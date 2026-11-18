Abit e CNI cobram a volta da taxa de 20% sobre compras de até US$ 50 enquanto as encomendas do exterior disparam 73% e a produção de vestuário recua

Seis meses depois do fim da chamada taxa das blusinhas, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI) seguem pressionando pela volta da cobrança. A taxa era um Imposto de Importação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50, o equivalente a cerca de R$ 260, feitas por pessoas físicas em plataformas como Shein, Shopee e AliExpress. A alíquota foi zerada por medida provisória em 12 de maio e a decisão virou lei em setembro.



Desde então as compras feitas no exterior dispararam. Em outubro o país recebeu 27,8 milhões de encomendas de pessoas físicas em plataformas estrangeiras, 73% a mais do que no mesmo mês de 2025, de acordo com a Abit. O número não se restringe a roupas e inclui outros produtos de até US$ 50. As importações de vestuário feitas por empresas brasileiras, que são outro indicador, também estão em alta, subindo 48,3% de janeiro a setembro.

Já a produção local segue o caminho oposto. De janeiro a agosto, a produção de vestuário caiu 7,3% e a de têxteis recuou 4,2%. Em 12 meses até setembro o setor fechou 30 mil vagas formais, aponta a entidade.

O tamanho real do impacto deve ficar mais claro quando o Ministério da Fazenda publicar a primeira avaliação oficial dos efeitos do fim da taxa, que a Lei 15.502 determina para até dezembro. O relatório precisa analisar emprego, renda e competitividade da indústria e cobrir obrigatoriamente os setores têxtil e de vestuário.

Cenário local

Em Pernambuco, o Polo de Confecções do Agreste, formado por Santa Cruz do Capibaribe, Caruaru e Toritama, é uma das regiões mais expostas à concorrência dos importados. Ele concentra cerca de R$ 15,6 bilhões do faturamento da cadeia têxtil do estado e é o segundo maior do país, de acordo com o Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções de Pernambuco (NTCPE).



A dimensão do polo ajuda a entender o tamanho da exposição. Em 2025, ano anterior ao fim da cobrança, a cadeia têxtil e de confecções de Pernambuco faturou entre R$ 18 bilhões e R$ 20 bilhões e recolheu cerca de R$ 1,2 bilhão em ICMS, de acordo com nota técnica do NTCPE. Dentro do Agreste, Santa Cruz do Capibaribe responde por R$ 6,2 bilhões, Caruaru por R$ 6 bilhões e Toritama por R$ 3,4 bilhões.



A atividade se espalha por 62 municípios e emprega entre 90 mil e 105 mil pessoas com carteira assinada. Com o trabalho informal e subcontratado, o núcleo estima de 180 mil a 220 mil pessoas ocupadas na cadeia, que responde por 5,2% a 5,8% do PIB estadual.



O economista da Fecomércio-PE Rafael Lima explica que a exposição se concentra nas atividades que têm nos importados um concorrente direto. Nota técnica da federação, ainda em desenvolvimento, calcula que cerca de 12 mil estabelecimentos ativos da cadeia em Santa Cruz, Caruaru e Toritama estão sujeitos ao efeito. Eles reúnem 16.514 vínculos formais e R$ 352 milhões em massa salarial anual, e recolhem cerca de R$ 167 milhões de ICMS por ano. Os valores medem a exposição da cadeia e não perdas confirmadas.

Impacto concreto



No Agreste, uma fábrica de etiquetas para confecções funciona como termômetro do setor. A Etical Etiquetas completa 30 anos em 2026 e atende o Brasil inteiro, mas vive neste ano o pior resultado da história. Quem comanda a empresa é o diretor da Unidade Regional Agreste da Fiepe, João Bezerra, que também é diretor nacional da Abit e participa das discussões da entidade pela volta da taxa.



