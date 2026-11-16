O desempenho levou o mercado a revisar para baixo as expectativas para o PIB do terceiro trimestre. Resultado reforça os sinais de perda de fôlego

Prévia’ do Produto Interno Bruto (PIB), o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) caiu 0,25% em setembro ante agosto e acumulou retração de 0,86% no terceiro trimestre, na comparação com os três meses anteriores. O resultado reforça os sinais de perda de fôlego da economia, já apontados pelos indicadores de produção industrial, vendas do varejo e volume de serviços.

A queda em setembro foi menos intensa do que a prevista pela mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de 0,30%. O desempenho, porém, levou o mercado a revisar para baixo as expectativas para o PIB do terceiro trimestre. A mediana do PIB colhida pela Projeções Broadcast passou de estabilidade para retração de 0,2% ante o trimestre anterior, com estimativas que vão de queda de 0,7% a crescimento de 0,2%.

A perda de ritmo foi disseminada entre os setores. Em setembro, os serviços recuaram 0,06%, após queda revisada de 0,04% em agosto. A indústria teve retração de 0,42%, depois de avançar 0,74% no mês anterior.

Na comparação com setembro de 2025, o IBC-Br total ficou praticamente estável, com queda de 0,01%, resultado abaixo da mediana das estimativas do mercado, que apontava crescimento de 0,45%. O índice que exclui a agropecuária recuou 0,21%, enquanto o indicador específico do setor avançou 2,16%. Os serviços cresceram 0,27%, mas a indústria caiu 1,09%. O índice de impostos teve retração de 0,83%.

No balanço do terceiro trimestre, a queda de 0,86% do IBC-Br foi acompanhada por retrações tanto na atividade fora da agropecuária, também de 0,86%, quanto no indicador específico do setor, de 1,98%.

Os números também mostram desaceleração no acumulado em 12 meses Até setembro, o IBC-Br registrou alta de 1,43%, ante 1,62% até agosto. No acumulado de janeiro a setembro, porém, o IBC-Br ainda acumula expansão de 1,40% em relação ao mesmo período de 2025. A agropecuária lidera, com alta de 2,22%, seguida pelos serviços, com 1,83%. O índice sem o setor agropecuário cresceu 1,37%, enquanto a indústria avançou 0,42%.

Para Yihao Lin, economista da Genial, o resultado confirma a expectativa de contração de 0,1% do PIB no terceiro trimestre, na comparação com o anterior. A instituição mantém, por enquanto, projeção de crescimento de 1,7% em 2026 e de 1% em 2027, mas com viés de baixa.

A Austin Rating também revisou para baixo suas estimativas. A projeção de crescimento do PIB em 2026 caiu de 1,7% para 1,6%, enquanto a de 2027 passou de 1,5% para 1,3%. Para o terceiro trimestre, a casa substituiu a expectativa de expansão de 0,2% por uma retração de 0,1%. Segundo o economista-chefe da Austin, Alex Agostini, o impacto dos efeitos dos juros elevados - já considerados nas projeções - tem sido mais intenso do que o esperado.