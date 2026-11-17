Ativos de JBS, Nu Holdings, XP Inc. e Inter&Co podem ser incluídos no índice, mas a composição efetiva só será conhecida no rebalanceamento

Em um ambiente macroeconômico ainda marcado por juros elevados e incertezas, que mantém praticamente congelado o mercado de ofertas públicas iniciais (IPOs), a B3 busca alternativas para ampliar o universo de produtos listados. Nesse contexto, a bolsa anunciou a nova metodologia do Ibovespa, que permitirá a entrada de BDRs de empresas brasileiras na principal referência do mercado de ações do País a partir de maio de 2027. Pelos critérios definidos e com os dados atuais, os papéis de JBS, Nu Holdings, XP Inc. e Inter&Co estariam aptos a integrar a carteira.



A composição efetiva, no entanto, dependerá do atendimento aos critérios de elegibilidade e seleção no período de referência de cada rebalanceamento. A lista e os pesos definitivos serão divulgados dentro do cronograma regular de revisão do índice, como ocorre com todos os ativos que o compõem.

A mudança é a primeira alteração metodológica do Ibovespa desde 2013 e amplia o conjunto de ativos elegíveis, que deixa de se restringir a ações e Units listadas na B3. A revisão acompanha as transformações do mercado de capitais e mantém os principais critérios usados na construção do indicador.



"O fato de algumas empresas brasileiras estarem se listando lá fora não tira delas a característica de serem empresas relevantes dentro da economia brasileira, e por isso a visão de que, como como um índice que quer representar a economia brasileira, essas empresas precisam estar representadas dentro do índice. ?A B3 continua com trabalhando junto às companhias brasileiras, junto aos reguladores, para trazer mais atratividade para as companhias brasileiras se listarem aqui no Brasil. Então de nenhuma forma isso é uma visão de que a B3 desistiu ou não quer falar das companhias brasileiras. São duas estratégias independentes e que andam em paralelo", justificou o vice-presidente de Produtos e Clientes da B3, Luiz Masagão.

Para definir se uma companhia é brasileira, a B3 avalia fatores como a distribuição geográfica de receitas e ativos e a localização dos principais escritórios executivos e dos funcionários. A relação de empresas classificadas como brasileiras será revisada anualmente e não garante entrada automática no índice.



“O Ibovespa é a principal referência do nosso mercado acionário e sua metodologia precisa acompanhar a evolução desse mercado. A inclusão dos BDRs de empresas brasileiras representa um avanço nesse sentido, ao ampliar o universo de companhias que podem ser representadas pelo índice e aproximá-lo ainda mais da realidade do mercado. Essa evolução foi construída preservando critérios consistentes de seleção e ponderação, fundamentais para a relevância e a confiabilidade que o Ibovespa tem no ecossistema”, afirmou Masagão.



Critérios e limites



Um dos critérios é o Índice de Negociabilidade (IN), que mede a relevância dos ativos nos negócios realizados na bolsa. A metodologia continuará selecionando os ativos que, em conjunto, representem 85% desse indicador.



O principal parâmetro para definir o peso de cada ativo é o valor de mercado do free float, que considera apenas as ações efetivamente disponíveis para compra e venda, desconsiderando as mantidas por acionistas controladores ou indisponíveis para negociação. Seguem valendo o limite de participação de 20% por ativo e a regra que restringe o peso a até duas vezes sua participação no Índice de Negociabilidade.



Além disso, a participação conjunta dos BDRs estará sujeita a um teto de 10% do Ibovespa no momento de cada rebalanceamento, percentual alinhado aos limites definidos para as Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar.



No rebalanceamento de maio de 2027, os BDRs que atenderem aos critérios de seleção entrarão na carteira com metade do peso que teriam se a metodologia fosse aplicada integralmente. Na prática, um BDR com peso calculado de 2% terá participação inicial de 1%.



Em setembro de 2027, será aplicado o peso integral calculado para cada ativo, concluindo a implementação gradual. O faseamento permite que a inclusão ocorra de forma progressiva, com os pesos previstos pela metodologia aplicados em duas etapas.

O mercado de BDRs de Ações da B3 movimentou R$ 291,6 bilhões entre janeiro e outubro de 2026, volume 35,7% superior aos R$ 214,9 bilhões negociados durante todo o ano passado. Os BDRs, sigla para Brazilian Depositary Receipts, são certificados negociados no Brasil que representam valores mobiliários emitidos no exterior.