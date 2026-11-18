Consolidada como uma vitrine para o comércio e o empreendedorismo, a feira oferece um mix variado de produtos voltados para renovar o guarda-roupa

O Pernambuco Centro de Convenções recebe, entre os dias 20 e 24 de novembro, a 15ª edição do Mega Fashion Outlet. Com entrada gratuita, o evento reúne mais de 300 expositores e promete descontos que ultrapassam os 70%, além de peças comercializadas a partir de R$ 5. A expectativa da organização é atrair um público superior a 70 mil visitantes ao longo dos cinco dias de programação.

Consolidada como uma vitrine para o comércio e o empreendedorismo local, a feira oferece um mix variado de produtos voltados para quem busca renovar o guarda-roupa ou antecipar as compras de fim de ano. Nos estandes, os consumidores encontram opções de moda feminina, masculina e infantil, calçados, bolsas, acessórios, cosméticos, artesanato, artigos para casa, decoração e uma área dedicada à gastronomia.

Além do apelo comercial, o evento aposta em atrações de lazer, bem-estar e solidariedade para toda a família. A agenda paralela conta com um baile na sexta-feira (20), a ação Mega Saúde no sábado (21) e um desfile pet no domingo (22). Durante a feira, também funcionará um espaço voltado à adoção responsável de animais, incentivando o acolhimento de cães e gatos.

Ao aproximar marcas regionais e consumidores em um único espaço, a iniciativa busca impulsionar a geração de negócios e fortalecer a economia pernambucana.

Serviço

Mega Fashion Outlet – 15ª edição

Data: 20 a 24 de novembro

Local: Pernambuco Centro de Convenções

Entrada: Gratuita