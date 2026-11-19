Expansão do e-commerce desde a pandemia e novos galpões de plataformas colocam em risco vendas e empregos do comércio, que tenta se adaptar ao digital

Os centros de distribuição que Amazon, Mercado Livre e Shopee instalaram na Região Metropolitana do Recife ampliam a pressão sobre o comércio de Pernambuco e ameaçam os empregos que ele sustenta.

A pressão não começou agora. A pandemia acelerou a migração das compras para a internet e, no Centro do Recife, o comércio tradicional já perde clientes para o e-commerce, segundo estudo da Fecomércio-PE de 2024. Os novos centros logísticos se somam a esse movimento.



“É um tipo de mudança estrutural que o exterior já viveu e aqui estamos um pouco mais atrasados. De certa maneira a própria pandemia catalisou esse avanço nas plataformas de vendas e muitas lojas já direcionam suas vendas para o meio online”, avalia o economista da Fecomércio-PE Rafael Lima.



A Amazon inaugurou em 2024 um galpão de 70 mil m², anunciado como o maior da empresa no Brasil à época. O Mercado Livre mantém uma unidade de cerca de 60 mil m² no Cabo de Santo Agostinho, e a Shopee abriu em maio de 2025 uma operação em Jaboatão dos Guararapes que armazena e despacha produtos de vendedores brasileiros.

Com os estoques mais perto, os pacotes chegam mais rápido ao Nordeste e a loja física perde não só na disputa de preços, mas no argumento de que o cliente leva o produto para casa na hora, imediatamente.



Centro pressionado



O Centro do Recife já chegava fragilizado a essa disputa. Estudo da Fecomércio-PE de 2024 conclui que o varejo moderno e o e-commerce retiram clientes do comércio tradicional da região, que não consegue oferecer nem os atrativos dos centros de compras nem a comodidade da compra pela internet. A Rua da Imperatriz, que já foi um dos corredores de comércio mais fortes da cidade, foi perdendo espaço, e o estudo registra pontos fechados e imóveis abandonados no local.



“A concorrência dessas plataformas já foi apontada em outro estudo da Federação do Comércio sobre o centro do Recife. Percebemos em 2024 o esvaziamento das lojas, principalmente no bairro de São José, no centro expandido do Recife”, relata Lima. Segundo ele, os próprios estabelecimentos incluíram a concorrência entre as queixas.



Os números de emprego ajudam a dimensionar o risco, mas não provam necessariamente a causa. No bairro de São José, onde se percebe o esvaziamento, o estoque de empregos formais caiu 9,4% entre 2017 e 2021, de 9,6 mil para 8,7 mil, e a perda mais significativa foi no comércio, de acordo com o estudo da Fecomércio-PE. O período inclui a pandemia, mas o levantamento não separa o peso das vendas online.

O Centro ainda se segura no preço e na variedade.

Numa pesquisa com 500 frequentadores em agosto de 2023, 74,4% disseram ir ao local principalmente para comprar, e os dois atributos estão entre os pontos positivos mais lembrados. O mesmo levantamento traz movimento fraco e lojas fechadas entre os pontos negativos.



O retrato mais recente reforça o contraste. Pesquisa da CDL Recife e da UniFafire divulgada em abril de 2026 indica que 65,1% dos entrevistados preferem comprar no Centro, mas 70,7% nunca compraram online de lojas da região e 59,9% não as acompanham nas redes sociais. Os percentuais se referem ao universo pesquisado. O comércio do Centro atrai pelo preço e aparece pouco para quem decide a compra pelo celular.



Sancionada lei que perdoa dívida e aumenta limite dos MEIs - JAILTON JR./JC IMAGEM

Disputa compartilhada



Estudo da Fecomércio mostra que, por décadas, os centros de compras, disputaram clientes com o comércio do Centro, agora também entram na mira das plataformas. A mudança de alvo altera o jogo para os dois formatos.