Em um quadro de 450 funcionários a fábrica cortou mais de 50 e passou de 3 turnos para 2 turnos e meio. As encomendas caem cerca de 20% no acumulado do ano sobre o mesmo período de 2025. Como a produção é sob medida e não há estoque de etiquetas, a queda de pedidos se traduz direto em menos volume na linha.



"A probabilidade de diminuir um pouco mais é grande e não sei como vai ficar no ano que vem se continuar desse jeito. Você está falando com uma pessoa que sente isso na pele”, afirma Bezerra.

O fim de ano não muda o quadro. "Com a aproximação das festas a demanda naturalmente cresce mas está muito abaixo do habitual", diz Bezerra. Ele atribui o cenário a uma combinação de fatores que vai além da concorrência de importados sem taxa nas compras de até US$ 50.



"Existe a redução do poder de compra e um endividamento muito grande. As taxas de juros também são elevadas. As pessoas que compram muitas coisas no crediário pagam esse juro e acaba faltando dinheiro", explica.



A mudança de comportamento do empresário é o que mais o preocupa. Ele observa donos de confecção buscando fornecedores no exterior que entregam a peça pronta. “Hoje já observo muita gente buscando essas alternativas para simplificar a vida”, conta. Nessa conta o emprego de costureiras e de fornecedores de insumos fica comprometido, avalia.



“A situação é muito preocupante. A curto e médio prazo podemos ter um abalo grande nesse segmento aqui na região”, alerta Bezerra.

De acordo com as Confederações, a MP 1202 prejudica mais a competitividade da indústria e do comércio - DIVULGAÇÃO

Efeito indireto



Dentro do polo, o efeito mais discutido é indireto. O consumidor de uma cidade pequena compra pelo marketplace em vez da loja do varejista local. Com isso o lojista passa a abastecer menos o comércio de Caruaru, Santa Cruz e Toritama. O mecanismo é descrito pelo presidente do NTCPE, Pedro Miranda, que cita o exemplo de um morador de Codó, no Maranhão, que compra a camisa online e não na loja do varejista que se abastece no Moda Center.



"O impacto aqui na região vai acontecer quando diversas pessoas em diversas cidades pequenas, de 30, 40, 50 ou 100.000 habitantes, deixarem de comprar do pequeno varejista e ele deixar de vir se abastecer neste mercado produtor. Aí sim vamos sentir esse problema", afirma Miranda.



Por ora, ele não vê reflexo na produção nem no emprego. As empresas do polo estiveram em plena produção nos últimos meses e o que falta, segundo ele, é mão de obra. O segundo semestre costuma aquecer a demanda por trabalhadores e a expectativa de Miranda é de que os resultados de faturamento apareçam em novembro e dezembro.



"O segundo semestre tem uma demanda incremental por causa das datas comemorativas, como a Black Friday e o Natal. Muito possivelmente o impacto vai se acentuar no primeiro semestre de 2027, quando não tivermos o grande efeito sazonal das festas de fim de ano. Por enquanto o dado fica um pouco mascarado pela sazonalidade", pondera Lima.

Também é cedo para medir o efeito da taxa na avaliação do presidente do Grupo Rota do Mar, Arnaldo Xavier. O grupo tem 400 funcionários e 6 fábricas em 4 cidades. As vendas crescem 1% sobre o mesmo período de 2025, resultado que ele chama de empate. A aposta é no Natal.

“A nossa preocupação é que, depois de consolidado, só nos reste ver o impacto e lamentar, mas já sabemos o que vai acontecer”, alerta Xavier. Ele atribui o momento fraco da economia a vários fatores e diz que ainda não há como apontar a taxa como causa.

Igualdade tributária



O pedido que aparece com mais frequência entre os empresários é o de igualdade de condições com o produto importado. “O problema maior que sempre defendemos é que possamos ter o mesmo direito que essas confecções e essas empresas asiáticas têm. Não se trata de taxar. Queremos receber o mesmo peso e os mesmos benefícios que eles recebem. É isso que cobramos”, enfatiza o presidente do Grupo Rota do Mar, Arnaldo Xavier.



