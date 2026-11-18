Mega Fashion Outlet reúne mais de 300 marcas com 70% de desconto no Recife
Consolidada como uma vitrine para o comércio e o empreendedorismo, a feira oferece um mix variado de produtos voltados para renovar o guarda-roupa
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O Pernambuco Centro de Convenções recebe, entre os dias 20 e 24 de novembro, a 15ª edição do Mega Fashion Outlet. Com entrada gratuita, o evento reúne mais de 300 expositores e promete descontos que ultrapassam os 70%, além de peças comercializadas a partir de R$ 5. A expectativa da organização é atrair um público superior a 70 mil visitantes ao longo dos cinco dias de programação.
Consolidada como uma vitrine para o comércio e o empreendedorismo local, a feira oferece um mix variado de produtos voltados para quem busca renovar o guarda-roupa ou antecipar as compras de fim de ano. Nos estandes, os consumidores encontram opções de moda feminina, masculina e infantil, calçados, bolsas, acessórios, cosméticos, artesanato, artigos para casa, decoração e uma área dedicada à gastronomia.
Além do apelo comercial, o evento aposta em atrações de lazer, bem-estar e solidariedade para toda a família. A agenda paralela conta com um baile na sexta-feira (20), a ação Mega Saúde no sábado (21) e um desfile pet no domingo (22). Durante a feira, também funcionará um espaço voltado à adoção responsável de animais, incentivando o acolhimento de cães e gatos.
Ao aproximar marcas regionais e consumidores em um único espaço, a iniciativa busca impulsionar a geração de negócios e fortalecer a economia pernambucana.
Serviço
Mega Fashion Outlet – 15ª edição
Data: 20 a 24 de novembro
Local: Pernambuco Centro de Convenções
Entrada: Gratuita