Governadora destacou que as obras vão garantir a ampliação do desenvolvimento econômico no Estado e trazer mais oportunidades e investimentos

A governadora de Pernambuco Raquel Lyra (PSD) celebrou, nesta quarta-feira (18), a decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) de autorizar as obras físicas da Transnordestina no trecho entre o município de Salgueiro, no Sertão do Estado, e o Complexo Industrial Portuário de Suape, no Litoral Sul.

Segundo o governo do Estado, a conquista garante a ampliação do desenvolvimento econômico em Pernambuco, por fazer a conexão logística na região. A autorização foi realizada pelo Tribunal durante a sessão plenária desta quarta.

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“Quando assumimos o Governo, o trecho da Transnordestina em Pernambuco já havia sido retirado do contrato com a empresa privada. Desde o início da nossa gestão, trabalhamos para que a retomada das obras fosse uma prioridade. Hoje, celebramos esse avanço, com a autorização das obras da Transnordestina, após a aprovação pelo TCU", declarou Raquel Lyra.

Após as articulações para garantir as obras da ferrovia, a governadora destacou que a decisão coloca Pernambuco em uma maior competitividade na região. "Falei com o presidente da Infra S.A., que é a empresa que vai retomar, e este ano tem obra voltando. Estamos retomando um sonho do povo de Pernambuco e do Nordeste, trazendo mais oportunidades de desenvolvimento e investimentos para o nosso Estado", apontou Raquel.

Em sua decisão, o relator do pedido de revisão, Bejnamin Zymler, destacou a importância de não deixar que mais um empreendimento de infraestrutura permaneça sem conclusão, os recursos já aplicados para a ferrovia e os custos de desmobilização.