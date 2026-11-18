Comércio do Centro do Recife vai abrir todos os dias até o fim de dezembro
Funcionamento inclui domingos e feriados; lojas terão abertura facultativa nesta sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra
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O comércio do Centro do Recife passará a funcionar todos os dias da semana, incluindo domingos e feriados, a partir desta sexta-feira (20). A medida seguirá até o fim de dezembro e busca ampliar o atendimento aos consumidores durante o período de maior movimento do varejo, marcado pelas compras da Black Friday, do Natal e do Ano Novo.
De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife), a mudança foi negociada entre as entidades patronal e dos trabalhadores. A expectativa é que o horário ampliado contribua para aumentar as vendas e facilitar as compras de fim de ano.
Segundo Fred Leal, presidente das duas entidades, alguns estabelecimentos já contrataram funcionários temporários para reforçar as equipes e ampliar a capacidade de atendimento. A movimentação ocorre principalmente nos segmentos de calçados, vestuário, alimentos e eletroeletrônicos.
O Centro do Recife, considerando os bairros de São José, Santo Antônio e Boa Vista, reúne aproximadamente 1.500 estabelecimentos comerciais e emprega cerca de 7,5 mil pessoas, conforme dados divulgados pela CDL Recife.
Funcionamento no feriado da Consciência Negra
Apesar do início do funcionamento diário nesta sexta-feira (20), feriado nacional do Dia da Consciência Negra, a abertura das lojas do Centro será facultativa. A decisão permite que cada estabelecimento escolha se funcionará na data.
Confira o funcionamento dos shoppings da RMR:
Recife
Shopping Recife: das 12h às 21h;
RioMar Recife: das 12h às 21h;
Shopping Boa Vista: das 11h às 19h;
Shopping Tacaruna: das 12h às 21h;
Plaza Shopping: das 12h às 21h;
Shopping de Afogados: das 9h às 18h;
Shopping ETC: das 12h às 18h.
Olinda
Shopping Patteo Olinda: das 12h às 21h.
Paulista
Paulista North Way Shopping: das 12h às 21h.
Camaragibe
Camará Shopping: das 12h às 21h.
Jaboatão dos Guararapes
Shopping Guararapes: das 9h às 22h.
Cabo de Santo Agostinho
Shopping Costa Dourada: das 9h às 22h.
Igarassu
Shopping Igarassu: das 12h às 20h.
Moreno
Recife Outlet: das 9h às 21h.
Operação Papai Noel reforçará segurança
Com o aumento esperado na circulação de consumidores durante o período de fim de ano, a Polícia Militar de Pernambuco lançará, nesta quinta-feira (19), a Operação Papai Noel, voltada ao reforço do policiamento nas áreas comerciais.
A iniciativa será apresentada às 7h, na Praça da Independência, conhecida como Praça do Diário, no bairro de Santo Antônio, no Centro do Recife. A operação seguirá até 31 de dezembro, com reforço do policiamento ostensivo e preventivo em áreas comerciais da capital, da Região Metropolitana e do interior.
Segundo as informações divulgadas pela CDL Recife, cerca de 2.698 policiais militares estarão envolvidos na operação em Pernambuco. No Centro do Recife, a atuação abrangerá bairros como Boa Vista, Soledade, Santo Amaro, Santo Antônio, São José, Ilha do Leite e Coelhos.