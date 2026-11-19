Ao Passando a Limpo, economista Werson Kaval avaliou que país deve passar por ano de baixo crescimento e incertezas de rumos da política econômica

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O ajuste fiscal aprovado pelo Senado Federal na quarta-feira (18) não deve ser suficiente para reverter o desequilíbrio das contas públicas nem para melhorar as perspectivas da economia brasileira em 2027. A avaliação do economista Werson Kaval, criticou a falta de medidas voltadas à contenção dos gastos do próprio governo.

Segundo Kaval, em entrevista ao programa Passando a Limpo, nesta quinta-feira (19), o país deve atravessar um ano de baixo crescimento e incertezas sobre os rumos da política econômica.

“A gente sabe que isso é o famoso voo de galinha do Brasil”, disse, ao comentar a expectativa de expansão de apenas 1,02% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2027. O economista também cobrou mudanças estruturais nas despesas públicas e criticou a falta de previsibilidade para empresários e investidores.

Kaval considera que a proposta de ajuste fiscal de aproximadamente R$ 60 bilhões enviada pelo governo não enfrenta os principais fatores que pressionam as contas públicas. O especialista comparou o valor do pacote com outras despesas do poder público, como as emendas parlamentares, que somam R$ 61 bilhões em 2026.

O economista também citou gastos anuais entre R$ 11 bilhões e R$ 13 bilhões com os chamados penduricalhos, dos quais, segundo ele, 90% são destinados ao Judiciário. Além disso, questionou a estrutura ministerial do governo, com uma composição de 38 a 40 ministérios, e os repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que chegam a quase R$ 200 bilhões por ano.

Para Kaval, o governo deveria concentrar esforços na revisão das próprias despesas, em vez de apresentar medidas que apenas amenizam os efeitos do desequilíbrio fiscal.

"Não existe realmente um enfrentamento do problema. Nós estamos falando de um ajuste fiscal que foi enviado pelo governo, quando se mandou a proposta de R$ 60 bilhões desse ajuste fiscal, não se olha para os gastos que o governo tem", afirmou.

Perspectivas econômicas para 2027 são negativas



O economista também apontou as perspectivas de crescimento do país. Segundo ele, a projeção de expansão do Produto Interno Bruto (PIB) para 2026, que inicialmente era de 1,82%, foi reduzida para aproximadamente 1,70%. Para 2027, mencionou uma expectativa de crescimento de cerca de 1,02%.

Kaval afirmou que o ambiente econômico, marcado pela manutenção dos juros em patamar elevado e pela falta de confiança, desestimula investimentos e decisões que envolvam endividamento. Na avaliação do especialista, o país precisa avançar em duas frentes: uma política macroeconômica que favoreça o crescimento e reformas estruturais voltadas ao aumento da produtividade.

"Para você ter uma ideia, nós tínhamos uma expectativa de crescimento que para esse ano de 1,82% já caiu para 1,70%, mais ou menos. Para o ano que vem, ainda existe uma expectativa um pouco melhor, de 1,02%. Mas a gente sabe que isso é o famoso voo de galinha do Brasil", declarou.

O economista também apontou a baixa produtividade como um dos entraves ao desenvolvimento brasileiro e analisou que, apesar da dimensão da economia brasileira, o país ainda produz pouco diante de seu potencial.

Apesar das críticas, Kaval ponderou que parte da cautela do mercado está relacionada à falta de definição sobre os rumos da equipe econômica que conduzirá o governo a partir de 2027. Para ele, as decisões que serão adotadas e os planos apresentados poderão determinar se o próximo ano será ainda mais difícil para a economia.



Falta de definição na Fazenda



A indefinição sobre quem comandará o Ministério da Fazenda a partir de 2027 também foi apontada como um fator de insegurança para a economia.

Para Kaval, o anúncio da equipe econômica é importante para transmitir sinais de previsibilidade aos empresários e investidores. Segundo ele, a escolha de um ministro comprometido com o equilíbrio fiscal e a segurança jurídica pode contribuir para melhorar a confiança no país.

O economista destacou que a necessidade de conhecer os rumos da economia não se restringe aos grandes investidores ou ao mercado financeiro, mas também alcança pequenos empresários, que precisam avaliar as condições econômicas antes de decidir sobre contratações, investimentos e expansão dos negócios.

"Quando você anuncia um nome comprometido com equilíbrio fiscal, com segurança jurídica, com a previsibilidade, você dá um sinal às empresas, aos investidores estrangeiros que podem confiar no país e fazer girar a economia", afirmou.

Mudanças tributárias e trabalhistas podem pressionar empresas em 2027

Kaval também apontou os efeitos combinados das mudanças tributárias e trabalhistas sobre as empresas no próximo ano, como as restrições à compensação de créditos tributários, a implementação do split payment, mecanismo de recolhimento de impostos previsto na reforma tributária, e as alterações relacionadas ao fim da escala 6x1.

Segundo o economista, os impactos podem ser maiores para os pequenos negócios, que representam mais de 95% das empresas brasileiras e respondem por quase 30% do Produto Interno Bruto (PIB) e aproximadamente 40% dos empregos. Ele avalia que a retenção de tributos no momento das operações e a dificuldade para recuperar créditos podem comprometer o fluxo de caixa dessas empresas.

Kaval também estima que a implementação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) poderá elevar a carga tributária para mais de 30%.

Na avaliação do economista, a combinação dessas medidas deve exigir adaptações dos empresários e pode desestimular novos investimentos. "O Brasil precisa compreender e tirar esse peso do empresário de que ele é o vilão, de que a riqueza é gerada pelas empresas", avaliou.