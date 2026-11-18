Funcionamento inclui domingos e feriados; lojas terão abertura facultativa nesta sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra

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O comércio do Centro do Recife passará a funcionar todos os dias da semana, incluindo domingos e feriados, a partir desta sexta-feira (20). A medida seguirá até o fim de dezembro e busca ampliar o atendimento aos consumidores durante o período de maior movimento do varejo, marcado pelas compras da Black Friday, do Natal e do Ano Novo.

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife), a mudança foi negociada entre as entidades patronal e dos trabalhadores. A expectativa é que o horário ampliado contribua para aumentar as vendas e facilitar as compras de fim de ano.

Segundo Fred Leal, presidente das duas entidades, alguns estabelecimentos já contrataram funcionários temporários para reforçar as equipes e ampliar a capacidade de atendimento. A movimentação ocorre principalmente nos segmentos de calçados, vestuário, alimentos e eletroeletrônicos.

O Centro do Recife, considerando os bairros de São José, Santo Antônio e Boa Vista, reúne aproximadamente 1.500 estabelecimentos comerciais e emprega cerca de 7,5 mil pessoas, conforme dados divulgados pela CDL Recife.

Funcionamento no feriado da Consciência Negra

Apesar do início do funcionamento diário nesta sexta-feira (20), feriado nacional do Dia da Consciência Negra, a abertura das lojas do Centro será facultativa. A decisão permite que cada estabelecimento escolha se funcionará na data.

Confira o funcionamento dos shoppings da RMR:



Recife

Shopping Recife: das 12h às 21h;

RioMar Recife: das 12h às 21h;

Shopping Boa Vista: das 11h às 19h;

Shopping Tacaruna: das 12h às 21h;

Plaza Shopping: das 12h às 21h;

Shopping de Afogados: das 9h às 18h;

Shopping ETC: das 12h às 18h.

Olinda

Shopping Patteo Olinda: das 12h às 21h.

Paulista

Paulista North Way Shopping: das 12h às 21h.

Camaragibe

Camará Shopping: das 12h às 21h.

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes: das 9h às 22h.

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada: das 9h às 22h.

Igarassu

Shopping Igarassu: das 12h às 20h.

Moreno

Recife Outlet: das 9h às 21h.

Operação Papai Noel reforçará segurança

Com o aumento esperado na circulação de consumidores durante o período de fim de ano, a Polícia Militar de Pernambuco lançará, nesta quinta-feira (19), a Operação Papai Noel, voltada ao reforço do policiamento nas áreas comerciais.

A iniciativa será apresentada às 7h, na Praça da Independência, conhecida como Praça do Diário, no bairro de Santo Antônio, no Centro do Recife. A operação seguirá até 31 de dezembro, com reforço do policiamento ostensivo e preventivo em áreas comerciais da capital, da Região Metropolitana e do interior.

Segundo as informações divulgadas pela CDL Recife, cerca de 2.698 policiais militares estarão envolvidos na operação em Pernambuco. No Centro do Recife, a atuação abrangerá bairros como Boa Vista, Soledade, Santo Amaro, Santo Antônio, São José, Ilha do Leite e Coelhos.

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