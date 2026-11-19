Apesar da venda de US$ 1 bilhão pelo Banco Central, a moeda americana volta a aumentar registrando alta de 1,06% na máxima do dia

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O dólar volta a subir nesta quinta-feira (19), mesmo com uma intervenção do Banco Central no mercado de câmbio para conter a valorização da moeda americana. Por volta das 15h30, a divisa avançou 0,59%, cotado a R$ 5,902, após atingir R$ 5,930 na máxima do dia, com alta de 1,06%.

A alta ocorre um dia depois da aprovação do Plano Moretti pelo Senado Federal, pacote de medidas de ajuste fiscal que busca melhorar as contas públicas do país. Na quarta-feira (18), a divisa havia fechado em alta de 1,48%, a R$ 5,868, alcançando o maior valor de fechamento do ano.

Os juros futuros também avançam. Ainda na quarta-feira (18), a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2028 estava em 14,82%, alta de 0,31 ponto percentual em relação ao ajuste de 14,51% da sessão anterior.

Intervenção do Banco Central

No início da tarde desta quinta-feira (19), o Banco Central realizou um leilão extraordinário de venda de US$ 1 bilhão no mercado à vista, com o objetivo de aumentar a oferta da moeda americanae conter a pressão sobre a cotação.

Segundo o BC, cinco propostas foram aceitas, com taxa de corte de R$ 5,86. No entanto, após o anúncio da operação, a cotação do dólar recuou e se afastou da máxima registrada até o momento, de R$ 5,9287.

A intervenção se soma a dois leilões de linha realizados na quarta-feira (18), também no valor total de US$ 1 bilhão. Nesse tipo de operação, o Banco Central vende dólares ao mercado com o compromisso de recomprar a moeda em uma data futura. Apesar das medidas, a moeda americana permaneceu em alta.

Aprovação do Plano Moretti

A alta do dólar ocorre mesmo após o Senado concluir, na noite de quarta-feira (18), a votação do projeto de ajuste fiscal conhecido como Plano Moretti. Agora, o projeto segue para a Câmara dos Deputados, onde a previsão é de que seja votado na próxima segunda-feira (23).

A proposta reúne medidas para conter despesas e ampliar a arrecadação, com impacto estimado entre R$ 46 bilhões e R$ 56 bilhões no Orçamento de 2027. O objetivo é contribuir para o equilíbrio das contas públicas nos próximos anos.