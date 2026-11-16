Latif alertou que ajuste incompleto é principal risco para 2027, especialmente se o governo focar apenas no cumprimento de metas sem previsibilidade

Embora o governo pareça ter reconhecido que há um problema com a política fiscal do País, existe um risco de que as soluções propostas sejam feitas apenas "pela metade", avaliou ontem a consultora econômica e sócia da Gibraltar Consulting Zeina Latif. "Não tem nada, de fato, estruturante para termos tranquilidade nos próximos anos. Não dá para chamar as medidas atuais de ajustes, ainda que algumas de fato sejam bastante adequadas", disse ela.

Apesar de não ter feito citação nominal, as críticas de Zeina sobre a necessidade de um ajuste fiscal mais robusto e à falta de previsibilidade ecoam as discussões em torno do plano apresentado pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.

Latif alertou que um ajuste fiscal incompleto representa o principal risco para 2027, especialmente se o governo focar apenas no cumprimento de metas sem garantir a previsibilidade. "Parte do que a gente tem de risco de 2027 é o ajuste pela metade. Você vai lá, até cumpre a meta, mas não faz previsibilidade, ou seja, você machuca a economia no curto prazo, sem trazer alívios do ponto de vista do ambiente macroeconômico."

Mexer na meta de inflação agora é tiro no pé

A redução da meta de inflação do País, que hoje está fixada em 3,0%, aconteceu de forma muito rápida e agressiva, na avaliação da consultora. Segundo ela, porém, mudar a meta de inflação agora só geraria mais problemas, e esse tipo de mudança não deve estar no radar do governo.

"Confesso que eu sou crítica em relação à velocidade em que foi feita a redução da meta de inflação. Não queria ser deselegante com o Roberto Campos, mas eu acho que foi muito agressivo o processo de redução da meta", afirmou Zeina, referindo-se ao ex-presidente do Banco Central e atualmente vice-chairman e chefe global de políticas públicas no Nubank, Roberto Campos Neto, que também estava no evento.

Segundo a economista, houve momentos recentes em que a inflação estava "artificialmente baixa" e, em seguida, houve choque de ofertas do pós-pandemia. "E mesmo assim houve essa decisão do Conselho Monetário (de reduzir a meta de inflação). Portanto, temos uma meta que não é muito crível, mas elevá-la agora seria um equívoco", detalhou.

Conforme a economista, o momento atual é de um "quadro de desconfiança" em relação ao Banco Central, política monetária e política fiscal. "Então, se aumentar a meta, a projeção de longo prazo do Focus vai para 5%. Acaba sendo tiro no pé", disse.

