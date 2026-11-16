Ministro diz que governo Lula quer preservar texto do ajuste fiscal, mas está aberto a diálogo

Bruno Moretti voltou a negar que projeto mexa no salário mínimo e nos pisos de saúde e educação, em entrevista à CNN Brasil, nesta segunda-feira (16)

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O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou em entrevista à CNN Brasil nesta segunda-feira, 16, que o governo fará um apelo para que os destaques ao Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026 não descaracterizem o texto original. Moretti disse que a intenção é preservar o PLP do ajuste fiscal, mas ressaltou que o Executivo está aberto ao diálogo com o Congresso Nacional.

"Estamos fazendo um apelo para que esses destaques não alterem a essência do texto, e eu confio muito que esse diálogo, uma vez feito, significará a aprovação no Senado sem mudanças que descaracterizem a proposta", explicou Moretti.

"No caso da Câmara, nós já iniciamos o debate e é importante dizer que não estamos questionando qualquer tipo de diálogo em relação ao projeto."

De acordo com o ministro, o governo entende a importância do diálogo e pretende se esforçar para explicar a necessidade de preservar o PLP do ajuste. Para Moretti, qualquer sugestão de alteração do texto original que agregue à proposta do governo será bem-vinda.

"A primeira coisa que a gente precisa afastar é a notícia falsa em torno do que é o projeto", afirmou Moretti.

"O projeto não corta o salário mínimo, não revê o piso de saúde e educação. Essas duas áreas seguem crescendo mais ou menos R$ 30 bilhões no ano que vem, e o efeito do projeto sobre elas pode ser até positivo, porque a arrecadação subiria e os gastos dessas áreas são vinculados à arrecadação", acrescentou o ministro.

Segundo Moretti, o projeto é equilibrado porque exige do governo um esforço fiscal adicional para alcançar o centro da meta, além de acionar um mecanismo para limitar créditos tributários de grandes empresas. Dessa maneira, os custos do ajuste são distribuídos de forma equilibrada, preservando os direitos de quem mais precisa do Estado.



Moretti diz que Governo precisa de tempo para mostrar ganhos do ajuste ao mercado

Na mesma entrevista, o ministro afirmou que o governo precisa de tempo para mostrar ao mercado financeiro quais serão os ganhos do PLP do ajuste fiscal.

"Uma vez aprovado o projeto, materializando esse cenário de mais segurança em relação ao cumprimento das nossas regras fiscais, eu creio que sim, vai ajudar no redesenho desses cenários do mercado", argumentou Moretti.

O ministro também criticou uma parcela da esquerda que tem se colocado em oposição ao PLP com base em informações falsas.

"Nós estamos perdendo tempo com uma pequena fração que vai às redes sociais contar mentiras, dizer que tem impacto sobre salário mínimo, dizer que as despesas de saúde vão diminuir", afirmou Moretti, que defendeu que as medidas podem até contribuir positivamente para o orçamento da saúde.

Segundo ele, a esquerda é capaz de propor boas alterações para o PLP e o governo está disposto a ouvir críticas e sugestões, mas de maneira democrática.

"O nosso ponto central é demonstrar que os custos desse processo de consolidação fiscal estão bem distribuídos", afirmou Moretti. "O que eu não posso fazer é pesar a mão só de um lado, seja da receita ou da despesa", comentou.

Moretti: Empresas e contribuintes não vão perder crédito tributário



Também de acordo com o ministro, as empresas e contribuintes não vão perder crédito tributário com as alterações propostas pelo PLP 299/2026, apenas terão um limite para o uso desse crédito, que poderá ser carregado para frente.

"O segmento produtivo, as empresas, o contribuinte não vão perder esse crédito. Ele vai ter um limite de uso dentro do exercício e carrega esse crédito para frente", afirmou Moretti.

"Eu acho que o saldo final é segurança do cumprimento da meta de resultado fiscal, auxílio ao trabalho do Banco Central, um mix de política fiscal e monetária mais eficiente, que na prática vai ajudar a reduzir os juros e o próprio custo que essas empresas têm com os seus financiamentos, então acho que no final todo mundo sai ganhando", acrescentou Moretti.

O ministro também defendeu o corte linear de renúncias fiscais, que deve gerar cerca de R$ 15 bilhões para o resultado primário de 2027. Segundo Moretti, o corte é horizontal e não elege nenhum setor para ser prejudicado ou privilegiado, distribuindo o custo do ajuste fiscal de maneira equilibrada.

Quando questionado sobre a possibilidade do governo tentar aprovar uma Proposta de Emenda à Constituição com novas medidas de ajuste fiscal na sequência do PLP 299/2026, o ministro defendeu que a prioridade do Executivo, no momento, é preservar o texto do PLP perante a votação dos destaques ao projeto, que deve acontecer nesta terça-feira, 17. Segundo Moretti, o governo não discute outras medidas agora.

De acordo com o ministro, o governo já fez uma melhora do saldo primário em 2 pontos porcentuais do Produto Interno Bruto (PIB) e tenta avançar ainda mais no ajuste com as novas medidas.

"Nós já fizemos esse percurso e agora nós estamos avançando para alguma coisa de mais ou menos mais 2 pontos do PIB. É isso que está comprometido na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias", afirmou.

"Esse processo de melhora das contas é base de partida para que a gente possa fazer as políticas públicas com as quais o presidente Lula se comprometeu, porque com contas desorganizadas tudo isso fica mais difícil", argumentou Moretti.