Entre os custos que pesam sobre o polo, ele inclui os tributos federais, o ICMS e os encargos trabalhistas. “A parte do trabalhador também é alta para nós e o asiático não tem os encargos trabalhistas na mesma medida. Quando juntamos tudo isso, fica muito difícil concorrer com eles. Eles não têm nada dessas obrigações e, juntando tudo, estão muito à frente”, argumenta.



Xavier estima que um produto do polo vendido a R$ 30 aparece por R$ 20 em plataformas asiáticas. Ele também observa mais produtos de fora nos centros de comércio de Santa Cruz, Toritama e Caruaru.

O economista Rafael Lima, da Fecomércio-PE, segue a mesma linha e lembra que o produtor local paga contribuição sobre o lucro, PIS, Cofins e tributos estaduais e municipais, enquanto quem importa dentro do limite de US$ 50 paga apenas o ICMS. A Confederação Nacional do Comércio (CNC) classifica a diferença como desigualdade tributária.



“Não estamos necessariamente pedindo a volta da taxação, porque ninguém gosta de novas taxações, principalmente sobre o consumo. O que pedimos é que a produção local seja competitiva”, explica Lima. A Abit e a CNI seguem defendendo o retorno do imposto como caminho para a isonomia.

Cenário nacional



A Abit pede o retorno do Imposto de Importação de 20% sobre encomendas de até US$ 50, a redução do Custo Brasil e o uso ágil dos instrumentos de defesa comercial. A entidade cobra, ainda, mais transparência sobre quantidades e valores dessas compras por classificação fiscal. A CNI estima que a isenção coloque em risco 109 mil empregos e R$ 21,8 bilhões em produção doméstica ao longo de 2026.



Os dados oficiais ajudam a medir a dimensão da mudança. A Receita Federal contabilizou 28 milhões de encomendas de pequeno valor em junho, primeiro mês cheio sem a taxa. O número é mais que o dobro dos 13,2 milhões de junho de 2025.



Avaliação federal



A discussão ganha um marco oficial em dezembro. A lei, publicada em 10 de setembro, dá 3 meses ao Ministério da Fazenda para concluir a primeira avaliação, com novos relatórios a cada 6 meses no máximo. O documento deve olhar emprego e renda, competitividade da indústria e do varejo, volume e origem das encomendas e arrecadação.



O ministro da Fazenda, Dario Durigan, já sinalizou que o resultado pode mexer na política. Em julho, em entrevista à Rádio Jornal, ele disse que o governo observa o aumento das importações e que pode propor ao presidente Lula a volta da taxa se o movimento prejudicar a indústria nacional. Em maio ele já havia afirmado que a medida é regulatória e pode ser retomada em caso de desarranjo.



Depois da eleição, o governo federal informou que a taxa das blusinhas não volta em 2027, ao esclarecer a diferença entre o fim da cobrança e a chegada da CBS, o novo tributo da reforma tributária.

Na Fecomércio-PE, Lima considera difícil a volta da taxa, já que a medida virou lei e é quase um direito adquirido. A saída, na visão dele, está em desonerar a cadeia produtiva, como em PIS e Cofins.



No polo, o NTCPE trabalha em outra frente. Em novembro, 8 empresas preparadas com a Abit, a Apex Brasil e a Texbrasil participaram de missão empresarial ao Paraguai e à Argentina, com rodadas de negócios cujos resultados ainda estão em validação. A entidade também implantou 10 laboratórios de costura em municípios pernambucanos para formar mão de obra.



“Isso mostra que esses empresários, além de já terem conquistado o mercado interno, querem ir para fora. Temos produção para botar para exportar”, resume Miranda. O diagnóstico completo do polo, porém, só deve vir com a pesquisa que o núcleo e o Sebrae planejam a partir de 2027, com resultado esperado para o fim do ano ou o início de 2028.