Antes o principal concorrente do varejo tradicional eram os centros de compras, pela facilidade, pela segurança e pela climatização. Agora tanto eles quanto o Centro disputam com as grandes plataformas digitais.



“O volume é um dos principais fatores que tornam os produtos das plataformas mais baratos. Elas têm uma qualidade organizacional tamanha, com métricas de estoque e de demanda, ferramentas de margem de lucro e de promoções, que dão uma celeridade ao volume de transações muito maior do que a de uma loja presencial”, explica Lima.



O setor não é pequeno. A Região Metropolitana tem 16 centros de compras, que somam 2.830 lojas, 36 mil empregos diretos e quase 138 mil indiretos, de acordo com o estudo da Fecomércio sobre o Centro. Na pesquisa de 2023 da federação, 78,7% dos lojistas desses centros vendiam por canais digitais, contra 73,1% no comércio tradicional, e 74,2% dos que vendem online já atuavam na internet antes da pandemia.



Consumidor dividido



O que pesa na decisão de compra está mudando. Na pesquisa de 2023 da Fecomércio-PE, 68,5% dos consumidores apontaram a comodidade de não sair de casa como a principal vantagem do e-commerce, à frente do preço mais baixo, lembrado por 43,2%. A espera pela entrega, que 36,2% citavam como desvantagem em 2021, cai para 20,4%. O estudo conclui que as vantagens logísticas ganham espaço sobre a diferença de preços, e é exatamente esse ponto que os novos centros reforçam. A escolha entre receber em casa e ir à loja muda de acordo com o item.



“Funciona como uma balança. De um lado está a comodidade de não sair de casa e receber o produto lá. Do outro está ter o produto na hora, sem esperar 2 ou 3 dias para chegar até a casa, poder tirar dúvidas e ter segurança sobre o produto. Muitas vezes o consumidor pondera, de acordo com o item que busca, qual será o melhor cenário para decidir. A comodidade fica mais evidente em produtos comuns, como um mouse ou um teclado, que não exigem ir a uma loja e podem ser comprados online. É diferente de um calçado, que precisa ser testado para não errar”, descreve o economista.



Lima identifica três perfis entre os pernambucanos. Há quem pesquise online e compre na loja, quem faça tudo pela internet e uma parcela menor, em geral de mais idade, que ainda pesquisa e compra presencialmente. Algumas lojas já usam o movimento a favor.



“Um paralelo são as lojas que entenderam a força do e-commerce e se transformaram em vitrine. O cliente vai à loja, vê a qualidade de um produto que não compraria online sem alguma segurança e depois compra online. Isso já existe em algumas lojas aqui em Pernambuco”, conta o economista.



Saída digital



As mesmas plataformas que pressionam o lojista aparecem também como saída para os pequenos negócios, que podem vender nelas e pagar apenas uma comissão, sem o custo de desenvolver um sistema próprio.



“Quem não tem recurso financeiro para colocar um outdoor ou ter uma loja física com estoque busca alcançar o cliente com o menor custo possível. Esse custo pode estar associado a estrear junto com uma grande plataforma como Amazon, Shopee e Mercado Livre. Assim é possível alcançar o cliente”, observa Lima.



“Vai chegar um momento em que o consumidor necessariamente pesquisará antes de comprar. Aquele que batia de loja em loja pesquisando buscará o item nas plataformas de busca do Google, procurará o menor preço e irá à loja buscar. Ou nem isso, comprará online e receberá em casa, o que deixa completamente perdida a loja que não se digitalizou”, projeta o economista.



Hoje o lojista local ainda tem dificuldade para entrar nesse jogo. Entre os varejistas que não vendem pela internet, o custo de mão de obra qualificada (17,7%) e o de implantar a logística de entrega (13,7%) estão entre os principais entraves, segundo a pesquisa de 2023 da Fecomércio-PE. Para o Centro, o estudo de 2024 propõe alinhar loja física e canais online e investir em atendimento personalizado e fidelidade como diferenciais.