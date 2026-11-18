As obras físicas da Ferrovia Transnordestina no trecho entre Salgueiro, no Sertão pernambucano, e o Complexo Industrial Portuário de Suape poderão ser realizadas. A autorização foi concedida pelo Tribunal de Contas da União (TCU), durante sessão plenária nesta quarta-feira (18). A decisão foi celebrada pelo superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Francisco Alexandre, que considera a conclusão do ramal fundamental para ampliar a integração logística e impulsionar o desenvolvimento regional.



A maioria dos ministros acompanhou o relator do pedido de reexame da decisão anterior do Tribunal, Bejnamin Zymler, que destacou entre outros pontos, os custos de desmobilização, o volume de recursos já aplicado e a importância de evitar que mais um empreendimento de infraestrutura permaneça sem conclusão. Outros integrantes do colegiado também apontaram a necessidade de uma atuação mais pragmática do controle externo, sem afastar a responsabilidade com a legalidade e a boa aplicação dos recursos públicos.

Para o superintendente Francisco Alexandre, a decisão representa um avanço importante para Pernambuco e para o Nordeste. “Estamos falando de uma infraestrutura estratégica, que pode ampliar a competitividade da produção regional, reduzir custos de transporte e conectar o interior ao Porto de Suape”, afirmou.A Sudene defende a conclusão da ferrovia conforme o traçado original, que prevê a ligação do interior do Nordeste aos portos de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco. Para contribuir com a avaliação da viabilidade do empreendimento, a Autarquia elaborou um estudo sobre o Valor Social Presente Líquido (VSPL), apresentado ao TCU como subsídio técnico à análise do projeto.Os resultados indicam VSPL de R$ 4,76 bilhões e Taxa de Retorno Econômico (TRE) de 15,53%. Os indicadores apontam que os benefícios sociais e econômicos estimados para a implantação do trecho superam os custos considerados na análise. Segundo o estudo, a construção da ferrovia poderá gerar aproximadamente 13 mil empregos. Na fase de operação, a estimativa é de cerca de 9,6 mil postos de trabalho, considerando as atividades ferroviárias, os terminais de carga e os setores econômicos relacionados.A análise também projeta impacto de R$ 8,23 bilhões no Valor Adicionado Bruto (VAB) durante a implantação do empreendimento e um acréscimo anual de aproximadamente R$ 910 milhões na etapa de operação. A área de influência dos terminais de Salgueiro e Suape concentra mais de 40% do Produto Interno Bruto (PIB) e do VAB do Nordeste.





A conclusão do trecho pernambucano também representa a possibilidade de aproveitar uma estrutura que já recebeu investimentos expressivos. Aproximadamente 150 quilômetros da ferrovia estão construídos, resultado de cerca de R$ 2 bilhões em recursos aplicados. Para a Sudene, é importante assegurar que esse patrimônio público seja incorporado à operação da malha ferroviária e gere benefícios para a população e para a economia.



A conexão entre Salgueiro e Suape poderá ampliar as alternativas de transporte de cargas, reduzir custos logísticos e aproximar áreas produtoras do interior dos mercados consumidores e dos portos. O estudo da Sudene considera o potencial de utilização da ferrovia por diferentes segmentos da economia, incluindo atividades agrícolas, minerais e industriais.