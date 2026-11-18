O empreendimento recebeu a homenagem durante uma cerimônia realizada em João Pessoa. A primeira conquista da premiação ocorreu em 2023

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O RioMar Recife recebeu, pela segunda vez, o Troféu Heitor Falcão na categoria Shopping, ressaltando a atuação do empreendimento em 2026 e sua influência no mercado regional. A premiação foi entregue durante a 27ª edição do evento, que aconteceu na noite desta terça-feira (17), na Maison Brunelle, em João Pessoa.

Esta é a segunda vez que o RioMar Recife recebe o prêmio, tendo conquistado pela primeira vez em 2023. O Troféu Heitor Falcão, promovido pelo jornalista Abelardo Jurema, tem o objetivo de homenagear nomes, empresas e instituições que se destacam em diferentes áreas da sociedade.

A cerimônia contou com a presença do superintendente do RioMar Recife, Henrique Medeiros, e da gerente de Marketing, Denielly Halinski, que receberam o troféu em nome do shopping.

Para Henrique Medeiros, o reconhecimento destaca a presença do RioMar para além de Pernambuco, além de ressaltar a capacidade do shopping de proporcionar experiências diferenciadas.

“O empreendimento é um destino que atrai não apenas o público local, mas também visitantes de diversas cidades vizinhas e de outros estados, que encontram uma oferta diversificada de compras, serviços, gastronomia e entretenimento”, avalia.