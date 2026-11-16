Evento será realizado na próxima quarta-feira (19) e integra projeto que prevê atender cerca de 140 empresas do segmento no estado

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O Recife recebe, na próxima quarta-feira (19), o 1º Fórum Estadual Automotivo de Pernambuco. O evento, promovido pelo Sebrae/PE, em parceria com o Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de Pernambuco (Sindirepa-PE) e a Ekko Parts, reunirá representantes do setor para discutir tendências, novas tecnologias e oportunidades de negócios.

Com o tema “Juntos Movemos o Futuro do Setor”, o encontro será realizado no Recife Expo Center, das 13h às 22h. A programação inclui palestras e debates sobre economia circular automotiva, inteligência artificial, inovação, gestão de oficinas e participação feminina no segmento. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela [Loja Virtual do Sebrae](https://pe.loja.sebrae.com.br/I-forum-estadual-automotivo-de-pernambuco-ev-109368).

O fórum também marca o encerramento do ciclo inicial do projeto de Encadeamento Produtivo da Ekko Parts, primeira iniciativa desse tipo voltada ao segmento automotivo em Pernambuco. A ação conta com investimento de aproximadamente R$ 1,5 milhão e prevê atender cerca de 140 empresas por meio de qualificações, consultorias e atividades voltadas à melhoria da gestão e da produtividade.

Entre as iniciativas desenvolvidas está o programa Oficina Legal, direcionado ao fortalecimento de empresas de reparação automotiva. O projeto também promoveu eventos técnicos em municípios como Recife, Garanhuns, Caruaru, Serra Talhada, Araripina e Petrolina.

Segundo o gestor estadual de Indústria do Sebrae/PE, Henrique Malaquias, o fórum será uma oportunidade para reunir empresas participantes do projeto e discutir os próximos desafios do setor.

PROGRAMAÇÃO

A programação começa às 14h, com a abertura oficial. Às 14h30, será realizada a palestra sobre economia circular automotiva, com representante da Stellantis/Centro de Desmontagem Veicular (Circular Auto Peças).

Às 15h40, Antônio Soares apresenta o Projeto Águia, iniciativa que oferece cursos gratuitos de capacitação profissional, especialmente na área de mecânica automotiva, para jovens em situação de vulnerabilidade.

A agenda segue com uma palestra sobre inovação, tecnologia e inteligência artificial, às 16h15, e um painel sobre a Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), às 17h10. Também estão previstos debates sobre gestão de oficinas e participação das mulheres no setor automotivo.

O encerramento da programação está previsto para as 21h, após um talk-show sobre os desafios das oficinas diante das transformações do mercado.

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