depreciado deve exigir aperto maior da política monetária para controlar a inflação.

Ele explica que, quando a autarquia realiza um leilão de venda de dólares à vista e a moeda cai, players que estavam aplicados nos contratos futuros de DI costumam encerrar as posições porque, para se proteger, mantinham hedge comprado em dólar futuro. Ao perder valor, o câmbio torna a proteção mais custosa, o que leva esses investidores a zerarem simultaneamente as apostas em dólar e em DI, pressionando as taxas futuras. Num segundo momento, os agentes que antes queriam comprar dólar futuro migram a estratégia para ficarem "tomados" em DI - isto é, apostam em juros mais altos -, prolongando a alta da curva mesmo depois de o câmbio se acomodar.

Do lado da oferta, o Tesouro Nacional colocou integralmente um lote robusto de 16,50 milhões de Letras do Tesouro Nacional (LTN) anunciadas em leilão. Nas Notas do Tesouro Nacional - Série F (NTN-F), os 2,5 milhões de papéis ofertados também foram absorvidos pelo mercado.

Estrategista-chefe de Macro e Dívida Pública da Warren Investimentos, Luis Felipe Vital nota que não é possível apontar falta de coordenação nas atuações do BC e do Tesouro, uma vez que as decisões foram tomadas em momentos diferentes do mercado. "Mas não dá para descartar que essa dinâmica exija uma atuação coordenada nos próximos dias", ponderou.